“Non ci resta che ridere”: torna il festival di teatro comico. Il programma degli spettacoli

Il laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio annuncia l’inizio della dodicesima edizione di “Non ci resta che ridere“, festival di teatro comico e tragicomico della città di Grosseto, per la direzione artistica di Giacomo Moscato.

Come ogni anno, il festival si svolgerà al Teatro degli Industri di Grosseto e vedrà il susseguirsi di quattro spettacoli in concorso e uno spettacolo finale, fuori concorso, in occasione del quale avranno luogo le premiazioni dell’intero festival. Per il terzo anno consecutivo, la giuria sarà costituita dagli spettatori abbonati, coloro che, per definizione, vedranno tutti gli spettacoli e potranno esprimere le loro preferenze relativamente al miglior spettacolo, al miglior regista e ai migliori attori protagonisti e caratteristi. Anche in questa dodicesima edizione, un premio speciale, intitolato a Gianluca Guelfi, sarà consegnato al miglior attore o alla migliore attrice under 40.

“Ho dedicato gli ultimi dodici anni a questo festival teatrale che ho curato in ogni suo aspetto fin dalla sua prima edizione – dichiara Giacomo Moscato, direttore artistico della manifestazione -. Oggi assisto con orgoglio al ripetersi di meravigliosi pienoni, alle continue manifestazioni di apprezzamento da parte del pubblico e alla crescita inarrestabile nella vendita degli abbonamenti. Il pubblico grossetano (ma non solo) è affezionato a questo festival e ne sono un’ulteriore riprova i tantissimi messaggi e le tantissime e-mail che inizio a ricevere, a partire da novembre, da parte di spettatori che sono ansiosi di conoscere il cartellone e di prenotare i biglietti per potersi garantire cinque splendide domeniche pomeriggio di buon teatro”.

Il festival “Non ci resta che ridere” 2020 è frutto della collaborazione tra il laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio (produttore), la Fita–Grosseto (organizzatrice), il Comune di Grosseto (co-organizzatore) e la Banca Tema (sponsor ufficiale del festival).

Per abbonarsi è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] Il costo dell’abbonamento è di 50,00 euro per cinque spettacoli.

I biglietti per assistere ai singoli spettacoli, invece, al costo di € 12,00, saranno disponibili a partire da lunedì 13 gennaio all’edicola “La Pace” (a Grosseto, in via della Pace)

Di seguito, il calendario completo dei cinque spettacoli.

Domenica 26 gennaio – Ore 17.00

“Non è vero, ma ci credo”, di Peppino De Filippo – Regia di Sandra Parisi, a cura della compagnia “La prova generale” di Ribolla.

Domenica 16 febbraio – Ore 17.00

“L’importanza di chiamarsi Ernesto”, di Oscar Wilde – Regia di Mark Eaton, a cura della compagnia “Nuovo Spazio Teatro” di Livorno.

Domenica 15 marzo­­­ – Ore 17.00 e ore 21.00 (in doppia replica)

“Premiata pasticceria Bellavista”, di Vincenzo Salemme – Regia di Claudio Matta, a cura della compagnia “Il Teatraccio Dlf” di Grosseto.

Domenica 19 aprile – Ore 17.00 e ore 21.00 (in doppia replica)

“Due dozzine di rose scarlatte”, di Aldo De Benedetti – Regia di Fabio Cicaloni, a cura della compagnia “I Teatranti di Fabio Cicaloni” di Grosseto.

Domenica 10 maggio – Ore 17.00 e ore 21.00 (in doppia replica)

“47, morto che parla”, di Ettore Petrolini – Regia di Giacomo Moscato, a cura del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto.