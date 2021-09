Torna la “Bright-Night” a Grosseto: ecco il programma della Notte dei ricercatori

Venerdì 24 e sabato 25 settembre torna la “Bright-Night”, edizione 2021, la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana, che rappresenta l’occasione in cui il territorio e le Università si incontrano, dialogano, si integrano e, festeggiando il lavoro dei Ricercatori, viene diffusa la cultura.

“Bright-Night” 2021 si terrà in presenza, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza in ambito di contenimento del contagio da Covid-19.

Anche quest’anno l’edizione grossetana vede la collaborazione attiva dei protagonisti della vita culturale della città, in due iniziative collegate: la Fondazione Polo universitario grossetano ed il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena – con referente la professoressa Nicoletta Volante – insieme al Museo archeologico e d’arte della Maremma, a Clarisse Arte, all’Archivio delle tradizioni storiche popolari della Maremma celebreranno il 24 settembre la Notte dei Ricercatori, con un evento dal titolo: “Nei campi ed in miniera.. Racconti tattili-olfattivi inclusivi ed accessibili sulla vita ed il lavoro in Maremma dalla preistoria ad ieri”, mentre il Museo di storia di naturale propone “Cosa c’è di nuovo in Maremma? Notizie, curiosità e aggiornamenti sulla ricerca zoologica e botanica in Toscana meridionale.”

“La Fondazione Polo universitario grossetano anche quest’anno è tra i promotori di ‘Bright. La notte dei ricercatori in Toscana” a Grosseto, insieme al Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena e agli enti culturali tra i più rappresentativi della città. Un evento importante per la Fondazione che da anni accompagna la didattica e la ricerca con la terza missione. L’incontro tra la città e la ricerca universitaria si traduce in un evento festoso e partecipativo che è ‘Bright’“, ha commentato il presidente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Polo universitario Claudio Cosimo Pacella.

Ecco il programma di “Nei campi ed in miniera.. Racconti tattili-olfattivi inclusivi ed accessibili sulla vita ed il lavoro in Maremma dalla preistoria ad ieri”:

visita tematica “Nei campi e in miniera… “Racconti” tattili-olfattivi sulla vita e il lavoro in Maremma tra ieri e l’altro ieri”. L’iniziativa propone nel MuseoLab un percorso espositivo ispirato alle antiche pratiche agricole e minerarie documentate dalla attività di ricerca del Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali nel territorio della Maremma, che oltre ad avere costituito, nel tempo, importanti risorse economiche, sono divenute elementi identitari del territorio. Un riferimento quindi al territorio come paesaggio culturale, secondo gli stimoli che si leggono anche nell’opera di Luciano Bianciardi, attraverso la quale verrà narrata una periferia “di sterrati e spazi aperti al vento e ai forestieri” che ancor oggi può svilupparsi e costituire un elemento di progresso sostenibile. Il percorso si snoda davanti al visitatore in forma di storytelling multisensoriale e, sempre con un richiamo alle opere di Bianciardi, verranno sperimentati con linguaggi e metodologie diverse la connessione possibile tra storie letterarie e storie archeologiche anche attraverso la pratica avviata dal laboratorio inclusivo “Vietato non toccare”, progetto del Dipartimento. Museolab città di Grosseto, dalle 16 alle 20, Polo culturale Le Clarisse, via Vinzaglio 27, Grosseto;

visita tematica al Museo archeologico e d’arte della Maremma di circa 30 minuti con cui verranno in parte integrate le informazioni sulle pratiche agricole di epoca preistorica osservate al Museolab, grazie alla visione di alcuni strumenti per la lavorazione dei campi, come lo zappetto in osso rinvenuto all’Isola del Giglio, e le annesse macine in pietra. Il focus specifico della visita sarà dedicato all’antica metallurgia anche attraverso la visione dei reperti del “Ripostiglio del Campese” e un approfondimento sul ruolo egemone di Vetulonia grazie al suo stretto rapporto con le vicine miniere delle Colline Metallifere. La visita sarà corredata da una breve esperienza tattile legata al mondo minerario. Museo archeologico e d’arte della Maremma, alle 16, piazza Baccarini, Grosseto;

visita tematica alla collezione etnografica Ferretti. Il percorso “Nei campi e in miniera… “Racconti” tattili-olfattivi sulla vita e il lavoro in Maremma tra ieri e l’altro ieri” proseguirà nell’adiacente collezione etnografica Roberto Ferretti dove verranno integrate e ampliate fino ai tempi recenti le informazioni sulle pratiche agricole e minerarie maremmane osservate al Museolab grazie a quanto esposto nella Sala degli attrezzi, dove sono conservati oggetti e strumenti di lavoro ancora in uso negli anni Cinquanta-Settanta. Nell’occasione sarà allestito il modellino in scala di una stazione ferroviaria della provincia di Grosseto per il trasporto del materiale estratto dalle miniere. Polo Culturale Le Clarisse, dalle 16 alle 20, via Vinzaglio 27, Grosseto

Tutti gli eventi e le dimostrazioni avranno inizio alle 16 e si protrarranno fino alle 20.

Per informazioni: pologr@unisi.it, tel. 0564.441110

Ecco il programma del Museo di storia naturale, dal titolo: “Cosa c’è di nuovo in Maremma? Notizie, curiosità e aggiornamenti sulla ricerca zoologica e botanica in Toscana meridionale”

Verrà proposta una serie di “speed talks” con i diretti protagonisti di recenti ricerche scientifiche nel settore naturalistico condotte in Toscana meridionale, per poi aprire alle domande del pubblico per soddisfare curiosità e interessi specifici.

Programma

Andrea Brogi (Università di Bari): “Il respiro della Terra”;

Luca Angeli (Consorzio Lamma), Fabio Maselli, Marta Chiesi, Luca Fibbi, Piero Battista, Bernardo Rapi (Cnr_Ibe): “La stima del consumo idrico delle colture da dati satellitari: un caso di ricerca in Maremma”

Andrea Broccoli, Serena Anselmi, Francesca Provenza, Eleonora Grazioli e Monia Renzi (BsRC): “La ricerca del micro e nanocosmo nel cuore della Maremma”

Lorenzo Moncini (Crisba): “Era nell’aria! L’azoto come soluzione ecosostenibile per conservare le granaglie”

Gabriele Simone (Crisba): “Coltivazione in vitro per la salvaguardia della flora locale”

Chiara Vitillo (MSNM): “BioBlitz: conoscere la Biodiversità collaborando”

Paola Talluri (Museo di storia naturale: “Cross-pollination: una finestra sugli insetti impollinatori”

Elena Grasso (Gom): “I rapaci del grano”

Andrea Sforzi (Museo di storia naturale): “Non dire gatto se non l’hai nel sacco: il progetto gattoselvatico.it”.