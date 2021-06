Sport e divertimento con “Neghelli Skate Games”: una giornata dedicata agli amanti della tavola a rotelle

“Neghelli Skate Games” è l’appuntamento del 3 luglio al Parco degli Orti, la rinnovata “Pista di Neghelli”, che farà da cornice alla giornata di sport e divertimento all’insegna dello skateboard promossa dall’associazione “Neghelli in Armonia” con il patrocinio del Comune di Orbetello.

“Nell’anno in cui lo skateboard diventa finalmente disciplina olimpica – spiega lo staff di ‘Neghelli in Armonia’ – e in concomitanza con il rinnovato interesse locale per questo sport, anche grazie alla recente apertura dell’area skateboard voluta dall’amministrazione comunale, l’associazione ‘Neghelli in Armonia’ è orgogliosa di presentare la prima edizione di ‘Neghelli Skate Games’: una giornata dedicata agli amanti della tavola a rotelle, in nome dello sport e del divertimento realizzata con la collaborazione dell’Ufficio Sport del Comune di Orbetello“.

Lo scopo di questo evento, principalmente dedicato a skater principianti, è approfittare della passione che accomuna gli skateboarders di tutte le età. “Nell’ottica – proseguono gli organizzatori – di coltivare una comunità che possa trasmettere alle generazioni più giovani valori fondamentali quali la disciplina, la perseveranza, la condivisione, il divertimento sostenibile, da sempre solidi pilastri dello skateboarding”.

“Neghelli – dicono ancora i rappresentanti dell’associazione – è un quartiere popoloso dove mancavano centri di aggregazione e l’immediato successo di quest’area sportiva è la dimostrazione che c’è bisogno di spazi comuni dove poter passare il tempo piacevolmente e in modo sano. ‘Neghelli in Armonia’ è nata per questo, è un contenitore di idee dove, chi vive Neghelli, può portare il proprio contributo per il miglioramento del quartiere e della qualità della vita. Noi siamo partiti dal rifondare il carro del rione Neghelli con la volontà di riportarlo alla comunità, ma, come avevamo annunciato, siamo andati anche oltre. E’ così che nasce Neghelli Skate Games”.

“‘Neghelli Skate Games’ – illustra il consigliere delegato allo sport, Matteo Mittica – è il bellissimo evento sportivo che abbiamo studiato insieme all’associazione ‘Neghelli in Armoni’, che ringrazio di cuore. Sarà una gara di skate, ma anche molto di più, un’occasione per tanti giovani, per Neghelli, per tutti. Se il Covid ci ha insegnato una cosa è che abbiamo bisogno essenziale di altre aree green per lo sport da sfruttare all’aperto come questa per dare occasioni ai giovani, sia a Neghelli che in tutto il Comune. Ringrazio tutti gli sponsor, le associazioni con le tante realtà che hanno voluto essere presenti e il supporto essenziale di Roberto Berardi per l’evento. Vi aspettiamo a ‘Neghelli Skate Games’ perché non c’è modo migliore per ricominciare davvero a vivere se non attraverso lo sport, la comunità e i giovani con un grande momento che dia opportunità ai nostri bambini e ragazzi”.

“Nel nostro quartiere – sottolinea il presidente di ‘Neghelli in Armonia’, Pasqualino Uloremi – senza nulla togliere al lavoro della parrocchia con cui abbiamo collaborato in altre occasioni, manca da troppo tempo un’associazione che contribuisca a coltivare il valore della comunità. ‘Neghelli in Armonia’ è nata con questo intento: creare spirito di aggregazione tra i cittadini di Neghelli, creando l’opportunità di stare insieme per sentirsi parte attiva, cittadinanza impegnata per la crescita della nostra comunità. ‘Neghelli in Armonia’, sin dalla sua costituzione, ha ricevuto il sostegno e l’apprezzamento del sindaco Andrea Casamenti e dell’assessore alla cultura Maddalena Ottali, nostri primi soci onorari. Abbiamo organizzato questa manifestazione insieme al consigliere delegato allo sport, Matteo Mittica, che ha subito creduto in questo progetto, come ci hanno creduto lo stesso sindaco, l’assessore Ottali e il senatore Roberto Berardi, che ringraziamo per il suo generoso contributo. Il nostro evento è dedicato ai bambini, ai ragazzi ai genitori e a tutti coloro che vorranno partecipare. Ringraziamo di cuore gli sponsor e le associazioni che hanno reso possibile la realizzazione di questa nostra manifestazione che speriamo sia la prima di una lunga serie”.

