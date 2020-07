Teatro, danza, musica, cinema, arti visive: nasce il San Rocco Festival. Il programma completo

“L’emergenza sanitaria ci ha costretto a ripensare il modo di vivere gli eventi, ma ha sicuramente rappresentato uno slancio verso modalità innovative e creative di intendere l’arte e la cultura“.

A dichiararlo sono il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e il vicesindaco e assessore alla cultura e al turismo, Luca Agresti.

“La nascita del San Rocco Festival ne è un chiaro segno – continuano il sindaco e Agresti -: gli appuntamenti che si susseguiranno tra i luoghi più suggestivi di Marina di Grosseto, come ad esempio il Forte di San Rocco recentemente riqualificato, e di Principina a Mare, spaziano dalle tradizioni della nostra terra, fino alle performance di artisti famosi a livello nazionale, con molteplici, diverse modalità di espressione artistica. Insomma, un festival tutto da scoprire“.

In un periodo di difficoltà per l’arte, la cultura e il turismo, a Marina nasce San Rocco Festival, festival d’autore affidato alla direzione artistica di Giorgio Zorcù e all’organizzazione di Stefano Frosolini: una nuova creatura che si candida a diventare uno dei punti di riferimento del territorio grossetano per la popolarità e per la qualità delle sue proposte artistiche.

“San Rocco, il patrono di Marina, è il santo più evocato, dal medioevo in poi, come protettore dalle epidemie, e grande esempio di solidarietà umana: ci piace che sia lui ad accompagnarci in questo viaggio – spiegano Vivarelli Colonna e Agresti –. Il luogo-simbolo dove si svolge il Festival porta il suo nome: Forte San Rocco, e ci auguriamo possa essere restituito alla comunità nella sua interezza come contenitore di attività culturali. San Rocco Festival vuole essere un cantiere dell’immaginazione, un laboratorio aperto per la cultura, l’arte e il turismo, per ideare e praticare nuove forme di relazione e un nuovo appeal di questo territorio”.

Sono state invitate eccellenze nazionali del teatro, della danza e della musica: attori-autori come Alessandro Benvenuti, con un racconto nato durante il lockdown, e Michele Santeramo, con una storia commovente e divertente di sud e immigrati; Massimiliano Civica, pluripremiato come miglior regista italiano, che presenta una rivisitazione tragica e comica di “Andromaca” con la compagnia pisana dei Sacchi di sabbia; la danzatrice Cristina Kristal Rizzo con un sorprendente assolo; grandi cantanti come Maria Pia De Vito, ospitata per il Grey Cat Music Festival, e la più giovane italocanadese Sara Jane Ceccarelli, vincitrice del premio Imaie 2019/20.

Ma insieme si realizzano serate sulla memoria di Marina e della Maremma: i film neorealisti di cineasti grossetani degli anni ’60-’70, i racconti di Gaetano Telloli, le foto storiche di grandi fotografi di ‘800 e ‘900 collezionate da Carlo Bonazza che restituiscono un’identità sorprendente della Maremma. Insieme a importanti musicisti locali, invitati per non far scomparire la bella esperienza di “Cromatica – Tutti i colori della musica”.

E gli esperimenti: cinema muto con musica dal vivo per celebrare i 100 anni del “Gabinetto del Dottor Caligari”, capolavoro dell’espressionismo; la serata con Sara Donzelli e la Banda improvvisa di Loro Ciuffenna, diretta da Orio Odori: potenti sonorità balcaniche e testi di speranza e riflessione per ricostruire un mondo diverso, dopo l’esperienza del Covid-19.

Alla Terrazza Beach di Principina a Mare sarà realizzato uno spazio per bambini: quattro appuntamenti di letture e laboratori di Sara Donzelli con le più belle fiabe di Sepulveda, grande scrittore recente vittima del Covid-19. Dedicati al futuro sono due appuntamenti che ricordano la collocazione di Marina e del nostro territorio al centro del Mediterraneo, e nello specifico dell’Arcipelago Toscano e del Santuario Pelagos, grande area internazionale dedicata alla salvaguardia dei mammiferi marini. A questo ambiente è dedicata la giornata del 16 agosto con il talk show “Sguardi sull’Arcipelago” delle 19, organizzato dal Museo archeologico e d’arte della Maremma, e con il videomapping serale “Moby Dick o la Balena”, con le immagini e la voce narrante del grande attore e disegnatore Roberto Abbiati. Come pure a questo ambiente è dedicata la mostra Dune – Arti, paesaggi e utopie, al piccolo Auditorium San Rocco dall’8 al 22 agosto, che riprende l’esperienza di “Arte nella natura” fatta nel 2019 all’Oasi San Felice di Fiumara, e che continuerà quest’anno – solo su piattaforma digitale a causa del post-pandemia – aperto verso l’immaginario del mare e delle isole dell’Arcipelago.

