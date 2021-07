Torna il “Teatro nel Bicchiere”: il programma degli spettacoli e degli incontri

Il festival “Teatro nel Bicchiere” giunge alla decime edizione e ha come tema lo stato di grazia, in bilico tra la provocazione e la preghiera. Una ricerca che si legge tra le righe di ogni espressione artistica in programmazione quest’anno. Il festival ha il patrocinio e il contributo del Comune di Scansano e del Comune di Grosseto.

Il festival inaugura con “Baccanti all’anfiteatro del parco archeologico di Roselle.C’è un luogo che è quello del mito e della tragedia, questo luogo c’è ma è difficile da raggiungere. Se questo luogo esiste, allora esiste anche un tempo, difficile da afferrare da quel treno in corsa che oggi il tempo stesso è divenuto. Si entra nel mito quando si entra nel rischio, e il mito è l’incanto che in quel momento riusciamo a far agire in noi. Un vincolo magico che ci stringe insieme.

“Pezzo orbitale” (secondo giorno) è un happening fisico, un esercizio di ascolto tra voce corpo e musica. La risoluzione avviene attraverso l’incontro. Bernardo Soares, alter ego di Fernando Pessoa nel”Libro dell’inquietudine”, è il personaggio che assiste alla mutazione della città nella quale si trova, cerca di interpretarne i cambiamenti, si lascia emozionare da quello che vede, e quelle immagini gli parlano nel profondo, modificano il suo stato d’animo fino a portarlo in un continuo dialogo tra inquietudine e pacificazione, alla ricerca di uno stato di grazia, intimo e necessario. E all’improvviso non sei più tu che decidi, molli gli ormeggi e ti fai trasportare in balia di una sensazione chiara, qualcuno lo chiamerebbe stato di grazia. Dedicato a chi cade perché il nostro cadere sta alla base della variabilità, tenendoci al sicuro da un’omologazione imbarazzante.

“U-mani” (terzo e quarto giorno), uno spettacolo ispirato a “Il bambino senza televisione” di Luana Vergari, che parla di immaginazione, sferzando una critica artistica allo schermo, elemento imprescindibile della vita delle nuove generazioni e non solo. Lo spettacolo è concepito per mostrare al contempo l’illusione e il trucco che la determina.

In solitudine, “Vedi alla voce alma” (quinto giorno) è un flusso di coscienza che prende vita nella rarefatta dimensione di una stanza, un personaggio femminile viene inseguito, smontato, in un viaggio tra uomo e donna, tra lo struggimento d’amore e il tempo dell’attesa. Tenuto in vita da un filo sottile, il filo di un telefono (come è stata per noi tutti in questo ultimo anno). Il monologo debutta nel 2018 al Fringe Festival di Edimburgo, accolto dai critici con una pioggia di stelle.

“Mood seratona” è una chiacchierata musicale, in cui gli arrangiamenti diventano situazioni che creano continuità nell’amicizia dei tre giovani musicisti. Le sonorità dei discorsi musicali spaziano tra Funk, Blues, Afro e Dance. Una serata che ha voglia di essere vissuta, passando dallo spazio opprimente delle mura domestiche, alla celebrazione della ritrovata vita comunitaria nel luogo aggregante e simbolico della piazza.

Una festa che si rinnova nei colori di “Varietà tacco 12” (sesto giorno), una caleidoscopica serata di teatro, cabaret e performance, tra numeri musicali e divagazioni scanzonate, a sorpresa nel grande finale appariranno i partecipanti al laboratorio, trasformati in Drag Queen, nuove rappresentazioni di loro stessi che vogliono calpestare il passato e spolverare un po’ di brillantini sul futuro o negli occhi del pubblico.

“Humming Luciano” (settimo giorno), tributo a Berio, è un Live-set elettroacustico e un’installazione sonora diffusa, progettata per un contesto spaziale aperto alle interferenze del paesaggio sonoro e alle scelte e inclinazioni estetiche degli ascoltatori, i quali hanno la possibilità di interagire con la performance attraverso l’ascolto simultaneo di materiali preregistrati e resi fruibili attraverso codici QR, da cercare lungo il percorso tra le vie del centro storico.

