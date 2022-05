Torna il trekking urbano: visita alle mura medievali e pulizia delle strade

Si terrà sabato 21 maggio un pomeriggio all’insegna dell’ambiente e della cultura, organizzato dai Musei di Massa Marittima in collaborazione con il gruppo Break the distance.

La manifestazione partirà dal Museo di San Pietro all’orto alle 16, i partecipanti all’evento avranno l’occasione di visitare le mura medievali della città accompagnati dalle guide della cooperativa Zoe; contemporaneamente al trekking urbano, con l’aiuto di Break the distance, sarà effettuato un clean up dei luoghi visitati, sensibilizzando così non solo alle bellezze storiche, ma anche al rispetto dell’ambiente.

Al termine del pomeriggio saranno premiati i maestri pulitori che si sono distinti maggiormente durante la pulizia. Chi vorrà, potrà partecipare al rinfresco con degustazione di olio del frantoio Zanaboni e visita guidata al museo di arte medievale di San Pietro all’orto.