Sui singoli progetti San Rocco Festival vanta collaborazioni e contributi prestigiosi, dalla Regione Toscana, per Dune, alla Regione Puglia, che ha scelto Marina di Grosseto come campo di lavoro pratico per gli allievi del corso di formazione professionale “Attore sociale e di comunità”; il Comune ha instaurato una collaborazione con le istituzioni e le manifestazioni più importanti del territorio, da Fondazione Grosseto Cultura a Grey Cat Music, dal Parco nazionale dell’Arcipelago toscano al Museo archeologico e d’arte della Maremma, come con gruppi di giovani creativi come Clan e Kansassiti; ma anche con gli imprenditori che hanno a cuore lo sviluppo e la cultura di questo territorio, e che numerosi sostengono la città e che hanno più che raddoppiato il contributo concesso dal Comune.

“C’è bisogno in questo momento di tutta la creatività possibile, e dell’unione di tante competenze, da quella artistica a quella politica e amministrativa fino a quella imprenditoriale, per riallacciare relazioni che il lockdown ha tagliato, sentirsi di nuovo comunità, ripartire col lavoro e prefigurare un nuovo sviluppo – terminano Vivarelli Colonna e Agresti -. Il Comune di Grosseto, la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare e tutti gli operatori economici che hanno contribuito alla realizzazione del festival sono orgogliosi di essere gli apripista di questa nuova possibilità“.

Biglietti

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, ad eccezione del concerto del Grey Cat Music Festival del 12 agosto (Ingresso intero 12 euro, ridotto 10 euro, per under 25, soci Pro Loco Marina e Principina, soci Fondazione Grosseto Cultura).

Informazioni e prevendite: tel. 055.240397 – www.eventimusicpool.it – tel. 0566.52012 – www.ticketone.it – Circuito Box Office.

Attenzione alle norme anti Covid-19

La prenotazione è obbligatoria, e bisogna fornire nome e cognome, luogo e data di nascita, numero di telefono.

E’ obbligatorio indossare la mascherina fuori dell’area spettacolo; la si potrà togliere solo dopo essersi seduti nel posto assegnato.

L’area spettacolo sarà aperta alle 21; è preferibile arrivare 15 minuti prima per evitare assembramenti.

Prenotazioni

Le prenotazioni sono aperte: tel. 335.5311591 (WhatsApp) – e-mail info@accademiamutamenti.it.

Informazioni: www.prolocomarina.it, pagina Facebook Marina di Grosseto e Principina a Mare Pro Loco, Instagram prolocomarinaprincipina.

Il programma

Sabato 25 luglio, ore 21.30

Marina di Grosseto – Forte San Rocco

Michele Santeramo

“Storia d’amore e di calcio”

Reading e musica dal vivo

Di e con Michele Santeramo. Alla chitarra Sergio Altamura

Martedì 29 luglio, ore 21.30

Principina a Mare – Chiesa Santa Teresa di Lisieux

Trio Goinba

Concerto

Da “Cromatica – Tutti i colori della musica”

Alessandro Golini violino, Paolo Batistini chitarra acustica e Stefano Indino accordeon

Venerdì 31 luglio, ore 21.30

Marina di Grosseto – Forte San Rocco

Sacchi di sabbia e Massimiliano Civica

“Andromaca”

Teatro

Da Euripide. Con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano, Giulia Solano

Regia di Massimiliano Civica

Domenica 2 agosto, ore 21.30

Marina di Grosseto – Forte San Rocco

“Dieci chili di arselle – Marina e Sciangai nella grande storia d’Italia”

Racconti, proiezione di film e fotografie

Con Corrado Barontini, Carlo Bonazza, Francesco Ciarapica, Gaetano Telloli. Conduce Antonello Ricci

Mercoledì 5 agosto, ore 21.30

Marina di Grosseto – Forte San Rocco

Rolando Macrini e Paolo Marroni

“Il gabinetto del Dottor Caligari”

Cinema e musica dal vivo

Rolando Macrini chitarra elettrica, Paolo Marroni basso

Venerdì 7 agosto, ore 21.30

Marina di Grosseto – Forte San Rocco

Sara Jane Ceccarelli

Be Human Tour

Concerto

Sara Jane Ceccarelli voce, Paolo Ceccarelli lap steel guitar, Lorenzo De Angelis chitarra acustica e voce, Matteo Dragoni batteria

