Manciano street music festival: svelato il programma della decima edizione

L’attesa è finita. Il Manciano street music festival torna con una formula diversa, ma con lo stesso obiettivo: animare con una proposta artistica di qualità il borgo maremmano.

Per quattro giorni, dal 27 al 30 agosto, Manciano diventa capitale della buona musica ospitando in vari punti del paese, proprio in linea con la tradizione del festival, artisti straordinari per la decima edizione della kermesse che lo ha reso famoso tra gli appassionati di musica di strada di tutto il mondo. Quella 2020 sarà una versione diversa dalla consueta programmazione per garantire il rispetto delle norme di sicurezza anticontagio da Covid, con i concerti serali solo su prenotazione.

Sul palco saliranno artisti come Antonella Ruggiero (giovedì 27 agosto), Simona Molinari (venerdì 28), Sergio Caputo e la Big Band (sabato 29) e, per concludere, domenica 30 agosto, Antologia Guccini con alcuni musicisti storici che hanno accompagnato il maestrone in tante occasioni.

Ai concerti principali, a cui si accede su prenotazione obbligatoria al costo di 5 euro, si affiancheranno altri momenti musicali nel pomeriggio in vari punti del borgo di Manciano.

“Con testardaggine e impegno abbiamo studiato le normative – spiega Michele Santinelli, organizzatore del festival – e ideato una nuova proposta nonostante le difficoltà, soprattutto quelle legate alla rimodulazione dei fondi. Quella che presentiamo è una nuova versione del festival, di cui abbiamo discusso con gli amministratori, con i tecnici e con chiunque potesse fornire suggerimenti utili, e crediamo di aver dato vita a una proposta di alto livello. Non abbiamo annullato la decima edizione nonostante le difficoltà e siamo orgogliosi del risultato perché crediamo di aver ottenuto il massimo possibile“.

Un atto di amore per la musica, certo, ma anche per la comunità, come dimostrano le iniziative che gli organizzatori del festival, tutti volontari, hanno messo in atto nei mesi di lockdown: “Abbiamo realizzato due video, suonando ognuno da casa propria, con il gruppo False Partenze, anche per sostenere i commercianti di Manciano, da sempre al nostro fianco per l’organizzazione della manifestazione che, di solito, si tiene a giugno – continua Santinelli -. Il Covid ci ha tolto tanto della nostra vita di comunità, ci ha reso diffidenti ed impauriti, ma noi vogliamo tornare a sorridere e far incontrare la musica e le persone nelle vie della nostra Manciano”.

Dal 27 al 30 agosto, quindi, strumenti e suoni coloreranno il borgo: “Ospiteremo artisti di qualità e va sottolineato – continua Santinelli – che saranno affiancati, anche nelle proposte mattutine e pomeridiane, da musicisti importantissimi nel panorama italiano: Mark Harris, Ellade Bandini, Juan Carlos Biondini, Stefano Indino, Marco Guidolotti, Massimo Zagonar“.

Le location

I concerti del 27, 28 e 29 agosto si terranno alle 21.30 al parco pubblico Giuseppe Mazzini, mentre quello del 30 agosto è fissato, alla stessa ora, in piazza della Chiesa. I concerti pomeridiani del 28 e 29 agosto saranno ospitati in varie postazioni, da piazza della Pace alle Muretta, mentre sabato mattina sono in programma esibizioni in via Martiri della Libertà, via Gramsci e via dell’Imposto.

Gli artisti

Antonella Ruggiero è una delle voci più intense e suggestive della musica italiana. Dopo i capolavori pop firmati con i Matia Bazar, ha iniziato a sperimentare assimilando generi e tradizioni diverse, dalla musica sacra al jazz, dalla musica ebraica e orientale a quella popolare antica. I musical di Broadway, l’opera lirica, le Big Band americane: la creatività di Antonella Ruggiero riesce a tradurre ogni suono in emozioni nuove e vibranti tutte da gustare nello spettacolo “Concerto versatile” in cui l’artista si presenta in duo accompagnata al pianoforte da Mark Harris.

Simona Molinari arriva sul palco con il tour “Sbalzi d’Amore” in cui si esibisce in quintetto, in attesa del nuovo disco di prossima uscita. E’ una delle migliori voci pop jazz degli ultimi anni. Nasce nell’atmosfera fumosa dei jazz club e del teatro; ha collaborato con moltissimi grandi tra cui Al Jarrau, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni e Roy Paci. Ha suonato dal mitico Blue Note di New York al Brown Sugar di Shanghai; in Italia ha partecipato al Festival di Sanremo raggiungendo il Disco d’Oro nel 2013, con il brano “La Felicità” scritto insieme al jazzista americano Peter Cincotti.

Sergio Caputo a Manciano si esibirà accompagnato, per la prima volta, dopo diversi anni, dalla Big Band al completo con i fiati, per il concerto “Un sabato italiano”, tra vecchi e nuovi successi. Ha sempre amato raccontare l’amore, il quotidiano e le sue nevrosi attraverso un elegante mix di pop jazzy, vicino a ritmi latini e con un’ironia tutta sua. Dal famoso singolo “Un sabato italiano” non si è mai fermato, collaborando con grandi artisti italiani e stranieri (Enrico Rava, Dizzy Gillespie, Danilo Rea, Tony Scott etc.). Uno dei suoi ultimi album, “Pop, Jaz and Love” lo riconferma come scrittore di poesie musicali, affascinanti soprattutto in sede live.

Antologia Guccini rappresenta l’occasione per celebrare gli 80 anni del maestro Guccini. Suoneranno due musicisti che lo hanno accompagnato per decenni in studio e dal vivo: Juan Carlos “Flaco” Biondini (chitarra e voce), Ellade Bandini (batteria), affiancati da Enzo Frassi al basso elettrico e Michele Santinelli – anima del Manciano Street Music Festival – al sax.

I concerti pomeridiani e mattutini

Sono in programma giovedì 28 e venerdì 29 agosto, alle 17.30 e alle 20, e sabato 29, alle 10 e alle 12.30, le esibizioni di Venturi-Pinna-Ghizzoni trio, Goinba, Peppe Millanta & Balkan bistrò, West Coast Street Band.

La decima edizione del Manciano Street Music Festival è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Manciano, assessorato al turismo, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio Firenze e il sostegno fondamentale degli sponsor storici: Banca Tema e Terme di Saturnia.

Informazioni su Mancianostreetmusicfestival.com e sulla pagina Facebook della kermesse.