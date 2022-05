“Teatro del Vicolo”: tre spettacoli di artisti locali, ecco il programma completo

A seguito della Piccola rassegna ciola, che ha spinto la riapertura natalizia del teatro comunale di Castel del Piano dopo due anni di pandemia, si prosegue con la programmazione primaverile, questa volta grazie al contributo che la Nuova Pro Loco di Castel del Piano ha ottenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con il progetto “Teatro del Vicolo 2022”.

A maggio, con la direzione artistica di Roberto Magnani e grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la Nuova Pro Loco potrà riportare sul palco di Castel del Piano 3 spettacoli di artisti locali rigorosamente professionisti. Tre date previste a maggio, prima che il teatro sia chiuso per un’importante ristrutturazione prevista dal Comune di Castel del Piano.

Il progetto vede anche una partnership del Comune di Castel del Piano, della scuola di musica e della Filarmonica Rossini, che la Pro Loco ringrazi per la collaborazione convinta, cui sarà riservato uno dei tre spettacoli finanziati.

Il programma si apre venerdì 13 maggio con “Benni for Two”, con la compagna Schabernack, poi si prosegue venerdì 20 maggio con Arcadia Clarinet Ensemble e giovedì 26 maggio si chiude grazie alla collaborazione della Filarmonica Rossini e la scuola di musica di Castel del Piano, che portano sul palco “Bass Bross & Bass”, spettacolo musicale.

Gli spettacoli iniziano alle 21.30 al teatro comunale di Castel del Piano e si può prenotare chiamando il 320.7513404 o scrivendo una mail nuovaproloco.casteldelpiano@gmail.com

L’obiettivo del progetto “Teatro del Vicolo 2022” è dare seguito allo sforzo fatto dai volontari della Nuova Pro Loco durante le estati della pandemia per garantire il cinema all’aperto (una tra le poche modalità per stare insieme in sicurezza e accedere alla cultura) dando vita al “Cineciolum“, il cineforum dei cioli; poi, durante il Natale 2021 con la “Piccola rassegna ciola”, fatta di artisti amatoriali con la direzione artistica di Roberto Magnani e il contributo economico del Comune di Castel del Piano, che puntava a riaprire a tutti i costi uno spazio di cultura che mancava alla comunità.

“In attesa che l’amministrazione comunale lavori per una programmazione più strutturata e stabile (e anche come spunto di incoraggiamento a proseguire spediti nel percorso di recupero del teatro e dell’offerta) questa volta si passa dal teatro amatoriale a puntare sugli artisti di teatro professionisti presenti sul territorio – si legge in un comunicato della Pro Loco -. Abbiamo cercato un contributo proprio per valorizzare il comparto del teatro e della musica che a causa del Covid hanno subito pesanti conseguenze e la Fondazione ci ha dato fiducia di nuovo. Senza questo contributo non saremmo stati in grado di realizzarlo. ‘Teatro del Vicolo’ è il nome del gruppo di appassionati di teatro del Cantiere creativo di Castel del Piano, da cui il progetto ha preso vita e spunto: il Cantiere è una realtà variegata di appassionati di arte e cultura, situata nei locali inferiori di Palazzo Nerucci, sostenuta dall’amministrazione comunale e facente parte della Nuova Pro Loco di Castel del Piano dal 2020. Tra le arti anche il teatro e la poesia“.

“La Fondazione tra il 2021 e il 2022 ha garantito una presenza importante per Castel del Piano, dando un importante appoggio alle attività che la Nuova Pro Loco di Castel del Piano ha cercato di sviluppare per contrastare gli effetti della pandemia. Infatti, ha coperto con parziale finanziamento di 3000 euro per la programmazione estiva del ‘Cineciolum 2021’ e ‘Canti di montagna’ con I Cardellini del Fontanino (oltre 20 serate di cinema all’aperto e spettacolo, laboratori per bambini) e oggi stanzia altri 3000 euro per sostenere il funzionamento del teatrino comunale – termina la nota -. Con immenso piacere e riconoscenza per la Fondazione, aspettiamo tutti a teatro“.