Domenica 9 agosto, ore 21.30

Marina di Grosseto – Forte San Rocco

Alessandro Benvenuti / Arca Azzurra

“Panico ma rosa – Dal diario di un non intubabile”

Teatro

Scritto, diretto e interpretato da Alessandro Benvenuti

Mercoledì 12 agosto, ore 21.30

Marina di Grosseto – Forte San Rocco

Maria Pia De Vito

“Dreamers”

Concerto

Da Grey Cat Music Festival, per concessione del Comune di Grosseto

Maria De Vito voce, Julian Oliver Mazzarello piano, Enzo Pietropaoli contrabbasso, Alessandro Paternesi batteria

Venerdì 14 agosto, ore 21.30

Chiesa Santa Teresa di Lisieux – Principina a Mare

Sara Donzelli / Accademia Mutamenti

“La signora col cagnolino”

Reading performance

Di Anton Cechov. Traduzione di Fausto Malcovati. Con Sara Donzelli. Cura scenica di Giorgio Zorcù

Domenica 16 agosto, ore 19

Marina di Grosseto – Forte San Rocco

“Il Maam al Forte – La cultura che unisce”

Sguardi sull’Arcipelago

Talk show

Con Roberto Abbiati attore, autore, disegnatore, Cosimo Postiglione attore, ecotossicologo marino, Giorgio Zorcù, resista e direttore artistico

Moderatore Enrico Pizzi, direttore di TV9

Domenica 16 agosto, ore 21.30 – 22.15 – 22.45

Marina di Grosseto – Forte San Rocco

“Mediterraneo” (titolo da precisare)

Video projection mapping sul Forte San Rocco

Roberto Abbiati immagini e narrazione

Cantiere 4 live mapping

Alessandro Golini violino, Paolo Batistini chitarra + electronics

Giorgio Zorcù ideazione e cura

Martedì 18 agosto

Marina di Grosseto – Forte San Rocco, ore 21.30

Cristina Kristal Rizzo

Ultras

Sleeping Dances Solo

Concept, coreografia e danza Cristina Kristal Rizzo

Venerdì 21 agosto, ore 21.30

Principina a Mare – Chiesa Santa Teresa di Lisieux

Da Buenos Aires a Hollywood

Concerto lirico

Silvia Striato soprano, Luana Viciani mezzosoprano, Federico Pistolesi tenore, Francesco Iannitti Piromallo pianoforte

Da “Cromatica – Tutti i colori della musica”

Domenica 23 agosto

Marina di Grosseto – Forte San Rocco

Sara Donzelli e Banda Improvvisa

“Voglio salvezza per tutta la terra priva d’amore”

Recital per attrice e Banda popolare

Da “La terra del tramonto” di Ernesto Balducci, e autori vari

Con Sara Donzelli e Banda Improvvisa diretta da Orio Odori

Martedì 25 agosto, ore 21.30

Marina di Grosseto – Forte San Rocco

Carlo Bonazza

“Un’idea di Maremma, la versione dei fotografi 1860 – 1960”

Proiezione e racconto di fotografie storiche

Bambini

Giovedì 30 luglio e giovedì 6-13-20 agosto, ore 18 – 19.30

Principina a Mare – Terrazza Beach

Sara Donzelli / Accademia Mutamenti

Le fiabe di Sepulveda

Fiabe e laboratori per bambini

Arti Visive

Dall’8 al 22 agosto, ore 18 – 23

Marina di Grosseto, Piccolo Auditorium San Rocco

Dune – Arte, progetti, utopie

Mostra foto e video

Staff

Direzione artistica: Giorgio Zorcù;

organizzazione e comunicazione; Stefano Frosolini;

prenotazioni e accoglienza: Sara Donzelli;

collaborazione amichevole: Carlotta Fruttero;

foto e video: Luca Deravignone e Francesco Rossi;

grafica: Matteo Neri;

distribuzione materiali promozionali: Meri Baglioni;

stagisti: Salvatore Cezza, Paola Maritati, Debora Mazzeo (allievi del corso di formazione professionale “Attore sociale e di comunità” – Lecce), volontari di Marina di Grosseto e Principina a Mare

Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare: presidente Loretta Teresini, vicepresidente Simone Bartolini, tesoriere Susanna Cecchi, segretario Giuseppe Truglia, consiglieri Paride Mari, Simona Mazzieri, Elio Pagliai, Alberto Rainaldi.