Torna “Spazi d’autore”: letture e degustazioni di vini al museo archeologico

Al via dal 18 giugno al 30 luglio il ciclo di incontri “Spazi d’autore. Letture al Museo degustando“, in programma ogni venerdì, dalle 17.30 alle 19.30, al Museo archeologico all’aperto “Alberto Manzi” di Pitigliano. Ingresso gratuito, su prenotazione.

“Giunto alla quarta edizione, ‘Spazi d’autore’ si pone l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale museale con la presentazione di libri e romanzi d’autore – afferma Irene Lauretti, assessore alla cultura del Comune di Pitigliano – proponendo la formula vincente del libro abbinato alla degustazione di vini. Per il Comune di Pitigliano è un’operazione culturale importante per avvicinare alla lettura un numero crescente di cittadini: le occasioni pubbliche hanno sempre il potere di far riscoprire il piacere della lettura“.

Il ciclo di incontri è promosso dal Comune di Pitigliano con i Musei civici archeologici, in collaborazione con la cooperativa Zoe, e con la partecipazione dell’Ais – Associazione italiana sommelier – delegazione di Grosseto.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0564.614067- cell. 388.5724861 – e-mail museo@comune.pitigliano.gr.it.

Ma ecco gli appuntamenti: