Torna il “Punta Ala Music Fest”: otto concerti ad ingresso gratuito

L’estate si accende a Punta Ala con il Punta Ala Music Fest, 8 concerti d’autore, tutti a ingresso libero, animeranno il porto. Gli spettacoli si svolgeranno nell’area dedicata del Marina Prato Sud (“Prato Stage”).

Il festival apre i battenti mercoledì 28 luglio, alle 22.30, con The Orange Beat Project, un viaggio in versione acustica da Ray Charles e Johnny Cash a Eric Clapton e i Pink Floyd, passando per la musica americana di Simon & Garfunkel, Eagles, Cat Stevens e Talking Heads. Sul palco Eugene Van Hemert, chitarra acustica e voce, e Guido Pietrella, basso e voce, quest’anno in versione band al completo.

Si prosegue sabato 31 luglio, alle 22.30, con “Due di Brisca”: Alice Bertoncini alla voce e Francesco Sozzi alla chitarra propongono una vasta selezione di brani pop, rock e dance nazionali ed internazionali, arrangiati in chiave acustica con l’ausilio di effetti, stompbox, loop station e harmonizer, dando vita ad una performance coinvolgente, che passa tra atmosfere soft a momenti dance e più ritmati.

Mercoledì 4 agosto, alle 22.30, grande protagonista del Punta Ala Music Fest sarà Alessandra Procacci con la sua band. Dallo storico programma di “Amici” di Maria De Filippi, al più recente format “All Together Now” condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, Alessandra stupisce e incanta con la sua voce “nera” e grintosa e con un vastissimo repertorio blues, rock and blues e soul.

Storica presenza del Punta Ala Music Fest, Giacomo Rossetti in “One Man Band” si esibirà sabato 7 agosto, alle 22.30. Cantautore toscano, musicista e performer ritorna al Music Fest con un grande spettacolo di cover di ogni genere.

Mercoledì 11 agosto, alle 22.30, è la volta de La combriccola del Blasco & Maurizio Solieri. Dopo ben ventisei anni esatti dal suo debutto, la più accreditata e fedele cover band tributo a Vasco Rossi approda al Punta Ala Music Fest con la straordinaria partecipazione di Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco Rossi.

Sabato 14 agosto, alle 22.30, è in programma il concerto di Marco Pisaneschi in acoustic session: una grande voce e una chitarra per viaggiare in un’accurata selezione di brani pop-rock internazionali che spaziano dagli anni settanta ai duemila.

Mercoledì 18 agosto, alle 22.30, sul palco del Punta Ala Music Fest salirà Ross in “Quattro passi nell’amore”. Rosario Aloisio, in arte Ross, nelle sue vesti di cantautore presenterà il nuovo lavoro discografico registrato in piena pandemia tra marzo 2020 e aprile 2021, dal titolo “Quattro passi nell’amore”. Un pop-rock sobrio ed elegante per un percorso in musica e parole nell’intramontabile tema dell’amore.

Il festival chiude sabato 21 agosto, alle 22.30, con FM acoustic duo. Marzia Neri, voce, e Fabio Roveri, chitarra, comunicano con il jazz, viaggiano con la bossa nova, sognano con il pop, assaporano l’incanto della musica d’autore entusiasmando con il rock e il blues.