“Mary’s Bath” (settimo giorno) è uno studio sospeso fra terreno e divino. Mary ci invita a guardarla da vicino, a condividere con lei la paura e la verità del divenire. “Mary’s Bath” è anche una riflessione sul concepimento. La maternità come scelta o accettazione. La relazione d’amore come legame naturale, o come sentimento da modellare in base allo sguardo degli altri. Da qui un interrogativo sulle aspettative a cui la società ci sottopone e sul come decidiamo di assecondarle o trasgredirle.

Dopo la riflessione sul tema dell’Annunciazione, portata avanti in “Mary’s Bath”, “Gabriel (ottavo giorno) indaga la poliedrica figura del Messaggero, l’Arcangelo Gabriele resta in bilico fra divino e umano, fra ermetico e limpida dichiarazione.

In uno “ Stato di grazia” (ottavo giorno) due figure si dedicano alla ricerca di un dialogo differente con la gravità, di una nuova grammatica del movimento e di un modo unico di raccontare storie, volando con leggerezza. Un percorso allegorico verso la luce che avrà continuità nella prossima edizione del festival che sarà inaugurata dalla collettiva d’arte contemporanea “Rinascimento rurale che avrà luogo a marzo 2022.

Gli organizzatori ringraziano il sindaco del Comune di Scansano Francesco Marchi, l’assessore alla cultura Enrico Riva, il sindaco del Comune di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti e l’amministrazione tutta per il supporto al festival, Rwe Parco Eolico Poggi. Altri sponsor principali della decima edizione: Consorzio di Tutela del Morellino, Cantina dei Vignaioli, Scuola Europea Sommeliers, Agribenessere Sasseta Alta, Hotel Resort Antico Casale, Pareti & Co di Alessandro, Immobiliare Lamioni e l’azienda bioagricola La Selva.

Le direttrici art-organizzative sono Alessandra Lazzari e Tanita Spang.

“Siamo lieti quest’anno di aver contribuito e patrocinato, insieme al Comune di Scansano, la realizzazione di ‘Teatro nel bicchiere’, festival che giunge alla sua decima edizione – commentano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti -. Quest’anno il tradizionale festival che si svolge nelle colline di Scansano ci regala un’anteprima a Grosseto, all’anfiteatro del parco archeologico di Roselle, location che ben si addice al tema dell’edizione 2021, lo ‘Stato di grazia’. L’amministrazione comunale punta molto sulla promozione di eventi ed iniziative culturali, anche in vista della candidatura di Grosseto a Capitale della cultura“.

Gli spettacoli

Domenica primo agosto, anfiteatro romano, parco archeologico di Roselle

Ore 21.00 “Baccanti“ tratto da Euripide, compagnia Leviedelfool

di e con Simone Perinelli e gli allievi neodiplomati dell’Accademia d’arte drammatica Cassiopea di Roma: Annamaria Ceccarelli, Daniel Mantovani, Giulia Carrara, Linda Favero, Luana Mita, Maria Luisa Pacilio, Martina Tirone, Mila Damato, Nicolò Ayroldi, Samuele Gambino, Valeria Micheli, aiuto regia lsabella Rotolo.

Teatro contemporaneo

Biglietto intero € 20 – Ridotto € 15 (apertura biglietteria ore 20.30)

Lunedì 2 agosto, parco archeologico di Ghiaccioforte

Ore 18.00; visita guidata all’abitato etrusco a cura di Sentieri di Toscana;

ore 19.00: i Botri di Ghiaccioforte, pionieri dell’agricoltura biologica certificata nel territorio scansanese, degustazioni offerte al pubblico;

ore 19.30: “Pezzo orbitale” – Tratto da Pessoa, compagnia Balletto civile, di e con Michela Lucenti e Maurizio Camilli, Maurizio Lucenti, Emanuela Serra, Alessandro Pallecchi, Giulia Spattini, Paolo Rosini, Elisa Spina, Andrea Nasso (basso).

Danza contemporanea / musica dal vivo

Biglietto intero € 20 – Ridotto € 15

Martedì 3 agosto, Scansano

Ore 19.00/21.00: laboratorio aperto a persone di tutte le età e di tutti i generi, dal titolo “Alla ricerca della propria Drag Animalessa”, tenuto dalle Nina’s Drag Queens di Milano, fino a venerdì 6 agosto, costo € 80;

ore 19.00: per il ciclo “Incontri della nuova communitas”, Marco Filiberti, scrittore e regista, introduce “Lo stato di grazia del suo Parsifal” in dialogo con Pietro Mercogliano.

