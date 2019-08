Musica, degustazioni e spettacoli: la Notte bianca illumina Follonica. Il programma

L’associazione “Quartiere Zona Nuova”, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza per venerdì 23 agosto la Notte bianca a partire dalle 17, con tanti appuntamenti, concerti, danza, animazione, incontri enogastronomici e altri eventi per un’unica grande festa.

Nel quartiere Zona Nuova, lungo via Santini e via Litoranea, dalle 17, si svolgerà un mercatino artigianale accompagnato dalla musica di un gruppo musicale, in prossimità del ristorante Beccofino, e di gruppi folkloristici lungo tutto il percorso interessato dalla manifestazione.

Nel centro, la manifestazione si svilupperà con postazioni dj set dislocate in via Roma, una in prossimità del bar dei Portici e una nei pressi del bar Bonaluna.

Quindi, ancora musica, colori, festa a Follonica per il penultimo fine settimana di questo agosto ricco di eventi e manifestazioni.