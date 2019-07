Torna “Sbaraccando”: tutti a caccia dell’affare nelle bancarelle dei negozi in centro

I saldi sono iniziati da poco ed è già caccia all’affare in centro a Follonica, dove da venerdì 19 luglio a domenica 21 luglio i negozianti allestiranno le loro bancarelle, dando vita ad una vera e propria festa del commercio.

L’iniziativa, che quest’anno si intitola “Sbaraccando – Negozi in fiera” è, come sempre, organizzata dal Centro commerciale naturale La Dolce Vita di Follonica, con il patrocinio del Comune di Follonica ed il supporto tecnico dell’Ascom Confcommercio Grosseto.

“Sarà un’occasione di shopping a cielo aperto davvero imperdibile, in quanto parteciperanno quasi la totalità degli esercizi follonichesi associati, anche quelli che si trovano al di fuori del centro cittadino”, commenta Massimiliano Rossi, presidente del Centro commerciale naturale.

Gli stand saranno dunque moltissimi ed occuperanno via Roma, via Amorotti e piazza Sivieri, nell’area intorno alla guglia.

Gli orari sono venerdì dalle 16.00 alla mezzanotte, il sabato e la domenica dalle 10 alle 24.00. Alcuni negozianti faranno orario continuato.

“Le aspettative sono alte – continua il presidente Rossi –. Ripetiamo questo evento di luglio dopo il grande successo dello scorso anno. Abbiamo dunque verificato che questa formula piace, e piace a tutti, ai residenti come ai turisti. Ed è apprezzata anche dagli imprenditori: il nostro auspicio è infatti che questa iniziativa possa aiutare il commercio follonichese a riparare alle perdite, causa maltempo, del mese di maggio”.

Altri dettagli: non solo abbigliamento, perché a “Sbaraccando” si propongono articoli di tutte le categorie merceologiche, compresi accessori, dalla bigiotteria alle calzature, articoli sportivi, articoli per la casa, profumeria e quanto altro.

“Invitiamo a venire a Follonica per trascorrere da noi e con noi il prossimo weekend, che si prospetta all’insegna del divertimento per tutti i gusti e per tutte le età – continua Massimiliano Rossi –. Siamo pronti ad offrire sole, spiaggia e mare, ma anche il nostro ‘Sbaraccando’, con i bar ed i ristoranti pronti a prolungare l’orario per seguire l’evento, e poi il Carnevale estivo e tante altre bellissime iniziative”.

Le sorprese non finiscono qui, perché ci sarà un secondo appuntamento estivo con “Sbaraccando” il mese prossimo, da venerdì 16 a domenica 18 agosto.

“Il Centro commerciale naturale La Dolce Vita ed i negozianti di Follonica, così uniti, stanno facendo un ottimo lavoro sul territorio – commentano dalla Confcommercio Grosseto –. La città del Golfo si sta distinguendo per la sua vitalità, che la rende una meta speciale per le vacanze e per trascorrere il proprio tempo libero“.