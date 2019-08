“Tra cielo e terra”, torna l’appuntamento con le staffette: il programma

Domenica 11 agosto, alle 15.10, prenderà il via la 13^ staffetta “Tra cielo e terra” con partenza da Sovana, Sorano, San Quirico e Latera e arrivo a Pitigliano, in piazza Petruccioli. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Ragazzi del cielo, ragazzi della terra” con la collaborazione del Comune di Pitigliano, della pro loco e delle parrocchie.

Alle 17 si terrà la santa Messa in memoria dei ragazzi del cielo e alle 18.20 partirà la 7° ministaffetta “Tra cielo e terra” per le vie di Pitigliano. La festa proseguirà alle 20 con la cena in piazza, che riunirà i partecipanti della tredicesima staffetta e della settima ministaffetta.

Alle 21.15 si terrà lo spettacolo “Giosy Cento & Choir in concerto – 50° anno di sacerdozio”.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare i numeri 328.0954355, 333.6757805, 349.133148, 349.6345972 e 347.3128580.