Shopping, musica, buoni cibo e spettacoli: la Notte bianca illumina il paese

Castel del Piano si trasforma, dalle 18 fino oltre alla mezzanotte di questa sera, sabato 20 agosto: decine di negozi aperti e intrattenimenti per le vie del paese.

Tante occasioni. Abbigliamento, tessuti, libri, scarpe, intimo, articoli da regalo e artigianali, erboristeria e molto altro. Circa 10 punti tra musica dal vivo e dj set, tanti artisti di strada ad intrattenere.

Sarà possibile incontrare la poetessa con il pupazzo chiacchierone, farsi fare un ritratto in via Vittorio Veneto, assistere agli spettacoli ripetuti del verticalista, del giocoliere oppure del clown tra via Veneto, via della Croce e corso Nasini, lo spettacolo del fuoco al Muretto, farsi un selfie con gli occhiali luminosi in via Marconi e poi godersi lo spettacolo circense di Circ en ciel dalle 21.30 in Piazza Santucci.

Dalle 21, i trampolieri gireranno tra la folla e ci saranno giochi per i bambini al Piazzone. E poi sarà possibile mangiare fino a tarda notte: zuppa di funghi, fegatelli, lampredotto, paella, panini e schiacce farciti in tutti i modi, hot dog, pasta fritta, ottimi primi con pasta fresca, chiocciole in umido, baccalà, ammazzafegato, crepes, bomboloni, pancake, ricchi menu dedicati alla Notte bianca nei ristoranti del paese che apparecchiano all’aperto, birra artigianale, panni, kebbab, pane e crema di nocciole, zucchero filato, cocktail di frutta fresca, piatti freddi, ottima pizza.

Per informazioni: cell. 320.7531404, e-mail nuovaproloco.casteldelpiano@gmail.com.