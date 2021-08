“Music & Wine”, tra tramonti e castelli il festival si trasferisce in Maremma: il programma dei concerti

Dopo i grandi successi riportati con i concerti nel chiostro della biblioteca comunale Chelliana di Grosseto, dove ognuna delle quattro serate ha fatto registrare il tutto esaurito e ha tributato messi di applausi e di richieste di bis agli artisti internazionali che si sono esibiti, il festival Music & Wine si trasferisce nel mese di agosto (come oramai da tradizione) sul territorio provinciale con una bella scelta non solo per quanto riguarda l’offerta musicale, ma anche come location degli spettacoli.

Si inizia sabato 7 agosto, alle 19, con l’attesissima serie dei “Concerti al tramonto nei Casali di Maremma” (concerti nelle aziende agricole del territorio seguiti dalla cena con prodotti e vini a chilometri zero) e che vedrà il mitico Quartetto italiano di Clarinetti esibirsi con il suo scoppiettante programma “old America” presso l’azienda Pierini & Brugi a Montorsaio (informazioni e prenotazioni tel. 0564.997310 – 328.2266301).

Il giorno successivo, domenica 8 agosto, alle 21, sarà invece la corte del romantico castello di Porrona, vicino a Cinigiano, il palcoscenico sul quale si esibirà il famoso The Weavers Trio, con Roberto De Grandis al flauto, Peppe Nicola Sirolli alla fisarmonica e tastiere e Daniela Ranzetti alla batteria con lo spettacolo “Classic in Rock”, un gustoso omaggio al grande Jethro Tull e alla rivisitazione in chiave rock del repertorio classico, da Bach fino ai giorni nostri. Uno di quegli spettacoli che non capita di ascoltare così frequentemente e che sono davvero da non perdere. L’ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria (tel. 366.9027848 o 333.9905662).

La vigilia di Ferragosto verrà poi celebrata a Roccalbegna alle 21, sul sagrato della chiesa, con l’atteso concerto del Trio Lanzini con Elisa al violino, Giovanni al clarinetto e Michele al violoncello. La famiglia di musicisti, molto conosciuta in Maremma e non solo, proporrà un grazioso programma che spazierà dalla musica classica fino alle più famose fantasie d’opera. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria (tel. 338.8680192 – 333.9905662).

Gran finale poi, domenica 29 agosto, con il “Concerto al Tramonto” nella splendida Villa Bellaria a Campagnatico che vedrà esibirsi, prima della cena nei giardini della villa con i prodotti tipici di “Antichi gusti di Maremma” e i vini di Moris Farm, il Trio D’Autore formato dalla splendida voce di Sabrina Gasparini, il magico violino di Gen Lluckaci e la mirabolante fisarmonica di Claudio Ughetti con l’atteso spettacolo “Passione Latina”, un grande omaggio al tango e alla canzone internazionale. Informazioni e prenotazioni: tel. 335.7974183 – 333.990566).

A settembre poi, al termine del tour in giro per il territorio provinciale, il festival si trasferirà con due attesi appuntamenti nelle meravigliose Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto.

In ottemperanza al recente DM anti Covid ,l’ingresso agli spettacoli sarà contingentato e permesso solo con l’esibizione del Green Pass.