Ingresso libero, all’emporio di Scansano;

ore 21.30: “U-mani“, ultima produzione della compagnia under35 Il loco Teatro

Regia Roberto Andolfi, attori/mani-polatori Annarita Colucci, Dario Carbone, Valeria d’Angelo, Anton de Guglielmo, fotografia e operatore live Michele Galella

Teatro di figura per famiglie

Biglietto unico € 5 in piazza Ferrucci

Mercoledì 4 agosto a Scansano

H24 Installazione sonora diffusa | Centro storico;

ore 19.00/21.00: laboratorio aperto a persone di tutte le età e di tutti i generi, dal titolo “Alla ricerca della propria Drag Animalessa”;

ore 19.00: concerto e talk sul compositore d’avanguardia Luciano Berio, in collaborazione con Fango Radio, Jacopo Andreini (elettronica), Claudia Cancellotti e Erica Scherl (violini)

Live Music on air.

Ingresso libero, all’ex emporio, in piazza Garibaldi;

ore 21.30: “U-mani“ – Ultima produzione della compagnia under35 Illoco Teatro, regia di Roberto Andolfi, attori/mani-polatori Annarita Colucci, Dario Carbone, Valeria D’Angelo, Anton De Guglielmo, fotografia e operatore live Michele Galella

Teatro di figura per famiglie

Biglietto unico € 5 in piazza Ferrucci

Giovedì 5 agosto a Scansano

H24 Installazione sonora diffusa | centro storico;

ore 19.00/21.00: laboratorio aperto a persone di tutte le età e di tutti i generi, dal titolo “Alla ricerca della propria Drag Animalessa”;

ore 19.00/23.00: “Im-cantina” degustazioni enologiche con la Scuola europea sommelier in centro storico;

ore 19.00: per il ciclo “Incontri della nuova communitas, Simone Pacini, critico e docente, presenta il suo libro “Il teatro sulla Francigena trenta attori in cammino dalla Toscana alla Francia” in dialogo con Anna Dottori.

Ingresso libero alla Cantina Pariboni;

ore 21.30: “Vedi alla voce alma“ – Pluripremiato spettacolo di teatro contemporaneo drammaturgia e interpretazione di Lorenzo Piccolo, regiadi Alessio Calciolari, aiuto regia Ulisse Romanò, con la benedizione di Daria Deflorian.

Monologo Queer

Biglietto intero € 15 – ridotto € 10, in piazza Ferrucci;

ore 23.00: Mood Seratona – Un inedito concerto tutto da ballare, con situazioni sonore che spaziano tra Funk, Blues, Afro e Dance.

Musiche originali Amedeo Monda (chitarre e voce), arrangiate da Giulio Grillo (bassi e tastiere) e Marco Ronconi (batteria)

Live Music.

Ingresso libero in piazza Garibaldi.

Venerdì 6 agosto, a Scansano

H24 Installazione sonora diffusa | Centro storico;

ore 17.00/20.00: laboratorio aperto a persone di tutte le età e di tutti i generi, “Alla ricerca della propria Drag Animalessa”;

ore 19.00/23.00: “Im-cantina”, degustazioni enologiche con la Scuola europea sommelier nel centro storico;

ore 22.30; “Varietà Tacco dodici” – Le favolose Nina‘s Drag Queens in un imperdibile spettacolo d’arte varia con apparizioni artistiche delle nuove Drag Animalesse, di e con Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro, Lorenzo Piccolo.

Cabaret.

Biglietto intero € 15 – ridotto € 10, in piazza Ferrucci

ore 23.30: dj set caleidoscopico, ingresso libero in piazza Ferrucci.

Sabato 7 agosto, a Scansano

H24 Installazione sonora diffusa | Centro storico;

ore 16.30/20.00: “The past for the future”, riflessioni audio visuali sulla Carta dei Diritti dell’Unione Europea. Un progetto dalla Fundacja Sztuk Krytycznych (Polonia) e realizzato in cooperazione con le organizzazioni non-profit Archi Media Trust (Italia) e Kultindex (Ungheria).

