“Natale a Grosseto”: un altro weekend ricco di eventi in centro storico

In centro storico è in programma un altro weekend dedicato al Natale con “Natale a Grosseto“, la rassegna organizzata dal Comune con il Ccn – Centro commerciale naturale del centro storico.

Ecco il calendario degli eventi di sabato 17 e domenica 18 dicembre.

Il mercatino di Natale in piazza Dante sarà aperto dalle 10 alle 22, mentre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 sarà possibile visitare gli stand solidali e lo spazio di Vetrina Toscana in piazza Duomo (piazza del Natale). Inoltre, fino a lunedì 30 dicembre continua la rassegna “Al Cassero è Natale” al baluardo Fortezza.

Sabato 17 dicembre tutti in piazza Duomo, dalle 15.30 alle 18, con “Ri-scarti di Natale (ghirlanda di scarti) – Laboratori di riciclo” con l’associazione “Le vie dell’orto”, un evento rivolto a tutti (bambini e adulti) a numero chiuso: è consigliata la prenotazione al numero 349.4456803.

Alle 17, alla Camera di Commercio in piazza Baccarini, Giancarlo Capecchi presenta “La Maremma per la pace – Tradizione e stornelli“, evento a cura di Maremma Cultura Popolare e Pro Loco di Roselle, con la partecipazione della Cna di Grosseto.

Sempre alle 17, per gli amanti della natura, il Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5, propone la proiezione del documentario “La grotta della tomba” ad ingresso gratuito (informazioni al numero 0564.488571).

Nel pomeriggio, nelle vie del centro, torna la Filarmonica di Grosseto, mentre alle 19.00 in piazza Duomo c’è l’esibizione dei Dynamite 36, band del liceo musicale del Polo Bianciardi di Grosseto.

Domenica 18 dicembre sarà una giornata ricca di eventi: alle 11.00 nella chiesa dei Bigi in via Vinzaglio 27, la rassegna “Scriabin Concert Series” propone il recital pianistico di Yuewen Yu con degustazione di vini. L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro), per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 392.1019472.

Nel pomeriggio, in piazza Duomo, a partire dalle 15.30, c’è la baby dance per i più piccoli con la scuola di ballo Odissea 2001, mentre alle 16 il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura invita la cittadinanza al Trame street tour: evento gratuito itinerante per le vie del centro con partenza da via Vinzaglio 27.

Alle 16 tutti in piazza Duomo con i “Babbi Natale in Vespa“, a cura del Vespa Club di Grosseto, in collaborazione con l’ufficio Turismo del Comune di Grosseto,

Alle 16.30, al Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini 5, c’è “Natale in casa della natura” (ingresso a pagamento, per informazioni tel. 0564.488571). Alle 17, al Teatro Moderno in via Tripoli 33, va in scena il concerto di Natale della Filarmonica Città di Grosseto (informazioni e prenotazioni al numero 0564.22429).

Alle 17.30 doppio appuntamento con Tea Time Poetry Giochi di parole Lab, live calligraphy, proiezioni & happy hour nella sala conferenze del Polo culturale Le Clarisse in via Vinzaglio, 27 (per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.488066 o 0564.488067 o prenotazioni.clarisse@gmail.com) e ancora l’esibizione della corale “La monticellese di Ramiro” in piazza Dante e per vie del centro.