Musica, degustazioni, spettacoli e sport: “Prosit Arte” accende il weekend

Anche quest’anno la Notte dei Pirati, la manifestazione che rievoca l’assedio e il saccheggio da parte del corsaro Khayr Al Din, meglio noto come il Barbarossa, che dal 2007 si svolge ogni anno il primo fine settimana di maggio a Porto Ercole, per i noti motivi legati all’emergenza Covid non si svolgerà e la data inizialmente spostata all’11 settembre è stata annullata.

Il Comitato Pirati, organizzatore dell’evento, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, in collaborazione con la Proloco Porto Ercole, ha pensato di realizzare comunque una manifestazione per il weekend dall’10 al 12 settembre, intitolata “Prosit Arte“, da proporre ai residenti ed ai turisti che ancora frequentano il Promontorio in questo ultimo scorcio di estate.

Il programma

Venerdì 10 settembre, piazza Santa Barbara:

ore 20: degustazione di vini e assaggio di prodotti tipici maremmani che si protrarranno per tutta la serata;

ore 20.30: “L’amor che move il sole e l’altre stelle” – Lungo i vicoli del borgo antico, Virgilio guida Dante nel leggendario ed onirico “viaggio” della Divina Commedia. Saranno in quaranta, fra personaggi, interpreti, custodi e figuranti, rigorosamente in “costume”. La voce narrante accompagnerà i visitatori fra gli “effetti speciali, sonori e visivi” in un’atmosfera unica, fantastica. Scenderanno nell’Inferno, si fermeranno nel Purgatorio, per poi salire in Paradiso nella straordinaria chiesa di Sant’Erasmo;

ore 20.30: concerto di sax, 2 chitarre, piano, violino, rigorosamente dal vivo, unplugged, accompagnano 11 interpreti delle più belle canzoni italiane.

Durante la serata il concerto ed il viaggio nella Divina Commedia, verranno replicati 3 volte. Ingresso gratuito con navetta da piazza della Chiesa dalle 19.30.

Sabato 11 settembre, piazza Santa Barbara:

ore 21.45: “Le false partenze”, concerto per orchestra. Tre voci, pianoforte, basso elettrico, chitarra, batteria, due trombe, tre sax, trombone. Un imperdibile excursus nella musica rock-pop-cantautoriale.

Nel rispetto delle normative anti-Covid 19, all’ingresso della piazza verrà richiesto il Green Pass fino ad esaurimento posti.

Domenica 12 settembre: