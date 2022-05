Torna la “Notte dei Pirati”: ecco il programma. Occhi ai divieti

“Nonostante imperversi ancora la tempesta e attorno a noi gli uomini stiano consumando la loro ennesima, atavica follia, noi pirati, da due anni all’ancora nei porti, salperemo e affronteremo la furia del vento e la forza del mare e ………. degli uomini”.

Torna dopo due anni di forzata assenza la “Notte dei Pirati”, uno degli appuntamenti più attesi nel cartellone delle feste dell’Argentario. Evento ludico folkloristico con importanti richiami alla storia del Promontorio, nel corso degli anni ha visto accrescere attorno a sè partecipazione e curiosità, fino ad affermarsi tra le manifestazioni di maggiore richiamo turistico promozionale.

L’evento trasformerà il volto di Porto Ercole sabato 7 maggio coinvolgendo il lungomare e le sue caratteristiche spiaggette, le attività commerciali e tanti figuranti. Il paese cambia faccia e diventa ancora più pittoresco e misterioso. Una trasformazione che coinvolge il lungomare e le sue caratteristiche spiaggette, e soprattutto bar, ristoranti, locali e….persone. Addobbi, scenografie, costumi e coreografie assicurano a ogni edizione nuovi motivi di divertimento e spettacolo per “pirati” e spettatori.

Questo il programma definitivo dell’edizione 2022:

ore 18.30, rigorosamente vestiti da pirati, raduno al covo sul lungomare Andrea Doria;

ore 19.00, tutte le ciurme dietro la banda in sfilata, dal covo alle spiagge;

ore 19.30, la Regata della bandiera, prima edizione (dalle spiagge, senza esclusione di “colpi”, i pirati si sfidano in una folle remata alla conquista della “bandiera sull’acqua”);

ore 20.15, i pirati sub emergono dal mare con il fuoco;

ore 20.35, colpi di cannone, cortina di fumo, spari, urla, il veliero Barbarossa esce dalla nebbia e i pirati, come fantasmi, sbarcano sulle spiagge;

ore 21.00, gli unici, inimitabili fuochi d’artificio della “Notte dei Pirati”;

ore 22.00, dopo 3 colpi di cannone…”occhi puntati”… il corsaro Barbarossa incendia il borgo antico.

Per l’occasione è stata emessa un’ordinanza sindacale con la quale è fatto divieto, a tutte le attività commerciali di Porto Ercole del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, di vendere bevande alcoliche in bottiglie di vetro, dalle 13 di sabato 7 maggio alle 5 di domenica 8 maggio.

Sono inoltre vietati il possesso e l’introduzione di bottiglie di vetro e lattine nella zona porto di Porto Ercole, e precisamente sulla banchina Marinai d’Italia, sul lungomare A. Doria, sul lungomare Strozzi, in via della Marina e in piazza Regina Giuliana, ad esclusione delle zone gestite dall’organizzazione dell’evento.

Foto: Daniele Busetto