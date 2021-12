NataleInsieme: ecco tutte le iniziative del weekend in paese e nelle frazioni

Prende il via ufficialmente il calendario natalizio promosso dal Comune e dall’associazione Scarlino Outdoor: #NataleInsieme nasce grazie al contributo di molti cittadini, del rione Zona Nuova del Carnevale follonichese, di Scarlinopolis e dei Musei di Scarlino.

Ed ecco il programma del weekend. Sabato 11 dicembre, alle 15, appuntamento al Centro di documentazione Riccardo Francovich (Scarlino) con il laboratorio per famiglie dedicato alla Tavola nel Medioevo, dopo sarà possibile gustare la merenda proposta da Slow Food (per informazioni e prenotazioni: info@pastexperience.it – tel. 0565.1766345). Alle 21, in sala consiliare (in piazza Garibaldi, a Scarlino), la presentazione del libro “La voce di Robert Wright”, con l’autore Sacha Naspini, a cura di Giacomo Moscato e Claudia Dondoli.

Domenica 12 dicembre tutti a passeggio nel borgo con l’associazione Scarlino Outdoor, che guiderà i partecipanti tra le vie e i musei scarlinesi. Alle 15.30 è in programma l’inaugurazione del presepe in via Belvedere (zona 167, a Scarlino). Alle 16 spazio al teatro con lo spettacolo della compagnia “I teatranti”, “Basta che sian di fori”, alla sala Auser del Puntone (in via Poggio Spedaletto). Alle 16.30 saranno protagonisti i bambini con l’apertura del Villaggio degli elfi e l’arrivo di Babbo Natale nell’atrio del palazzo comunale (in piazza Martiri d’Istia, a Scarlino). Alle 17.30, alla chiesa di San Martino (Scarlino), è in programma il concerto del “Leopoldo gospel choir” diretto da Rossano Gasperini.