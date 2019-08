Il Cappellaio matto: musica, spettacoli e mercatini nelle vie del paese

La Pro Loco di Magliano organizza per questa sera il Cappellaio matto, un evento di spettacoli e musica nelle vie del paese.

Alle 18 di oggi pomeriggio si partirà con il mercatino per proseguire, alle 21.30, con la live music di Salvo Falcone e Joint Sax ed alle 23 uno spettacolo di fuoco in programma in piazza Libertà. Parteciperà all’evento, patrocinato dal Comune, anche il corpo bandistico “Giuseppe Verdi”.

La manifestazione sarà caratterizzata anche dal concorso per il cappello più originale e stravagante con premi finali.