Vino, libri e visita guidata al parco archeologico: torna “Sorseggiando tra le righe”

Tornano “I Venerdì della Pro Loco” e con loro la quinta edizione di “Sorseggiando tra le righe“, l’evento serale organizzato dalla Pro Loco di Roselle che quest’anno si tiene nella magnifica cornice dell’area archeologica, grazie alla collaborazione della direzione del Parco.

Dopo i primi due appuntamenti degli scorsi venerdì 12 e 19 luglio, che hanno registrato una grande partecipazione di pubblico, tocca alle serate del 30 agosto e del 6 settembre, a partire dalle 20.30. Al termine di ogni evento sarà sempre possibile partecipare a visite guidate del Parco archeologico illuminato.

Ogni serata si svolge tradizionalmente con la degustazione di due vini guidata da un sommelier, in abbinamento alla lettura di brani o racconti della letteratura italiana e straniera.

L’obiettivo non è un semplice affiancamento, ma quello ambizioso di cogliere i nessi tra il vino e le letture, il senso più profondo delle storie. Ma anche le emozioni che intendeva trasmettere l’autore attraverso la descrizione di luoghi, profumi o sapori perché, come diceva Mario Soldati “Il vino è la poesia della terra“. Non solo: un calice può dire tanto della filosofia e della stessa personalità del produttore, mentre un racconto può esprimerle.

Tutto può essere parte di un abbinamento enoletterario che prenda per mano gli spettatori e li conduca ad una comprensione più ampia del rapporto tra vini, storie, terra e persone; a quelle caratteristiche comuni che si esprimono sia attraverso la voce di chi legge che con le sensazioni che salgono dal calice.

L’ingresso agli scavi e la partecipazione alle degustazioni sono gratuiti, ma c’è un tetto al numero dei partecipanti ed è necessaria la prenotazione al numero 380.1062486.