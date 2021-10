Nuovo weekend con “La castagna in festa”: musica, escursioni, animazione e mercatini

Dopo l’ottimo successo di visitatori della scorsa settimana, torna questo weekend “La castagna in festa”, la nota kermesse per la celebrazione della castagna del Monte Amiata Igp, organizzata dal Comune e dall’associazione Pro Loco di Arcidosso e giunta alla sua 35a edizione. L’iniziativa si svolge nelle vie del centro storico e si concluderà sabato 23 e domenica 24 ottobre.

Sabato, alle 9.30, si aprono i mercatini “Sapori d’Amiata” e “Artigianato locale” lungo piazza Indipendenza e corso Toscana. Alle 15.00 il circolo tennis e l’Avis organizzano l’iniziativa gratuita “Tennis in piazza”, rivolto ai bambini. Alle 16.00 le vie del centro storico saranno animate da antichi canti popolari a cura del gruppo folkloristico di Follonica, mentre alle 16.30 l’intrattenimento spetta alla esibizione di trampolieri, giocolieri e mangiafuoco. Alle 20.00 cena a tema di castagne all Castello Aldobrandesco, con prenotazione e green pass obbligatori (per informazioni: www.lemacinaie.it/ristorante-monte-amiata/cena-della-castagna/).

Alle 22.00 ci si scalda a suon di rock’n’roll con l’esibizione dal vivo del gruppo “The Shaker” presso il Rione dei ferri.

Domenica mattina, a partire dalle 8.30, la passeggiata “Tra i colori d’autunno”, con le esperte guide ambientali Mario e Erika alla scoperta dei boschi di Montelaterone. Ritrovo in piazza Indipendenza per proseguire poi (in auto) al cimitero di Montelaterone ed iniziare la camminata verso Santa Lucia, la Valle, Sorripe, Montelaterone e rientro. Lungo il percorso sarà possibile visitare anche uno degli ultimi seccatoi tradizionali in funzione. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione in quanto l’escursione è a numero chiuso (informazioni al numero 371.4339714). Alle 9.30 riaprono i mercatini nel corso, mentre dalle 16.00, per la gioia dei più piccoli, ci sarà l’animazione itinerante con le mascotte dei cartoon. A partire dalle 16.30 lungo le vie del centro il concerto viaggiante della Street Band di Arcidosso. La chiusura spetta al gruppo dance anni ’70 e ’80 “Inverso Acustico” dalle 18.30 presso le Fonti del Poggiolo.

Si ricorda che a causa delle restrizioni ancora in vigore per contrastare la pandemia da Covid-19, la somministrazione di pasti e bevande all’interno delle storiche cantine e sotto il tendone in piazza Indipendenza non sarà prevista. Alcune cantine del centro storico saranno tuttavia aperte per esporre prodotti di artigianato locale e come vetrina dei prodotti enogastronomici del territorio. Oltre alle trattorie, osterie e pub del paese, saranno presenti punti di ristoro ambulanti. Ovviamente non mancheranno le caldarroste ed il vin brûlé .