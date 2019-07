“In Chiostro”: musica, letteratura e teatro nel chiostro del Teatro Fonderia Leopolda

Lunedì 8 luglio inizierà una piccola rassegna teatrale curata dalla Piccola compagnia instabile del Teatro Off di Follonica, in collaborazione con Lorenza Baudo e con il premio letterario “Il Salmastro”, la cui location sarà il chiostro del Teatro Fonderia Leopolda.

Si tratta di quattro spettacoli di teatro e due appuntamenti di musica e letteratura. L’8 luglio, infatti sarà il coro Voce Libera di Lorenza Baudo ad aprire la rassegna con lo spettacolo “Canti dal mondo tra cielo e terra”, mentre il 13 luglio sarà il premio letterario “Il Salmastro” a trovare nel chiostro del Teatro lo spazio ideale per la serata di premiazione.

Gli spettacoli teatrali, invece vedranno protagonisti artisti del calibro di Emanuele Salce e Paolo Giommarelli in “Mumbler Mumble”; Francesca Bianco in “My brilliant divorce”, e Eleonora Zacchi e Riccardo De Francesca in “Questione di genere”. Sarà poi occasione speciale per vedere la produzione originale della Piccola compagnia instabile con la messa in scena di “Le Troiane”.

“Come di consueto il nostro intento è duplice – dichiara l’assessore comunale alla cultura Barba Catalani -: valorizzare il linguaggio teatrale e gli spazi dell’area ex Ilva. Così è nato il progetto ‘In Chiostro’, che permetterà di mantenere un legame con la rappresentazione teatrale e con quelle realtà locali per noi di grande valore: il teatro Off, Lorenza Baudo e il premio letterario ‘Il Salmastro’. La formula pensata tra l’altro assomiglia molto a quella del Teatro Fonderia Leopolda, dove alle 19 si potranno incontrare gli artisti per un aperitivo al bagno La Pineta e dopo lo spettacolo sarà possibile fermarsi per un light dinner negli spazi del ristorante del teatro. Insomma, un mese all’insegna della musica della letteratura e del teatro da godersi nel suggestivo spazio del Chiostro della Fonderia“.

Tutte le informazioni si possono richiedere via mail all’indirizzo [email protected] o ai numeri 335.6090948 e 335.5930948

La prevendita dei biglietti per gli spettacoli teatrali è aperta alla libreria Chiti, in via Roma; a Nara Camice, in via Roma; al Giardino Beach, in viale Italia; a Baby Salus, in via del Sugheraio; al bagno La Pineta, in via delle Collacchie; a Il Beccofino, in via Litoranea.