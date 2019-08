Il Palio delle Botti raddoppia: due manifestazioni per celebrare la decima edizione

Anche quest’anno il Palio delle Botti sarà protagonista a Manciano dal 23 al 25 agosto.

Al centro storico del paese, venerdì 23 agosto, al parco Giuseppe Mazzini, alle 21, in collaborazione con Avis, anteprima del decimo Palio delle Botti, con la presentazione delle squadre maschili e femminili, la presentazione dei “Cenci dipinti” e la tombola dell’Avis.

Sabato 24 agosto, alle 17, apertura dei “BarBottai”, alle 19 apertura del punto di ristoro presso i giardini e alle 21.30 quarto “Trofeo rosa”: presentazione delle botti dipinte nel 2019 e sorteggio delle botti per la gara maschile.

Domenica 25 agosto, alle 18.30, in piazza dell’Imposto, partenza del corteo dei rioni, con la partecipazione della filarmonica Ponchielli di Saturnia, alle 19 apertura dei “BarBottai” e del punto ristoro. Alle 19.30 al via il decimo Palio delle Botti, con il premio “Gemma Detti” alla migliore botte dipinta 2019 ed estrazione della “Botte della Fortuna”.

Il 24 e il 25 agosto è in programma la mostra fotografica del Palio e l’esposizione delle botti dipinte.

“La novità di quest’anno – spiegano dal Comitato dei Bottai – è il ‘Palio straordinario’, che si svolgerà domenica 8 settembre, nato per celebrare la decima edizione del Palio. Questo palio si terrà all’interno della 25esima edizione della Festa delle cantine”.

“La bellezza del Palio di quest’anno – afferma l’assessore al turismo del Comune di Manciano, Valeria Bruni –, oltreché a festeggiare il suo decimo anno di vita, è nel legame con le altre manifestazioni del territorio. Il Palio coinvolge sempre di più tutte le frazioni limitrofe e quindi significa che i cittadini hanno preso coscienza di quello che offre il nostro territorio. Anche il ‘Palio delle donne’, nato per scherzo, è diventato un simbolo e sta crescendo sempre di più. Il Palio straordinario è sinonimo di crescita e di attaccamento alla nostra terra da parte della comunità. Il territorio ha bisogno di questo, un progetto che metta in rete tutti gli eventi come appunto dimostra il ‘Palio straordinario’ all’interno della Festa delle cantine”.

“Ancora una volta – spiega il sindaco di Manciano, Mirco Morini – le associazioni del territorio sanno creare quel legame speciale che contribuisce a rafforzare il nostro borgo e le sue frazioni. La destagionalizzazione su cui stiamo lavorando è l’obiettivo della nostra amministrazione ed eventi come questi aiutano ad allungare il periodo di vacanza”.