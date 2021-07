Musica, cultura, shopping e buon cibo: torna “Il centro dell’estate”

Dopo il grande successo della notte dello shopping dello scorso sabato, con i negozi aperti fino a tarda sera e davvero tante persone in ogni via del centro in cerca delle migliori occasioni o semplicemente di una piacevole passeggiata rilassante, il Centro commerciale naturale del centro storico Grosseto dà il via al programma estivo del tradizionale giovedì sera: “Il centro dell’estate – Shopping, art, fun & food”, realizzato con la coorganizzazione del Comune capoluogo, il contributo di Conad e Banca Tema, con la collaborazione di Ascom Confcommercio Grosseto e Confesercenti Grosseto.

Elemento imprescindibile è l’apertura straordinaria dei negozi nel dopo cena: quest’anno in occasione dei saldi i commercianti associati al Centro commerciale naturale hanno dato vita allo “Shopping Sale Contest”, il contest lanciato su Facebook a tutti i cittadini e turisti che faranno acquisti per i saldi nei negozi del cuore economico della città.

Partecipare è semplice: basterà fare un acquisto in una delle attività associate al Centro commerciale naturale dal 3 al 28 luglio, scattarsi una foto che ritragga, oltre all’oggetto comprato, anche un riferimento al negozio e inviarla per messaggio privato alla pagina Facebook del Centro commerciale naturale ed aspettare il messaggio di conferma.

Dal 23 luglio poi saranno tutte pubblicate in un album sulla pagina Facebook dell’associazione e le otto foto che allo scadere della mezzanotte del 28 luglio avranno ricevuto più like o reaction, vinceranno, ciascuna, un buono da 50 euro da spendere nei negozi aderenti all’iniziativa (maggiori info sulla pagina Facebook del Centro commerciale naturale).

Prima dello shopping serale “scenderanno” in campo i ristoratori con il secondo appuntamento di “Ristorando in sagra”, l’evento porta in tavola menù fissi dedicati a molteplici specialità, a prezzi vantaggiosi.

Dopo l’entusiasmante partenza con la serata del tartufo, che ha visto registrare il pieno in quasi tutte le 24 attività aderenti all’iniziativa, questo giovedì è la volta di un altro prodotto del nostro territorio: il gambero.

Gli chef del centro storico daranno libero sfogo alla loro creatività portando in tavola antipasti, primi o secondi a base appunto di gamberi: in alcuni casi si potranno trovare anche tra i dolci.

Le attività aderenti saranno consultabili sulla pagina Facebook “Ristorando”

Ci sarà spazio anche per la cultura: infatti tutti e tre i musei presenti nel cuore della città rimarranno aperti con orario continuato fino alle 23.00.

Sarà l’occasione per grandi e piccoli di visitare in sicurezza e al fresco il Museo archeologico e d’arte della Maremma, il Polo culturale Le Clarisse, con il Museo Collezione Gianfranco Luzzatti e il Museo di storia naturale.

In più al Giardino dell’Archeologia andrà in scena l’ultimo atto della tre giorni di eventi realizzati dall’associazione Grow nell’ambito del Bucinella Festival: dalle 18.30 Matteo Verrocchi insegnerà come realizzare stampe con la tecnica del monotipo e dalle 21.00 sul palco del Giardino si alterneranno tre gruppi musicali: “Skull Blade”, “Börn” e “Morbosita”.

La musica sarà protagonista anche in molti dei locali del centro storico che allieteranno la serata con speciali drink e cocktail.

“Iniziamo con entusiasmo la nostra stagione di aperture serali straordinarie – commenta Enrico Collura, presidente del Centro commerciale naturale del centro storico Grosseto –. Il giovedì è ormai un appuntamento consolidato della nostra estate, che vede l’adesione di quasi tutte le attività del centro: sono felice però che alcuni colleghi, compresa la mia attività, abbiano deciso di tenere aperti i propri negozi anche il venerdì e il sabato sera per offrire ai clienti un’occasione di acquisto in più. Questa settimana è stata interamente dedicata a noi senza distrazioni, dando risalto all’inizio dei saldi con il nostro contest sui social, ai nostri ristoratori con Ristorando, alle attività culturali dei musei, alla musica dei locali e alle iniziative organizzate al Giardino dell’Archeologia. Da giovedì prossimo attiveremo l’Area Kids dedicata ai bambini in piazza Duomo e metteremo in campo una serie di serate a tema”.