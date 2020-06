“Grosseto in scena”: tre mesi ricchi di spettacoli in centro, nei quartieri e nelle frazioni. Il programma

I Teatri di Grosseto riprendono l’attività con un progetto dedicato alla città.

La pandemia di Covid-19 ha bloccato la stagione teatrale 2019/2020 rendendo inevitabile l’annullamento delle ultime date.

Il Comune ha comunque continuato a lavorare per ideare un’iniziativa che, nel rispetto delle norme anti-contagio, potesse restituire alla città un calendario estivo con eventi per tutti e laboratori dedicati ai ragazzi e quindi alle famiglie.

Il programma ha due punti cardine: coinvolgere gli alunni delle scuole primarie e medie inferiori con laboratori gratuiti quotidiani e offrire momenti di svago con performance itineranti tra il centro storico, i quartieri e le frazioni, coinvolgendo gli spazi culturali di Grosseto.

«Il teatro è un’esperienza viva, interattiva ed è questa la sua grande forza – spiega il vicesindaco e assessore alla cultura, Luca Agresti –: è un connubio perfetto di emozioni tra chi lo fa e chi lo guarda. E in una situazione così difficile il teatro può rappresentare anche un mezzo per reagire e ritrovare una strada comune. Lo spettacolo dal vivo non può essere sostituito dallo streaming: abbiamo l’obbligo di far rivivere il teatro e la cultura in genere. Messe in scena teatrali, ma anche altre forme artistiche sono la nostra proposta di cultura estiva in città. Musica, danza letture recitate. Questo il focus del calendario di laboratori e di eventi dedicato a Grosseto con il coinvolgimento anche dei più piccoli. Grazie anche al prezioso supporto di associazioni e compagnie teatrali del territorio che hanno risposto positivamente al nostro input”.

“La mattina ci prenderemo cura dei bambini con iniziative culturali gratuite che, in modo divertente e leggero, li condurranno a conoscere meglio la loro città, la storia e il teatro e la proposta culturale in generale – aggiunge l’assessore alla pubblica istruzione, Chiara Veltroni -. Stiamo lavorando in sinergia con le istituzioni scolastiche, proseguendo il rapporto già consolidato con i vari istituti. La sera invece offriremo a tutti piccole performance itineranti: spettacoli musicali o brevi pièce teatrali. E poi incontri culturali negli spazi della città che permettono il distanziamento sociale, come il teatro degli Industri, la biblioteca Chelliana e il Giardino dell’Archeologia, tutti luoghi che parlano della nostra storia e che devono tornare a far parte della vita dei grossetani».

Hanno contribuito alla realizzazione degli appuntamenti: il Centro danza di Angela Scrilli, i Teatranti di Fabio Cicaloni, l’Ente Terre regionali toscane e Tv9.

Per la realizzazione del calendario degli eventi “Grosseto in scena“, il servizio biblioteca, musei e teatri del Comune di Grosseto si è avvalso della collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus e dell’associazione culturale Escargot.

«Finalmente possiamo tornare a portare in scena gli spettacoli dal vivo – dichiara Patrizia Coletta, direttore della Fondazione Toscana Spettacolo onlus –: dopo questa pausa forzata la programmazione estiva sarà l’occasione perché artisti e pubblico possano ritrovarsi e e riscoprire l’unicità dello spettacolo dal vivo, con eventi di grande qualità artistica».

La sezione realizzata con Fondazione Toscana Spettacolo onlus si apre giovedì 25 giugno con “Italiani esprèss”, di e con Mario Perrotta, il noto attore e drammaturgo che qui racconta il lungo viaggio in treno fatto, a soli dieci anni, per andare da Lecce a Stoccarda.

A seguire la danza, con la coreografa Simona Bucci che propone “Tre civette sul comò “(giovedì 16 luglio): tre interpreti indagano sul palco le varie anime delle famose civette della filastrocca popolare.

