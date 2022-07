Undici concerti, masterclass e laboratori: torna “Santa Fiora in Musica”

Il paese di Santa Fiora, bandiera arancione del Touring Club e tra i borghi più belli d’Italia, è pronto ad ospitare la XXIII edizione del festival internazionale “Santa Fiora in Musica”. I concerti si svolgeranno prevalentemente all’auditorium della Peschiera ma non mancheranno live in luoghi suggestivi ed intimi, ad esempio nella splendida piazza del Borgo, incastonata nel centro storico del paese amiatino. Dalla musica classica a quella popolare, dal jazz e pop rock fino al funky, il festival propone 11 concerti per promuovere una cultura dell’ascolto consapevole e di qualità, ciò a conferma di quanto Santa Fiora sia il borgo della musica per eccellenza.

Sul palco, come ormai questo festival ha abituato i suoi spettatori, saliranno grandi nomi della scena musicale nazionale e internazionale. Tra i big quest’anno spiccano Morgan, Paolo Benvegnù con l’Orchestra multietnica di Arezzo e il trombettista Fabrizio Bosso.

Questa nuova edizione del “Santa Fiora in Musica” si porta con sé anche un messaggio d’attualità, infatti non è un caso che sia stata individuata una cornice tematica. Il tema che quest’anno sarà il trait d’union di tutti gli spettacoli è l’acqua. Sul monte Amiata la risorsa idrica trova le sue origini nelle sorgenti che sgorgano, incessantemente da secoli, a monte dei paesi amiatini e che sono sinonimo di vita e prosperità per centinaia di migliaia di abitanti.

“Le note prodotte dagli artisti che quest’anno si esibiranno sui nostri palcoscenici le abbiamo pensate come delle armonie sull’acqua, questo non solo perché molti dei concerti si svolgeranno all’auditorium della Peschiera, a due passi dal suggestivo invaso medievale costruito durante il dominio degli Aldobrandeschi, ma perché, da quest’anno, oltre all’identità musicale del festival, che ormai è ben consolidata, vogliamo far conoscere anche il volto più sociale della manifestazione. Abbiamo pensato di individuare, per ogni edizione, un tema caratterizzante. L’acqua, e dunque il suo enorme valore, sarà il fil-rouge dell’edizione di quest’anno. La scelta è ricaduta su questo elemento per una questione geografica, in quanto Santa Fiora è luogo di sorgenti, e perché le cronache di questi mesi ci richiamano a un consumo sempre più responsabile della risorsa idrica. Ogni concerto sarà anticipato da un breve momento di letture dedicate all’acqua. Crediamo nella grande potenzialità della musica, auspichiamo che il festival possa anche far riflettere. Guardando al cartellone, sono molto soddisfatto, anche quest’anno avremo artisti di altissimo livello”, ha dichiarato Alessandro Ciaffarafà, presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura.

“Con questa nuova edizione torniamo a respirare l’aria del festival che desideriamo, fatto di grandi nomi, virtuose realtà musicali locali e soprattutto il ritorno al festival comunitario. ‘Santa Fiora in Musica’ è il frutto dell’intenso lavoro di molti nostri cittadini che, legati tra loro dalla passione per la musica, riescono tutti gli anni a organizzare un festival sempre nuovo e originale. Nelle sue ventitré edizioni questo appuntamento è cresciuto, facendo crescere al contempo anche la sensibilità del nostro borgo nei confronti della musica. Oggi rappresenta il connubio ideale tra musica e territorio, in grado di essere molto apprezzato anche dai turisti che in estate visitano Santa Fiora”, ha sottolineato Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora.

