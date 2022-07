Incontri con gli esperti ed escursioni sul territorio: al via “Le notti della natura”

“Le notti della natura” fanno tappa a Follonica: venerdì 22 luglio, alle 21.30, al Casello idraulico di via Roma, torna la rassegna dedicata alla biodiversità diretta dal naturalista Giacomo Radi.

Gli incontri sono organizzati dal Parco nazionale delle Colline Metallifere in collaborazione con Labont – Center for Ontology (Università di Torino) e dal naturalista Radi, direttore scientifico degli eventi, in collaborazione con i Comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano.

La serie di appuntamenti si divide tra incontri con gli esperti ed escursioni sul territorio. Ospite della serata del 22 luglio sarà Antonello Provenzale, direttore dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr a Pisa. Il titolo dell’incontro è “Coccodrilli al polo nord e ghiacci all’equatore. La storia del clima: vulcani, batteri e uomini (poco) sapienti“.

Il 25 luglio si terrà invece un’uscita serale notturna alla Pievaccia, dalle 19 alle 22, su prenotazione, dal titolo “I suoni e i profumi della macchia mediterranea” .

Naturalista zoologo, fotografo di natura e guida ambientale escursionistica, Giacomo Radi si occupa di divulgazione scientifico naturalistica, conservazione della natura e realizzazione di progetti legati alla tutela e alla promozione della biodiversità.

Per informazioni e per prenotare le escursioni notturne è possibile chiamare i numeri 0566.844247, 0566.843402 oppure inviare una mail a info@parcocollinemetallifere.it.

Per agevolare l’arrivo nel centro cittadino, l’amministrazione comunale ha organizzato un servizio navetta (la linea blu del trenino scambiatore) che dal parcheggio del Palagolfo di via Sanzio porta in centro, di fronte al mercato coperto Meq. Le corse partono ogni 25 minuti tra le 18.30 e 00.30. Il biglietto ha il costo di 1 euro, gratuito per chi ha meno di 12 anni o più di 70. Il servizio sarà attivo fino a settembre.

Ecco il programma:

22 luglio, ore 21.30 – Ex Casello idraulico – Follonica – Antonello Provenzale, direttore dell’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR a Pisa – “Coccodrilli al polo nord e ghiacci all’equatore. La storia del clima: vulcani, batteri e uomini (poco) sapienti”;

29 luglio, ore 21.30 – Rocca Pisana – Scarlino – Donato A. Grasso, etologo, mirmecologo e professore associato all’Università di Parma – “Il formicaio intelligente. Che cosa possiamo imparare dai più sociali tra gli insetti?”;

20 agosto, ore 21.30 – Miniera di Ravi – Giorgio Manzi, antropologo, paleontologo, docente universitario e divulgatore scientifico – “Storie prima della storia. Il racconto del Neanderthal”.

Le escursioni naturalistiche: