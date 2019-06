“Mezzanotte sotto le stelle”: Cristiano Militello e il Conte Max accendono la notte di Capodanno – VIDEO

Sarà Cristiano Militello, il comico toscano diventato popolare su Striscia la notizia raccontando con ironia gli striscioni calcistici, il mattatore del Capodanno 2018.

A partire dalle 22.30, in piazza Dante a Grosseto, si potrà attendere la mezzanotte del 31 dicembre per festeggiare il nuovo anno. Sul palco, insieme a Militello, la simpatia di Max Venturacci, in arte Conte Max, e la sua band, e la disco-music del dj Matte J.

“Dopo la partecipazione di Dario Ballantini alla festa di San Silvestro dell’anno scorso – dichiara il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, quest’anno avremo come ospite a Grosseto un altro protagonista di Striscia la Notizia. Un anno fa la piazza era gremita e ci auguriamo di ripetere anche domenica prossima lo stesso successo. Ci sono infatti tutti gli ingredienti per una serata all’insegna del divertimento e dello spettacolo. Ringrazio Sistema e il presidente Mauro Squarcia per aver collaborato all’organizzazione di questo evento“.

“La festa di San Silvestro è uno degli appuntamenti clou di Grosseto – sottolinea il vicesindaco e assessore alla cultura e al turismo, Luca Agresti – e anche quest’anno abbiamo pensato di riproporre il format della passata edizione. Avremo come ospite un artista di fama nazionale come Cristiano Militello, ma daremo spazio anche alle eccellenze musicali di casa nostra, come il Conte Max e Matte J. Siamo certi che offriremo ai grossetani un grande spettacolo e ci auguriamo di avere la piazza gremita fino a tarda notte“.

La serata prenderà il via con l’animazione di Max Venturacci in attesa di Cristiano Militello che, dalle 23.15, prenderà il comando dell’ultima ora del 2017 sino a dare il benvenuto al nuovo anno. I festeggiamenti musicali proseguiranno alle 00.15, nuovamente con Max Venturacci e la sua band, per lasciare il posto all’una di notte alla musica dedl dj Matte J. sino a notte fonda.

“Il cuore della serata sarà a partire dalle 23 in poi – spiega Federico Babini di Ad Arte Spettacoli, la società che cura l’organizzazione della festa di San Silvestro –, quando ci aspettiamo il maggior afflusso di pubblico. A quell’ora salirà sul palco Cristiano Militello e dopo mezzanotte tornerà il Conte Max, che lascerà la scena all’una al dj Matte J. Il palco allestito in piazza sarà coperto e la serata sarà organizzata rispettando tutte le recenti normative sulla sicurezza pubblica“.

“Ringrazio il Comune per avermi invitato anche quest’anno alla festa di San Silvestro – commenta il Conte Max -. Il mio spettacolo sarà diviso in due parti: prima della mezzanotte proporrò le mie parodie in maremmano delle canzoni di famosi artisti, mentre dopo la mezzanotte canterò le cover che interpretavo durante la mia esperienza nei piano bar”.

“Sono felice di far parte di questo staff – aggiunge Matteo Giulietti, in arte Matte J –. Io suonerò in piazza dall’1 in poi, mettendo dischi anni ’70 e ’80, ma offrendo anche musica adatta a tutti i target del pubblico presente in piazza”.

Il videomessaggio di Cristiano Militello