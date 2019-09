Torna Gustatus: le eccellenze enogastronomiche protagoniste in riva alla laguna

Un’edizione profondamente rivista, innovativa e coinvolgente di Gustatus – Il senso del gusto animerà Orbetello dal 30 ottobre al 3 novembre.

L’evento è stato presentato questa mattina al centro degustazione del Consorzio Pescatori di Orbetello, con la partecipazione di Maddalena Ottali, assessora del comune di Orbetello, Carlo De Simone, presidente di Welcome Maremma, e Alessandro Schiatti, socio fondatore di I Love Italian Food.

Gustatus 2019 sarà una vetrina di livello internazionale per i profumi, i sapori e le tradizioni della Maremma, che vive quest’anno la propria 14^ edizione e si arricchisce di nuove collaborazioni: l’organizzazione è di nuovo a cura del Comune di Orbetello e del Consorzio degli operatori turistici Welcome Maremma, a cui si affiancano I Love Italian Food, network e associazione culturale no profit che promuove e difende la vera cultura enogastronomica italiana nel mondo, e Kaiti expansion, agenzia di marketing e comunicazione che si occupa di promuovere l’immagine e i valori di numerose aziende ed enti pubblici.

In cinque giorni di eventi e proposte verrà celebrato “il senso del gusto”, attraverso eccellenze e tradizioni. A Orbetello, località unica per la sua ricchezza storica, ambientale e culturale, cuore della Maremma, nei cinque giorni della manifestazione convergeranno sapori, profumi e colori capaci di attrarre turisti e appassionati da tutta Italia e anche dall’estero. Perché oggi più che mai cibo di qualità, cultura e promozione del territorio, insieme, rappresentano un asset economico di forza straordinaria.

Nel centro storico di Orbetello troveranno spazio i principali punti di interesse dell’evento, a partire da un’area dedicata allo Street Restaurant d’eccellenza con la collaborazione dei ristoratori locali. Il programma di Gustatus 2019 prevede show cooking con chef del territorio e nazionali, per valorizzare al meglio i prodotti maremmani con ricette tradizionali e rivisitate, incontri enogastronomici con aziende del territorio e specialisti del settore alimentare per trattare temi legati all’agroalimentare tipico e raccontare i prodotti del territorio.

Ci saranno anche laboratori per bambini per raccontare anche ai più piccoli la Maremma, e food tour che permetteranno di conoscere da vicino aziende della zona scoprendone i segreti della produzione. Inoltre, sarà proposta ai visitatori l’opportunità unica di un aperitivo in laguna sul battello Remus con i pescatori della cooperativa di Orbetello. Ci sarà una grande area espositiva per degustare e acquistare i migliori prodotti del territorio, un’area spettacoli, l’area degustazione per conoscere e assaporare i vini locali.

Gustatus vedrà la partecipazione di tante aziende che rappresentano il meglio della produzione agroalimentare del territorio maremmano, anche perché è atteso l’arrivo non soltanto di appassionati del buon cibo e del buon vino, ma anche di operatori del settore, sempre attenti alla selezione di produttori di nicchia e di altissima qualità.

La giornata del 30 ottobre sarà dedicata in esclusiva proprio agli operatori, con le aziende locali che avranno l’occasione di incontrare buyer della grande e media distribuzione, operatori di servizi catering, addetti del settore alberghiero e della ristorazione. Una giornata che sarà ricca di opportunità di incontro, per la costruzione di nuove partnership e la valorizzazione dei grandi prodotti maremmani. Dalla sera del 30 ottobre al 3 novembre, le giornate saranno aperte a tutto il grande pubblico, per questa vetrina internazionale che si svilupperà tra eventi, degustazioni dei migliori cibi e vini, in un territorio conosciuto e rinomato a livello mondiale.

Per informazioni è possibile contattare gli indirizzi e-mail [email protected], [email protected], e il numero 0564.861426.