“Come amministrazione abbiamo subito puntato, insieme a Matteo Mittica – conclude l’assessore Maddalena Ottali –, a unire sport e turismo nella promozione del territorio. Per far questo abbiamo puntato sullo sviluppo degli sport tradizionali e non solo, anche su nuove tipologie che, in precedenza, non avevano aree dedicate. Ben vengano gli eventi nati all’interno delle comunità ma non ci precludiamo il fatto di svilupparli e trasformarli in eventi di maggiore caratura. Altro obiettivo della nostra amministrazione è la riqualificazione delle piccole frazioni e dei quartieri, progetto nel quale è stata inserita la pista di Neghelli, oggi Parco degli Orti, che per noi è un risultato molto importante”.

“Il primo ringraziamento – fa sapere il senatore Roberto Berardi, che non ha potuto presenziare all’incontro con la stampa – va all’associazione Neghelli in Armonia per aver organizzato quella che speriamo sia una bellissima giornata che ci auguriamo sia la prima di una lunga serie di eventi volti al coinvolgimento dei giovani. Chi si impegna per i ragazzi del quartiere e di tutta la Città va sostenuto e agevolato. Ringrazio anche Matteo Mittica consigliere delegato allo Sport, per il suo impegno nel far si che questa giornata riesca al meglio. Grazie davvero a tutti”.

“Neghelli Skate Games”, però, non è solo skateboard: alla giornata parteciperanno anche altre realtà sportive, fra cui “Orbetello Boxe” con l’istruttore Fpi Stefano Angelini, che presenterà la GymBoxe, disciplina sportiva riconosciuta dal Coni, e “Funny Fitness”, con l’insegnante Francesca Staiti, che farà ballare tutti, giovani e meno giovani, con una lezione gratuita di Zumba Fitness.

“La Gymboxe – spiega Angelini – è una disciplina affine al pugilato per quanto riguarda la preparazione atletica, nasce, infatti, come pugilato amatoriale, ma poi, visto il successo e l’aumento incredibile del numero di praticanti, è stata regolarizzata e riconosciuta dal Coni, tant’è che ci sono dei campionati regionali e nazionali. Tutti possono praticare la GymBoxe, dai 6 ai 60 anni, uomini e donne. È divertente, aumenta le prestazioni atletiche, è uno sport completo e appunto non ci si fa male perché la parte di confronto con un avversario avviene a contatto controllato. Importante, visto che purtroppo sbucano istruttori come funghi, è che la GymBoxe venga praticata in palestre affiliate alla Federazione pugilistica italiana e con tecnici Fpi”.

Gli organizzatori rivolgono un particolare ringraziamento a Marco Della Verde, che con la sua professionalità e umanità ha reso possibile questo evento, a Deborah Fiaschi, per aver come sempre messo a disposizione la sua esperienza e la sua competenza, alla Croce Rossa – Comitato della Costa D’Argento, per aver accettato l’invito ed essere così presenti per garantire sicurezza all’evento, a tutto lo staff di “Neghelli in Armonia” e a tutti i soci senza i quali nulla sarebbe possibile.

Grazie inoltre a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Berardi Multiservice, Romanucci Srl, Ser.Tur., Barakà, Open Pub, Da Nicco, Blm Racing, Cartolibreria al Semaforo, Alimentari da Ciccio, Luca Gattel Barber Shop, Bar Rossi, Luca Parrucchiere Neghelli.