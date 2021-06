Al via “Museo in Famiglia”: laboratori, giochi di investigazione e visite guidate per tutti

A Massa Marittima i musei sono a portata di bambino. Gioielli etruschi, animaletti da scovare, indagini in miniera, merende al lago dell’Accesa e tanto altro. Sono queste alcune delle esperienze che è possibile fare a partire dal primo luglio, tutti i giovedì, con il ciclo di incontri al “Museo in famiglia“, pensato per le famiglie con bambini.

“Musei” in Famiglia è promosso dai musei comunali di Massa Marittima. Le attività sono condotte dalla cooperativa Zoe.

Si tratta di un’iniziativa pensata per consentire ai ragazzi di avvicinarsi ai musei e di entrare in contatto con la storia, l’arte e l’archeologia, nel modo più naturale ed efficace possibile, ovvero divertendosi. “Musei in Famiglia” consente anche di promuovere l’importante ruolo sociale delle strutture museali che sono il luogo ideale per riscoprire e consolidare i legami familiari attraverso esperienze da vivere insieme.

Ma ecco tutte le iniziative:

primo luglio, alle ore 17 , al Museo di San Pietro all’Orto, “I sali del convento”, “Realizza e portati a casa il sale con le erbe del territorio”, realizzato nel corso del laboratorio didattico;

, al Museo di San Pietro all’Orto, “I sali del convento”, “Realizza e portati a casa il sale con le erbe del territorio”, realizzato nel corso del laboratorio didattico; 8 luglio, alle ore 17 , al Museo della Miniera “Viaggio al centro della terra”, visita guidata per i bambini e le famiglie alla scoperta della vita in miniera;

, al Museo della Miniera “Viaggio al centro della terra”, visita guidata per i bambini e le famiglie alla scoperta della vita in miniera; 15 luglio, alle ore 19 , al Museo archeologico, “Costruisci il tuo gioiello etrusco!”, laboratorio didattico nell’ambito delle Notti dell’archeologia 2021;

, al Museo archeologico, “Costruisci il tuo gioiello etrusco!”, laboratorio didattico nell’ambito delle Notti dell’archeologia 2021; 22 luglio , alle ore 19 , al Museo archeologico, “Scrivere in etrusco tra magia e tecnica”, laboratorio didattico nell’ambito delle Notti dell’archeologia 2021;

, , al Museo archeologico, “Scrivere in etrusco tra magia e tecnica”, laboratorio didattico nell’ambito delle Notti dell’archeologia 2021; 29 luglio, alle ore 17 , in località La Pesta, “Tramonti etruschi”, visita guidata al sito archeologico del lago dell’Accesa per bambini e famiglie;

, in località La Pesta, “Tramonti etruschi”, visita guidata al sito archeologico del lago dell’Accesa per bambini e famiglie; 5 agosto, alle ore 17 , Museo San Pietro all’Orto, “I mastri vetrai del Medioevo”, laboratorio didattico;

, Museo San Pietro all’Orto, “I mastri vetrai del Medioevo”, laboratorio didattico; 12 agosto, alle ore 17 , con partenza dal Museo archeologico, “Caccia agli animali fantastici”, gioco di investigazione per bambini e famiglie;

, con partenza dal Museo archeologico, “Caccia agli animali fantastici”, gioco di investigazione per bambini e famiglie; 19 agosto, alle ore 17 , Torre del Candeliere, “L’orologio della torre del Candeliere”, laboratorio didattico;

, Torre del Candeliere, “L’orologio della torre del Candeliere”, laboratorio didattico; 26 agosto, alle ore 17 , Museo di San Pietro all’Orto, “Una passeggiata in convento”, alla scoperta del San Pietro all’Orto. Visita guidata per bambini e famiglie;

, Museo di San Pietro all’Orto, “Una passeggiata in convento”, alla scoperta del San Pietro all’Orto. Visita guidata per bambini e famiglie; 2 settembre, alle ore 17 , al Museo della Miniera, “La scimmia e il professore”, gioco di investigazione per bambini e famiglie;

, al Museo della Miniera, “La scimmia e il professore”, gioco di investigazione per bambini e famiglie; 9 settembre, alle ore 17 , Torre del Candeliere, “La Guerra nel Medioevo”, visita guidata per bambini e famiglie. Con spuntino alla Torre del Candeliere;

, Torre del Candeliere, “La Guerra nel Medioevo”, visita guidata per bambini e famiglie. Con spuntino alla Torre del Candeliere; 16 settembre, alle ore 17, Museo della Miniera, “Panierina del minatore fai da te”, laboratorio didattico.

Il costo di ogni singola attività è di 10 euro; abbonamento stagionale 80 euro; costo per 6 attività 50 euro.

Informazioni e prenotazioni: accoglienzamuseimassa@gmail.com, tel. 0566.906525, pagina Facebook https://www.facebook.com/musei.massamarittima.