Villaggio di Babbo Natale, Paesaggio di Ghiaccio, mercatino e albero in piazza: le feste arrivano a Massa Marittima

Massa Marittima si veste a festa per il Natale con tante iniziative per adulti e bambini che prendono il via da mercoledì 8 dicembre e proseguiranno per tutte le festività natalizie.

Mercoledì 8 dicembre, alle 16.30, apre il Villaggio di Babbo Natale, in vicolo Porte, e il Paesaggio di Ghiaccio in via Cappellini, all’ex cinema Mazzini. Nel Villaggio di Babbo Natale l’associazione “La casina di Babbo Natale” ha ricreato degli ambienti curati nei minimi particolari: la casa di Babbo Natale, l’ufficio postale con l’elfo postino a cui lasciare la letterina, il giardino incantato con l’albero parlante e la slitta di Babbo Natale. La magia prosegue con i personaggi di “Frozen” nel Paesaggio di Ghiaccio, allestito dall’associazione Le brutte persone, che hanno ricreato il tipico ambiente del Polo Nord.

Bellissimo il colpo d’occhio della piazza di Massa Marittima, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il grande albero di Natale davanti alla cattedrale di San Cerbone. Il Comune accenderà le luci dell’albero l’8 dicembre, alle 18.

E l’8 dicembre, nel chiostro di Sant’Agostino, dalle 9 alle 20, si svolgerà il mercatino di Natale, organizzato dal Terziere di Cittanuova. In cattedrale, alle 12, in vescovo inaugurerà il presepio allestito nella cripta.

“Il Natale offre un’occasione speciale per venire a visitare Massa Marittima – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla cultura –, grazie ai numerosi eventi che vengono organizzati nel corso delle festività natalizie e alla bellezza delle scenografie della piazza principale e dei vicoli del centro storico, che sono il risultato dell’enorme lavoro portato avanti dalle associazioni locali con i loro volontari. Lo scorso anno a causa del Covid, non abbiamo potuto festeggiare come è nostra consuetudine e abbiamo limitato fortemente gli eventi. Quest’anno torniamo con gioia a vivere appieno questa festa, ovviamente nel rispetto della normativa anticovid, garantendo ai cittadini di Massa Marittima e ai turisti, un divertimento in sicurezza.“

Il Villaggio di Babbo Natale rimane aperto dalle 16.30 alle 19.30 nei giorni 8, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre e nei giorni 5 e 6 gennaio.

Il Paesaggio di Ghiaccio sarà aperto dalle 16.30 alle 18.30, nei giorni 8, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 26, 27 , 28, 29 e 30 dicembre e il 5 e 6 gennaio.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio, in piazza Garibaldi è gestita dalla Pro loco e sarà aperta tutti i giorni (gli orari saranno pubblicati prossimamente sulla pagina Facebook della pro loco di Massa Marittima). Grazie ad una convenzione con i musei, è previsto uno sconto per chi accede alla pista di pattinaggio con il biglietto dei musei e viceversa.

