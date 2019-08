Musica, shopping e spettacoli: la Notte bianca accende Castel del Piano

Venerdì 30 agosto, dalle 18 fino a tarda notte, Castel del Piano si trasforma in una grande festa di strada.

Nelle principali vie del paese – corso Nasini, piazza Madonna, piazza Colonna, via Marconi, piazza Garibaldi, via dell’Opera, via della Croce, via Vittorio Veneto, via Imberciadori e piazza Carducci (Piazzone) – dal tramonto fioriscono negozi aperti, ristoranti pronti ad accogliere i visitatori della notte, street food e musica in ogni angolo delle strade e spettacoli itineranti.

Promozioni e sconti speciali nei negozi, menu per tutti i gusti nei locali, punti ristoro in strada e tanto altro ancora da scoprire. Castel del Piano con i suoi negozi ammalierà e farà ballare i visitatori tutta la sera.

Saranno presenti diversi gruppi locali: il Duo sulla cattiva strada, Suoni da narciapiede, Etilometrio, LeGal’s Duo, Sound 2, Fattore M, Bidon Villans, Dj Leto e Live Set Hunt the Tunes, Dj Set Messico e Nuvole, la scuola di ballo Salsahora, Motoclub, Dj Set con Juri Dj.

Aprirà la serata la Filarmonica “Rossini” di Castel del Piano.

In vari punti si alterneranno brevi momenti di spettacolo con giochi di fuoco, clown, bolle di sapone, lezioni di zumba e trucca bimbi che divertiranno grandi e bambini.Trampolieri e personaggi un po’ strani gireranno a sorpresa per le vie del paese, grazie alla partecipazione di The Circus Gang e Mr. Fred.

Le novità assolute di questa edizione saranno gli spazi di Animal Mania, che con le sue attività proporrà uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe, il bike test organizzato da Amiata E-Bike assieme a Amiata FreeRide e dimostrazioni di soccorso della Misericordia di Castel del Piano, lo spazio “Culture dal mondo” gestito da Genuino Amiatino e uno spazio dedicato a karaoke e giochi in strada. Inoltre, tutte le contrade di Castel del Piano parteciperanno alla festa con tipiche cene di contrada in strada.

Occasione speciale della Notte Bianca sarà la mostra “I mestieri del passato”, un’esposizione di attrezzi e oggetti della montagna amiatina a cura di Susanna Nanni e Carlo Morganti, trasferita temporaneamente da Bagnoli (Arcidosso) e allestita a Castel del Piano a Palazzo Nerucci.