“Abbiamo mantenuto un’impostazione del festival molto varia, cercando di dare spazio a varie componenti. ‘Santa Fiora in Musica’ non è solo un festival che riguarda la musica classica, ma che abbraccia molte discipline. Si passa dall’Orchestra regionale della Toscana a jazzisti di grande caratura come Fabrizio Bosso e Nico Gori. Anche quest’anno sul palco saliranno grandi nomi, come ad esempio Morgan. Un occhio di riguardo, come sempre, agli ottoni che sono la spina dorsale del nostro festival”, ha spiegato il maestro Andrea Conti, direttore artistico del festival e 1° trombone dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia.

Quest’anno gli organizzatori hanno pensato a un pre-festival, così da prendere per mano il pubblico e avvicinarlo lentamente ai concerti d’agosto. La serata d’anteprima, domenica 24 luglio, alle 21.15, all’auditorium della Peschiera, ha in programma il concerto dell’Arcadia Wind Orchestra and Choir, diretta da Luca Morgantini e che proporrà “Walt Disney in musica”. Lo spettacolo è stato organizzato dalla locale Filarmonica “Gioberto Pozzi”.

L’apertura vera e propria del festival, mercoledì 3 agosto, alle 21.15 all’auditorium della Peschiera, è stata affidata all’Italian Brass Band, la più famosa brass band italiana, diretta dal maestro Giuseppe Saggio.

Seguiranno fino al 22 agosto, 9 concerti; inoltre, dal 22 al 28 agosto, tornano le masterclass di ottoni, con lezioni di tromba, trombone, corno e tuba e lezioni di perfezionamento di violino e viola che potranno essere seguite dagli studenti iscritti e dagli uditori del festival. Spazio, infine, anche per i più piccoli con il laboratorio musicale interattivo a cura di Laura De Mariassevich (Settore educational Accademia nazionale di Santa Fiora) e Silvana Dolce (Orchestra nazionale di Santa Cecilia).

Il festival “Santa Fiora in Musica” è organizzato da Santa Fiora Fondazione Cultura e dal Comune di Santa Fiora, con la collaborazione della Filarmonica “Gioberto Pozzi”, tra i partner ci sono Regione Toscana e Provincia di Grosseto.

Ecco le altre date dopo i concerti del 24 luglio e del 3 agosto:

giovedì 4 agosto, ore 21.15, auditorium della Peschiera – Orchestra regionale toscana

Daniele Giorgi, direttore

Johannes Brahms / Serenata n.2 op.16

Felix Mendelssohn-Bartholdy / Sinfonia n.4 op.90 ‘Italiana’

Fondata a Firenze nel 1980, per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze, è considerata una tra le migliori orchestre in Italia. L’organico medio è di 44 musicisti che si suddividono anche in agili formazioni cameristiche. L’Orchestra ha sede a Firenze, al Teatro Verdi, dove presenta la propria stagione di concerti. In oltre 40 anni di attività l’orchestra ha calcato i più importanti palcoscenici d’Italia e sale europee e d’oltreoceano.

Ingresso 5 euro.

Sabato 6 agosto, ore 21.15, auditorium della Peschiera – Orchestra multietnica Arezzo & Paolo Benvegnù – “Culture contro la paura”, con la partecipazione di Daniela Morozzi



Enrico Fink, direzione orchestra



Attiva dal 2007, l’Orchestra multietnica Arezzo (formazione è costituita dal 35 musicisti provenienti da 12 diversi Paesi) rappresenta un laboratorio permanente in continuo sviluppo. Cultura e musica per l’Oma significano pluralità, confronto e mescolanza. Negli anni ha collaborato con musicisti, attori e autori di rilievo internazionale, portando avanti i suoi principi ispiratori.

Domenica 7 agosto, ore 21.15, piazza del Borgo – Corale “Padre Corrado Vestri – “Santa Fiora, chi ci va ci s’innamora! – Dalla tradizione a padre Ernesto Balducci”

Daniele Fabbrini, direttore

Fondata da padre Corrado Vestri, a Santa Fiora, intorno agli anni ’50, è al momento composta da circa 40 coristi e ha cantato messe solenni nelle più importanti cattedrali d’Italia. Al repertorio liturgico si aggiungono sia brani di musica popolare che della tradizione operistica.

