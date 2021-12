Un altro weekend natalizio nel centro storico: il programma delle iniziative

Il Natale si avvicina e a Grosseto c’è aria di festa con la rassegna “Natale a Grosseto” promossa dal Comune di Grosseto con il Ccn – Centro commerciale naturale del Centro storico.

Nel cuore della città maremmana sarà un weekend con tanti eventi dedicati a grandi e piccoli: oltre al calendario del Ccn infatti, sono in programma le iniziative di “Al Cassero… è Natale” e l’evento “Grossetum Festival”.

Ecco quindi il programma di “Natale a Grosseto” del weekend. Fino a martedì 28 dicembre tutti i giorni in piazza Pan di zenzero (piazza Dante) ci sono i mercatini di Natale, mentre al Giardino Magico (Giardino dell’Archeologia) dalle 17 si colorano i muri degli edifici con proiezioni natalizie.

Sabato 18 dicembre, in piazza Rudolph (piazza Socci), sarà allestito il mercatino solidale con l'”Emporio solidale”, mentre in piazza Polo Nord (piazza Pacciardi – ex piazza della Palma) ci saranno l’associazione “Mi fido di te”, l’associazione archeologica “Odysseus”, Cisom, Vab, l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Grosseto e Primordium.

Sempre in piazza Pacciardi, alle 10, appuntamento con i laboratori gratuiti per bambini da 6 a 10 anni Xmas Lab a cura dell’Accademia dei bambini della Casa del Quartiere, mentre alle 17 i ragazzi dei laboratori IndustriLab presentano la recita dal titolo “Chi ha rapito Gesù bambino” (per prenotazioni e-mail ccn.centrostoricogr@gmail.com). Da piazza dei Folletti (piazza Baccarini) alle 10 partirà la visita guidata gratuita del centro storico “Il Natale nel Medioevo: mercati e festeggiamenti a Grosseto” a cura della cooperativa Le Orme (per informazioni e prenotazioni tel. 0564.416276, cell. 346.6524411, info@leorme.com), mentre alle 17 al Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma saranno protagonisti i bambini da 6 a 10 anni, con il laboratorio “Ti racconto di Agilulfo…” (per informazioni tel. 0564.488752, e-mail accoglienzamaam@gmail.com).

Domenica 19 dicembre riaprono i battenti i mercatini solidali in piazza Socci e piazza Pacciardi e alle 10 tornano i laboratori XmasLab. In piazza Pacciardi alle 17 è in programma l’esibizione degli allievi della scuola di ballo Lady Francesca (per prenotazioni ccn.centrostoricogr@gmail.com). Da piazza Baccarini, alle 10, Confguide accompagnerà i partecipanti a visitare il centro storico (per prenotare rivolgersi a Confcommercio, tel. 0564.470111, mail segreteria@confcommerciogrosseto.it), mentre alle 16 torna l’appuntamento al Polo culturale Le Clarisse con “Cinema ad arte Kids”: protagonista della rassegna il film “A Christmas Carol” (per informazioni prenotazione.clarisse@gmail.com, tel. 0564 488066). Alle 17 porte aperte alla mostra sui Longobardi al Maam grazie a una visita guidata gratuita (informazioni al numero 0564 488752 o all’e-mail accoglienzamaam@gmail.com).