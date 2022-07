Musica, artisti di strada e fuochi d’artificio: ecco la “Notte bianca di mezza estate”

È prevista per domenica 17 luglio la “Notte bianca di mezza estate”, il secondo evento del cartellone di manifestazioni che la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare realizzerà grazie al contributo che il Comune di Grosseto ha messo a bando attraverso l’assessorato al turismo proprio per questo tipo di iniziative.

Come per il primo appuntamento dedicato allo sport, anche questo evento vedrà il supporto dei Balneari della Maremma grossetana – Rete di Imprese, dell’associazione dei balneari della Maremma che, oltre a mettere a disposizione i loro stabilimenti per alcune attività, hanno dato un aiuto fattivo nella realizzazione degli eventi, e dei commercianti delle due frazioni, racchiusi sotto il nome “Amarina”.

L’evento clou della serata saranno i fuochi d’artificio che illumineranno il cielo della costa intorno alle 23.30.

Nell’attesa dello spettacolo pirotecnico, dalle 21.30 in poi saranno ben 11 i punti di animazione con artisti di strada e musicisti che intratterranno i turisti con spettacoli ed esibizioni.

A Principina a Mare la location individuata sarà una porzione di piazzale Tirreno. dove i più grandi potranno gustarsi il grande rock con l’esibizione live della band Anima Rock composta da Tiberio Crea, Sergio D’Amico, Pilade Milli e Elga Ermini, mentre i più piccoli potranno divertirsi con “Grazia e Camilla”, che proporranno loro attività diverse, come trucca bimbi, palloncini e tanto altro.

Spostandosi poi verso Marina, si potrà trovare, nella zona di “Sciangai”, l’Admo che intratterrà i più piccoli con baby dance, spettacoli di bolle di sapone, trucca bimbi e tanto altro.

Superando il porto, prima di arrivare al Cavallino, sul lungomare ci saranno due punti di intrattenimento: “Zio Ale e Zia Paola” incanteranno i più piccoli con le bolle di sapone, i palloncini e tanto altro, mentre ad allietare musicalmente la zona ci penseranno i Co&Co swing duo, Alessio Ultimarata Colosi e Pablo Cocci, che regaleranno un intrattenimento con Swing americano e musica retrò italiana.

Verso la fine della parte più vecchia della passeggiata del lungomare, ancora due punti per fare festa: D’Artagnan Il Mago delle Bolle proporrà due spettacoli che lasceranno tutti senza fiato, mentre dal punto di vista musicale saranno i Blueswoods, Maurizio Piccioli e Francesco Pinzani, ad intrattenere il pubblico con un repertorio blues e reggae.

Poco più avanti sarà la magia la protagonista: andranno in scena infatti due spettacoli con il mago “Magico Matteo”, adatti ai grandi e ai più piccoli.

Proseguendo nella passeggiata, nella zona di Villa Gaia si potrà assistere all’energica performance dei Minerva 40 in versione trio, con Irene Biagioli, Riccardo Fanteria e Tommaso Giusti: puro rock contemporaneo con tutta la passione delle nuove generazioni.

Anche la zona di Rosmarina avrà il suo intrattenimento: Annina Animazione proporrà per la sera una Baby Dance, tanti giochi, attività di face painting e trucca bimbi, mentre Riccardo Mori, già chitarrista acustico di Vasco Rossi per ben due tour, e Davide Cammelli proporranno un live dedicato ai cantautori italiani.

A concludere le esibizioni sulla costa, nella zona nord di Marina troveremo “Mia e Laura” che incanteranno tutti con i loro spettacoli di Led e fuoco.

Ma non sarà solo il lungomare di Marina ad essere coinvolto nella serata: nella zona del corso, infatti, per tutta la giornata si potranno trovare gli stand del mercatino MareMaremma con prodotti tipici alimentari a chilometro 0, artigianato locale, curiosità dal mondo.

I commercianti della zona poi si sono riuniti e hanno deciso di proporre una simpatica e divertente iniziativa per chi deciderà di fare acquisti durante la serata: “Acquista, pesca e vinci!”

Per ogni acquisto in uno dei negozi di Marina, si potrà pescare un bigliettino e automaticamente vincere un premio che potrà essere uno sconto, un gadget o un biglietto per il San Rocco Festival.

Durante tutta la serata si potrà assistere anche a delle incursioni estemporanee di danza della Scuola Odissea 2001 con dei flash mob a sorpresa.

Come detto poi, alle 23.30 sarà il momento dello sparo dei fuochi, come piccola anteprima del classico spettacolo pirotecnico di San Rocco ad agosto.

“Siamo felici di poter proporre – dichiara Loretta Teresini, presidente della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare – un evento nuovo per Marina e Principina, qualcosa che mancava da un sacco di tempo. Siamo fiduciosi che la serata sarà un successo, sia in termini di presenze che di gradimento per l’offerta che abbiamo pensato di proporre: non è facile coprire una zona così vasta e cercare di accontentare le esigenze di tutti. Oltre al Comune, ringrazio i balneari e i commercianti che hanno dato un vero valore aggiunto alle iniziative con le loro proposte e collaborazioni: l’unione fa la forza”

“Era dallo scorso anno – afferma Simone Guerrini, presidente dei Balneari della Maremma grossetana – Rete di Imprese e dell’Associazione balneari della maremma – che cercavamo l’opportunità di regalare ai nostri clienti una serata di intrattenimento diversa che sfociasse in uno spettacolo di fuochi d’artificio aggiuntivi a quelli classici. Quest’anno, grazie alle iniziative in collaborazione con la Pro Loco e la situazione Covid in miglioramento, finalmente ci riusciamo e, se tutto va come speriamo, ripeteremo uno spettacolo pirotecnico su tutta la costa anche il 3 settembre, per una sorta di saluto all’estate. Vorremmo che la Notte bianca e gli spettacoli pirotecnici di luglio e di agosto diventassero un appuntamento fisso dell’estate di Marina e Principina.”

“Animazione, musica, balli, shopping, divertimento per i più piccoli e, per finire, lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare: la ‘Notte bianca di mezza estate’ – dichiarano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale – non potrebbe essere più splendente. Un’organizzazione perfetta di eventi e iniziative su un territorio molto vasto che, grazie alla perfetta sinergia tra Proloco di Marina e Principina, Comune, balneari e commercianti, sarà in grado di offrire un intrattenimento di livello ai tantissimi cittadini e turisti che, ne siamo convinti, vorranno trascorrere una serata all’insegna della serenità e dell’aggregazione sul nostro litorale in un’estate sempre più bella e coinvolgente”.