“Natale a Grosseto”: tutti gli eventi del weekend nelle piazze del centro storico

Sabato 4 e domenica 5 dicembre, oltre ai mercatini di Natale in piazza Dante, sono in programma tanti eventi per vivere l’atmosfera natalizia nel cuore della città.

La rassegna “Natale a Grosseto” – organizzata dal Comune di Grosseto e dal Ccn–Centro commerciale naturale del centro storico – prevede alle 10 in piazza Pacciardi (ex piazza della Palma) i laboratori artistici gratuiti a cura dell’Accademia dei bambini della Casa del Quartiere: gli “Xmas Lab” sono a numero chiuso e sono dedicati ai piccoli da 6 a 10 anni che vorranno divertirsi in compagnia degli educatori.

In piazza Socci ci sarà lo stand solidale dell’Ail, Associazione italiana leucemie, mentre in piazza Pacciardi troveranno spazio i mercatini solidali con l’associazione “Avrai Ribolla”, il centro antiviolenza Elisabetta Fiorilli “Tutto è vita”, le associazioni “Amici di Zanzibar e del mondo Odv”, “Comunità del cibo e della biodiversità agricola e alimentare della Maremma”, “Pubblica assistenza Humanitas Grosseto odv” e la Fondazione “Il sole”.

Alle 17 in piazza Baccarini al Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma un nuovo appuntamento per i piccoli con il laboratorio “Ti racconto di Agilulfo…”, per i bambini da 6 a 11 anni (prenotazioni al numero 0564.488752 e all’indirizzo e-mail accoglienzamaam@gmail.com). Alle 17.30 in piazza Pacciardi l’inaugurazione ufficiale delle “Piazze del Natale” con il concerto della Filarmonica “Città di Grosseto” (prenotazioni: ccn.centrostoricogr@gmail.com).

Domenica 5 dicembre, oltre ai mercatini di Natale in piazza Dante a quelli solidali in piazza Socci e in piazza Pacciardi, ancora laboratori alle 10 in piazza Pacciardi con “Xmas Lab”. Alle 10.30 in piazza Duomo la partenza della prima edizione della “Camminata di Bino degli abati del Malia”, un tour nel centro storico di Grosseto (informazioni e prenotazioni: cell. 329.2607113, cell. 328.1006698 e cell. 320.0808087).

Alle 15 la cooperativa Le Orme propone una visita guidata del centro storico: “La Roccaforte di Grosseto: architetture militari nei secoli” (ritrovo in piazza Baccarini, informazioni e prenotazioni tel. 0564.416276, cell. 346.6524411; e-mail info@leorme.com).

Alle 17 appuntamento al Maam con la visita guidata alla mostra “Una terra di mezzo. I Longobardi e la nascita della Toscana” (tel. 0564 488752; e-mail accoglienzamaam@gmail.com).

Alle 17, per concludere la due-giorni di eventi, sul palco di piazza Pacciardi si esibiranno gli allievi delle scuole di danza Odissea 2001 e Buena Vista.