Lunedì 8 agosto, ore 18-21.15, piazza Garibaldi, in centro storico – Cambria Funky Style – Spettacolo itinerante per le vie del paese



Una formazione esplosiva di fiati e percussioni al servizio del funky e dello swing, in grado di travolgere gli spettatori con il loro entusiasmo contagioso. Presentano uno spettacolo non soltanto da ascoltare. ma anche… da ammirare.

Martedì 9 agosto, ore 21.15, auditorium del parco della Peschiera – Gomalan Brass Quintet in “Gershwin night”

Marco Pierobon (tromba)

Francesco Gibellini (tromba)

Nilo Caracristi (corno)

Gianluca Scipioni (trombone)

Stefano Ammannati (tuba)

Federico Nicoletta (pianoforte)

Un gruppo di ottoni eclettico ed estremamente dinamico, costituito da cinque raffinati musicisti che da oltre 20 anni conquistano pubblico e critica di tutto il mondo. “È un grande gruppo: virtuosismo e musicalità fuori dal comune” (Zubin Metha).

Lunedì 15 agosto, ore 21.15 – Auditorium della peschiera

filarmonica gioberto pozzi

Daniele Fabbrini, Direttore

La locale filarmonica si esibisce nel tradizionale concerto di Ferragosto. Il repertorio dalla Gioberto Pozzi spazia dalla musica classica e contemporanea, alle composizioni originali per banda, musical e colonne sonore con l’intento di far ascoltare al pubblico (e dal vivo) quella musica che altrimenti sarebbe difficile ascoltare in una piccola comunità.

Domenica 21 agosto ore 21.15, auditorium della Peschiera – Morgan piano solo

Morgan va in scena in un concerto per pianoforte solo, con un repertorio senza tempo che spazia dai più celebri compositori del repertorio classico e ripercorre i grandi successi della musica d’autore italiana e il pop-rock internazionale. Una performance a un tempo generosa e intima, quella pensata dal fondatore dei Bluvertigo.

Lunedì 22 agosto, ore 21.15, auditorium della Peschiera – “Fabrizio Bosso Quartet plays Stevie Wonder”

La tromba di Fabio Bosso, il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello, il basso e il contrabbasso di Jacopo Ferrazza, la batteria di Nicola Angelucci, insieme al clarinetto di Nico Gori qui in veste di special guest, sono i protagonisti assoluti di un omaggio unico e irripetibile alla musica di uno degli artisti più iconici della musica internazionale.

Martedì 23 agosto, ore 21.15, pieve delle sante Flora e Lucilla – “Francigena musica”

Fa sosta a Santa Fiora l’ensemble e corale francigena

Alessio Ciuppesi direttore

Exultate Jubilate K165 (W. A. Mozart)

Lacrimosa dal “Requiem” K 626 (W. A. Mozart)

Messa dell’Incoronazione K317 (W. A. Mozart)

“Francigena Musica” è una rassegna concertistica il cui ideatore e direttore artistico è Romano Gordini. Ha come obiettivi la promozione e la diffusione del grande repertorio classico, sia corale che orchestrale.

Sabato 27 agosto, ore 17.00, giardino della Peschiera – “Let’s play – Costruiamo il suono”, laboratorio musicale interattivo per bambini e ragazzi

Laura de Mariassevich, settore Education dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia

Silvana Dolce dell’Orchestra nazionale di Santa Cecilia.

Dal 22 al 28 agosto: masterclass “Gli ottoni a Santa Fiora”, masterclass di violino e viola.

masterclass “Gli ottoni a Santa Fiora”, masterclass di violino e viola. 23 agosto: Workshop per strumenti ed ensemble con Nico Gori.

Concerti a pagamento

Domenica 24 luglio: 10 euro

Giovedì 4 agosto: 5 euro