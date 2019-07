“Scarvino”: degustazioni, cultura e musica nel borgo medievale

una festa nel borgo medievale di Scarlino all’insegna del buon vino e della gastronomia locale.

Saranno presenti aziende del territorio che serviranno vini per tutti i gusti, in piazza Garibaldi la musica dal vivo della Brutta Copia allieterà la serata.

Si potrà anche partecipare ad una degustazione bendata con un sommelier. La formula prevede l’acquisto di calice e ticket per il consumo di vino e bevande. Gli stand saranno aperti dalle 19. Informazioni al numero 347. 6888357.

Nell’attesa, dalle 18, in piazza Garibaldi, per il ciclo di conferenze organizzato per le Notti dell’archeologia da Comune di Scarlino ed Università di Siena, un viaggio a ritroso nel tempo porterà il pubblico “Alle origini della vocazione agroalimentare del territorio scarlinese. Archeozoologia ed archeobotanica raccontano la storia di un paesaggio rurale”, con il dottor Mauro Buonincontri e la dottoressa Veronica Aniceti (del progetto ERC nEU-Med-dell’Università di Siena).