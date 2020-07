Visite guidate, street art, laboratori per bambini: il programma delle iniziative al Magma

Nonostante le misure di sicurezza e le nuove regole, anche per questa estate i musei di Follonica offrono con un programma di iniziative ricco e variegato.

Proseguono le visite libere e guidate al Museo Magma (gratuite per i residenti per tutto il mese di luglio e con biglietto ridotto per tutti gli altri fino al 15 settembre).

Ma altre iniziative offrono occasioni di divertimento, di stimolo educativo e di nuova socialità, diversa dal passato per il divieto di assembramenti, ma sempre inclusiva e condivisa.

Un’offerta ricca e diversificata fa sì che anche i turisti possano trovare, nella visita ai musei e in iniziative di qualità, un’alternativa occasionale alla spiaggia e al mare.

Oltre ai laboratori per bambini e famiglie, da svolgersi all’aperto nell’area davanti al museo e alla biblioteca, (presto disponibile il calendario), il 31 luglio ci saranno le “Notti dell’Archeologia“, evento regionale a cui il Magma ha sempre aderito; riproposte, poiché sperimentate con successo lo scorso anno, le visite guidate alle opere di Street art che abbelliscono i muri di Follonica, in un percorso cittadino che parte dal mare e arriva a Senzuno, passando per via Roma e per il parco dell’ex Ilva.

Le visite alle opere di Street art sono organizzate nelle seguenti date e orari: sabato 18 luglio, alle 18, e domenica 26 luglio, alle 10, domenica 2 agosto, alle 10.00, domenica 9 agosto, alle 18.00, e sabato 22 agosto, alle 18.00, venerdì 4 settembre, alle 18.00.

Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria (massimo 15 partecipanti a gruppo) ai numeri 0566.59027 oppure 333.3819100.

Per approfondire questa attività, è disponibile una breve guida cartacea sulle opere del percorso e sugli artisti, da scaricare dal sito del Magma, al link www.magmafollonica.it, e dal sito del Comune di Follonica, al link www.comune.follonica.gr.it.