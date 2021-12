“Orizzonti”: al via il progetto musicale dedicato ai giovani

Al via il primo dei tre appuntamenti in programma per “Orizzonti“, progetto di inclusione, partecipazione e sensibilizzazione culturale rivolto a tutti i ragazzi under 25, che per la prima volta ha dato modo ai giovani stessi, grazie alla distribuzione nelle scuole di un questionario, fruibile anche on line, di indicare i loro gusti musicali e le loro preferenze tra i nomi degli artisti.

“La partecipazione attiva dei giovani, cuore pulsante di questo progetto – afferma l’assessore alla cultura Luca Agresti –, e la valorizzazione e conseguente promozione di gruppi musicali del territorio sono un binomio molto importante in cui l’amministrazione comunale di Grosseto crede fermamente. Siamo felici di promuovere importanti iniziative come questa, che indubbiamente valorizzano ed arricchiscono il panorama culturale della città“.

La manifestazione è organizzata con l’importante contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il patrocinio del Comune di Grosseto.

Il programma di “Orizzonti” si compone di tre serate musicali, proprio per riuscire ad includere nel progetto il vasto range di gusti musicali dei giovani maremmani. Saranno protagonisti delle serate artisti del panorama musicale nazionale e artisti emergenti del nostro territorio.

Ecco il programma della manifestazione:

venerdì 10 dicembre , ore 9, aula magna dell’Istituto Fossombroni, proiezione del film “Futura”, di Pietro Marcello, Francesco Nunzi, Alice Roarwacher;

venerdì 10 dicembre, ore 21, Teatro Moderno, concerto di Cimini;

venerdì 17 dicembre, ore 21, Teatro Moderno, concerto di Legno;

mercoledì 22 dicembre, ore 21, Teatro Moderno, concerto di Minerva 40, Gabriele Bernabò e Aka Androgynus.

Ingresso al costo di 5 euro e gratuito per gli spettatori sotto i 20 anni.

Biglietti disponibili sul sito marte.18tickets.it. Per accedere ai concerti è necessario mostrare il green pass all’ingresso.