Arte audio-visuale

Ingresso libero al palazzo ex-elementari;

ore 19.00/23.00: “Im-cantina”, degustazioni enologiche con la Scuola europea di sommelier in centro storico;

ore 21.30: “Stato di grazia” – compagnia Cafelulé, alla ricerca di un dialogo differente con la gravità, di una nuova grammatica del movimento e di un modo unico di raccontare storie, volando con leggerezza.

Danza verticale

Biglietto intero € 15 – Ridotto € 10 nel campanile della chiesa San Giovanni Battista;

ore 22.30: “Mary‘s Bath“ – Compagnia Natiscalzi Dt

Pluripremiato spettacolo sul sacro di e con Claudia Rossi Valli e Tommaso Monza

Teatro, danza, poesia, videoarte.

Biglietto intero €15 – ridotto € 10 in piazza Ferrucci;

ore 00.00: “Stato di grazia” – compagnia Cafelulé, alla ricerca di un dialogo differente con la gravità, di una nuova grammatica del movimento e di un modo unico di raccontare storie, volando con leggerezza.

Danza verticale

Biglietto intero € 15 – Ridotto € 10, nel campanile della chiesa San Giovanni Battista

Domenica 8 agosto a Scansano

H24 Installazione sonora diffusa | Centro storico;

ore 16.30/20.00: “The past for the future”, riflessioni audio visuali sulla Carta dei Diritti dell’Unione Europea. Un progetto dalla Fundacja Sztuk Krytycznych (Polonia) e realizzato in cooperazione con le organizzazioni non-profit Archi Media Trust (Italia) e Kultindex (Ungheria)

Arte audio-visuale

Ingresso libero al palazzo ex-elementari;

ore 19.00/23.00: “Im-cantina”, degustazioni enologiche con la Scuola europea sommelier nel Centro storico;

ore 19.30: “Gabriel” – Pluripremiata performance di e con Tommaso Monza

Danza /teatro d’immagine

Ingresso libero | centro storico, repliche alle 21.30 e 23.30;

ore 22.00: “Humming Luciano” – Liveset elettroacustico omaggio a Berio, in anteprima nazionale con Jacopo Andreini (elettronica), Claudia Cancellotti e Erica Scherl (violini)

Concerto sperimentale

Ingresso libero in piazza Ferrucci

Biglietti

Prevendite e abbonamenti online: www.teatronelbicchiere.com

Abbonamento Passe-Partout € 80 (invece di € 105)

Abbonamento Young fino ai 30anni € 50 (invece di € 75)

Abbonamento Studenti UniSi e Polo grossetano € 40

Tutti gli spettacoli sono su prenotazione

I posti non sono numerati, biglietto ridotto fino ai 30 anni

Incontri

Lunedì 2 agosto | Parco archeologico di Ghiaccio Forte;

ore 18.00: visita guidata a cura di Sentieri di Toscana (durata 1 ora)

Prenotazioni: e-mail sentieriditoscana@libero.it / cell. 328.9045690

Martedì 3 agosto | Scansano – Emporio

Ore 19.00: per il ciclo “Incontri della nuova communitas”, Marco Filiberti, scrittore e regista introduce “Lo stato di grazia del suo Parsifal”, in dialogo con Pietro Mercogliano. Ingresso libero

Giovedì 5 agosto | Scansano – Cantina Pariboni

Ore 19.00: per il ciclo “incontri della nuova communitas”, Simone Pacini, critico e docente. presenta il suo libro “Il teatro sulla Francigena, trenta attori in cammino dalla Toscana alla Francia” in dialogo con Anna Dottori. Ingresso libero

Esperienze

“Alla ricerca della tua Drag Animalessa”

Laboratorio a cura delle Nina’s Drag Queens di Milano. Martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 agosto dalle 19 alle 21 \ venerdì 6 agosto dalle 17 alle 20, più partecipazione allo spettacolo “Varietà Tacco Dodici” (a partire dalle 22.30)

Palazzo Ex-elementari

Iscrizioni entro sabato 31 luglio, € 80 (chi partecipa ha diritto a un abbonamento scontato a tutti gli spettacoli).

Contatti

Le attività sono su prenotazione fino a esaurimento posti.

Spettacoli e laboratori

Teatronelbicchiere@gmail.com / 348.8432778

Visite guidate

sentieriditoscana@libero.it / 3289045690