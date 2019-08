Musica, buon cibo, shopping e cultura: tornano le “Notti del Gusto” nel centro storico

L’ultimo giovedì estivo all’insegna della buona tavola: arriva la terza tappa delle “Notti del Gusto”. Appuntamento nel centro storico di Grosseto giovedì 22 agosto.

L’iniziativa fa parte del programma de “Il centro dell’estate – Shopping, art, fun & food”, il cartellone di eventi realizzato dal Centro commerciale naturale di Grosseto con la co-organizzazione del Comune e la collaborazione di Conad e Confcommercio.

Dopo una piccola pausa dedicata al Ferragosto, torna l’opportunità di apprezzare i “Menù del gusto” e gli “Aperitivi del gusto” in tanti ristoranti, bar e locali.

Ad arricchire le varie proposte ci saranno anche i prodotti della line Sapori e dintorni di Conad.

Come tutti i giovedì, inoltre, i negozi rimarranno aperti al pubblico in orario serale, con i prezzi a saldo.

Ristorante pub “Hungry Years”, taverna “Il Canto del gallo”, enoteca “Gustangolo”, Wooden Beer Shop presso Affinity Caffè, Comix Café in piazza San Michele, pizzeria “Il Melograno”, Bistrot degli Artisti, pizzeria “Marchigiana”, ristorante “L’Uva e il Malto”, Wineria Drink&Shop, Vermuttino, Caffè Carducci, Caffé Ricasoli, bar ristorante “Gallery” e Sale 26 sono i locali che hanno aderito partecipando in vario modo all’iniziativa.

Ma il “gusto” non sarà l’unico protagonista della serata.

Per il capitolo cultura, non mancherà l’apertura straordinaria del Museo archeologico e d’arte della Maremma, che organizzerà un laboratorio per adulti e bambini dal titolo “Una notte alla bottega gourmet di Apicio”, e del Museo di storia naturale, ad ingresso gratuito.

Per il capitolo musica invece, sarà possibile gustarla in ben quattro punti del centro: al Comix Café, dalle 22.30, con il Dj Franz Navas, che farà da sottofondo alla “Mojito Night” organizzata dal locale di piazza San Michele; al Wooden Beer Shop, dalle 22, con gli “Indaco mood trio”; al Caffè Ricasoli ci sarà un’esibizione dal vivo, in piazza Martiri d’Istia, con “The swing’n roll”.

Ecco il programma, nel dettaglio:

ristorante Pub “Hungry Years”, via Vinzaglio 20: penne alla buzzurra con un calice di Morellino di Scansano (Azienda “I Lecci”);

taverna “Il Canto del gallo”, piazza Commendatore Nello Tognetti 2: pici all’aglione con un calice di Rosato Macchiaiolo (Azienda “I vini di Maremma”);

enoteca “Gustangolo”, via San Martino 10: lampredotto con salsa verde con un calice di vino Sauvignon blanc (Azienda “Tenuta Dodici”);

Wooden Beer Shop, via dell’Unione 11: degustazione birra “Bruton” di Lucca abbinata a pecorino di Seggiano e ammazzafegato;

Comix Café, piazza San Michele 4: assaggio di pappa al pomodoro con un calice di vino (Azienda agricola “Bruni”);

pizzeria “Il Melograno”, via Carlo Goldoni 15/A: scottiglia di cinghiale;

pizzeria “Marchigiana”, corso Giosuè Carducci 63: pizza “Inno al sole” con mozzarella di bufala maremmana;

Bistrot degli Artisti: tagliata di Chianina servita su pietra ollare con riduzione di Morellino e verdure glassate con un calice di Brumaio Morellino di Scansano 2016 (Azienda “Tenuta Pietramora”);

ristorante “L’Uva e il Malto”, via Giuseppe Mazzini 165: zuppa di pesce con un calice di Morellino e Cilegiolo (Azienda “Val delle rose”);

vineria Drink&Shop, via Antonio Paglialunga 22: spaghetti con le arselle con un calice di Gessaia (Sauvignon) (Azienda “Tenuta Montauto”);

Vermuttino, piazza Dante 13: panino con il lampredotto con un calice di Vin del Fattore (Azienda “Cantina di Scansano”);

Caffè Carducci, corso Giosuè Carducci 18: bruschette all’olio (Azienda “Vitabella”) e porchetta (Azienda “Vannuccini”) con un calice di vino (Azienda “Vitabella”);

Caffé Ricasoli, via Bettino Ricasoli 20: panzanella con un calice di Trebbiano 414 più rosato (Azienda “Podere 414);

bar ristorante “Gallery”, via Cairoli 9: cacciucco alla livornese;

Sale 26, via Bettino Ricasoli 26: hamburger di chianina e specialità della Maremma.

Eventi collaterali:

Comix Café: dalle 22.30 Mojito Night + Dj Set Franz Navas;

Caffè Ricasoli: dalle 22.30 – Serata musicale;

Wooden Beer Shop: dalle 22.00 – Musica live con Indaco mood trio;

piazza Martiri d’Istia: dalle 21.30 – musica live con i “The sing’n’Roll”.

Eventi culturali:

Museo archeologico e d’arte della Maremma – Piazza Baccarini – Apertura serale dalle 21 alle 23 al prezzo simbolico di 1 euro.

Ore 21:30 “Una notte alla bottega gourmet di Apicio”. Laboratorio per adulti e bambini dedicato alla tradizione culinaria degli antichi Romani; sarà preparata e gustata insieme a tutti gli intervenuti la famosissima cassata di oplontis in abbinamento al vino speziato Granum paradis.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.488752.

Museo di storia naturale – Strada Corsini

Anche il Museo di storia naturale della Maremma resterà aperto dalle 21 alle 23 con biglietto d’ingresso gratuito.

La struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, diretta da Andrea Sforzi, è in strada Corsini 5 a Grosseto. Si presenta al pubblico rinnovata al proprio interno dopo i lavori del progetto di restauro “Laboratori culturali” finanziato da Fondazione Cassa di risparmio di Firenze.