Visite guidate, incontri e conferenze: il programma delle iniziative dei Musei di Maremma nel weekend

Degustazioni nei musei, visite guidate, incontri.

Proseguono gli eventi dedicati all’arte e all’archeologia nei musei della rete Musei di Maremma che hanno ripreso ad accogliere il pubblico nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid.

Per il programma delle “Notti dell’Archeologia”, promosse dalla Regione Toscana, al Museo archeologico all’aperto Alberto Manzi di Pitigliano, lungo la strada Provinciale 127, in via di Pantano, venerdì 17 luglio alle 18, è previsto il secondo appuntamento di “Spazi d’autore. Letture al Museo…degustando”. Un’iniziativa che unisce la presentazione di un libro con degustazioni di prodotti presentati da aziende vitivinicole e gastronomiche del territorio. Protagonista della serata lo scrittore Marzio Miam, autore del libo “Tevere controcorrente”, Neri Pozza Editore. La presentazione e il servizio dei vini Villa Corano di Stefano Formiconi e dei prodotti gastronomici sarà curata dai sommelier della delegazione di Grosseto di Amis, che patrocina tutte le iniziative culturali dei Musei civici archeologici di Pitigliano. Informazioni e prenotazioni: tel. 389.5933592 o 0564.614067, e-mail museo@comune.pitigliano.gr.it. Ingresso gratuito su prenotazione in rispetto alle norme anti-Covid 19, massimo 20-25 ingressi.

Andiamo a Massa Marittima, dove ogni giovedì e venerdì di luglio e agosto, alle 10.15, visite guidate alla scoperta dei capolavori di Ambrogio Lorenzetti, dove i visitatori saranno accompagnati alla scoperta della opere del maestro senese presenti a Massa Marittima, gioiello d’arte medievale che, tra il 1200 e il 1300, grazie alle sue miniere, raggiunse l’importanza dei grandi centri della Toscana attraendo artisti di fama internazionale. Tra questi anche Lorenzetti, che arrivò in questa città intorno al 1330 quando passò sotto l’influenza senese e che qui realizzò una serie di opere di cui ne sono rimaste tre. La più famosa è La Maestà, uno dei massimi capolavori dell’artista dipinto intorno al 1335 per gli eremiti agostiniani della chiesa San Pietro all’Orto. La durata delle visite è stimata in circa 3 ore. Per rispettare i protocolli di sicurezza sanitaria la partecipazione è limitata ad un massimo di 10 persone per visita, obbligatorio l’uso della mascherina. Il costo del biglietto, che comprende visita ai musei e visita guidata, è di 18 euro intero e 16 ridotto. Informazioni e prenotazioni: tel. 0566.906525, e-mail museimassam@coopzoe.it.

A Follonica, sabato 18 luglio, alle 18, la prima di una serie di visite guidate alle opere di street art che abbelliscono i muri della città in un percorso che parte dal mare e arriva a Senzuno, passando per via Roma e per il parco dell’ex Ilva. Appuntamento davanti alla pinacoteca civica di Follonica, in piazza del Popolo, 1. La visita ha una durata di 1 ora e 45 minuti circa per un massimo di 15 partecipanti per ogni visita. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria, informazioni e prenotazioni ai numeri 0566.59027 o 333.3819100. A questa attività si affianca un depliant sul percorso, che, oltre ad essere una breve guida cartacea sulle opere del percorso e sugli artisti, potrà essere scaricato sul telefonino o sul pc dal sito del Museo Magma, al link www.magmafollonica.it.

Ci spostiamo sul Monte Amiata, a Castel del Piano, dove l’Associazione Imberciadori, nell’ambito delle “Notti dell’archeologia”, domenica 19 luglio, dalle 16 alle 19, organizza una “Passeggiata archeologica” da Castel del Piano al sito romano e medievale del Noceto. Un’osservazione del paesaggio presente alla ricerca di tracce dei paesaggi che si sono susseguiti dalla preistoria al medioevo. Prenotazione obbligatoria, ingresso libero, informazioni: tel. 329.0441039, email associazione.imberciadori@gmail.com.

Per ulteriori informazioni: www.museidimaremma.it.