Musica, shopping e giochi giganti: ultimo appuntamento con “Il Centro dell’estate”

Giovedì 2 settembre sarà l’ultima serata di eventi estivi nel centro storico di Grosseto, organizzati dal Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto con la coorganizzazione del Comune capoluogo, il contributo di Conad e Banca Tema, con la collaborazione di Ascom Confcommercio Grosseto e Confesercenti Grosseto.

In piazza Dante, a concludere la programmazione musicale di queste settimane, ci sarà il duo Paolo Mari – Andrea Bonucci (nella foto), che proporrà un ricco e variegato repertorio italiano e straniero.

La musica sarà protagonista anche in tanti locali del centro storico, che accompagnerà le bevute e lo svago dei clienti con stili e ritmi differenti.

In piazza Duomo, invece, spazio di nuovo ai giochi giganti in legno dell’associazione Bandus e il loro Ludobus: un automezzo attrezzato con il quale animatori, educatori, pedagogisti portano l’attività ludico-educativa ovunque nel territorio, per stimolare turisti e residenti a giocare come si faceva “una volta” e per trasformare strade, piazze, lungomari, aree verdi e qualsiasi altro spazio in luoghi di gioco e divertimento.

Attraverso idee semplici e divertenti, avrà il compito de recuperare e trasformare gli spazi in luoghi di gioco, aggregazione (controllata) e cultura.

Fino alle 23 sarà possibile poi visitare anche il Polo culturale Le Clarisse con il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti e il Museo di storia naturale della Maremma.

Elemento clou della serata sarà il giorno delle occasioni, il fuori tutto dei commercianti del centro storico per trovare le ultime vere e ghiotte occasioni e promo della stagione.

Tanti i negozi che faranno un’apertura straordinaria dopo cena per permettere a turisti e cittadini di accaparrarsi le offerte migliori.

“Nonostante tutto – afferma Enrico Collura, presidente del Centro commerciale del centro storico di Grosseto – siamo arrivati alla fine anche di questa stagione di eventi e attività. Non è stato facile, il Covid e tutte le difficoltà ad esso legate, se possibile, ci hanno messo ‘i bastoni fra le ruote’ forse anche più dello scorso anno, ma devo dire che ci siamo difesi bene. Con questo ultimo giovedì ricco di musica, di gioco e di shopping vogliamo salutare a nostro modo l’estate e iniziare a buttarci a capofitto sulla prossima stagione autunno-invernale per non farci trovare impreparati”.

Per rimanere sempre aggiornati sulle news del Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto, l’invito è a seguire la pagina Facebook “Ccn centro storico Grosseto”.