Con “La Meacci racconta Meucci” (lunedì 20 luglio), Anna Meacci ripercorre la storia dell’inventore del telefono, che ideò la sua creazione a Firenze, quando lavorava al Teatro della Pergola.

Venerdì 7 agosto Giorgio Zorcù propone i “Racconti fantastici dell’Ottocento”, un reading con Sara Donzelli di brani dell’antologia curata da Italo Calvino con autori come Edgar Allan Poe, Charles Dickens o Honoré de Balzac.

Infine “Modigliani“, venerdì 21 agosto: Michele Crestacci, diretto da Alessandro Brucioni, che firma con lui la drammaturgia, porta in scena il pittore livornese attraverso una irriverente, stralunata e comica spola tra la sua città di origine e Parigi, tra il passato e il presente, con uno sguardo amaro sulla provincia che non riconobbe il suo genio.

Infine, al Teatro Moderno saranno registrate tre performance con Stefano “Cocco” Cantini, Musica da Ripostiglio e Daniela Morozzi e trasmessi in differita sul web e sulle reti televisive locali con la collaborazione di Sistema.

Sarà un’estate diversa, ma i Teatri di Grosseto ci saranno. Per informazioni: escargotgr@gmail.com oppure chiamare i numeri 347.8040831 o 334.1030779.

Il calendario degli appuntamenti (inizio spettacoli ore 21.30)

Mercoledì 17 giugno

Chiostro biblioteca Chelliana

Serena Rinaldi (chitarra classica) e Viola Cecchini (danzatrice)

Ingresso gratuito

Giovedì 18 giugno

Chiostro biblioteca Chelliana

Lorella Ronconi (poetessa) e Serena Rinaldi (chitarra classica)

Ingresso gratuito

Venerdì 19 giugno

Piazza San Michele

Duo jazz con Stefano Marini (chitarra) e Michelangelo Scandroglio (contrabbasso)

Ingresso gratuito

Sabato 20 giugno

Chiostro biblioteca Chelliana

Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”: stagione concertistica 2020

Ingresso a pagamento

Mercoledì 24 giugno

Giardino dell’archeologia

Associazione Soul Diesis in “A veglia al canto del foco” con Carla Baldini (canto), Dino Simone (fisarmonica e canto)

Ingresso gratuito

Giovedì 25 giugno

Fattoria La Spergolaia

Compagnia Permàr “Italian Espress” di e con Mario Perrotta

Ingresso 3 euro

Mercoledì primo luglio

Chiostro biblioteca Chelliana

I Teatranti di Fabio Cicaloni in “Voci da lontano” con Fabio Cicaloni, Claudio Buselli (chitarra), Carlo Recchia (violino)

ingresso gratuito

Giovedì 2 luglio

Montepescali

Teatro Studio in “Racconti… raccontati” con Enrica Pistolesi, Mirio Tozzini, Luca Pierini (voce e chitarra)

Ingresso gratuito

Venerdì 3 luglio

Chiostro biblioteca Chelliana

Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”: Stagione concertistica 2020

Ingresso a pagamento

Mercoledì 8 luglio

Fortezza, Marina di Grosseto

Associazione Agimus Grosseto, con Francesco Bertini (percussioni: marimba)

Ingresso gratuito

Giovedì 9 luglio

Istia d’Ombrone

Associazione Amici del Quartetto con Giovanni Lanzini (clarinetto)

Ingresso gratuito

Venerdì 10 luglio

Giardino dell’archeologia

Associazione Arts&Crafts in “Bianciardi from Kansas City” con Irene Paoletti e Emanuele Bocci (musicista)

Ingresso gratuito

Lunedì 13 luglio

Chiostro biblioteca Chelliana

Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, Stagione concertistica 2020

Ingresso a pagamento

Martedì 14 luglio

Chiostro biblioteca Chelliana

Associazione Amici del Quartetto – XXX Festival internazionale Music & Wine: “Musica in salotto fra Vienna, Milano e Napoli” con il Trio Lanzini (Elisa Lanzini, violino; Giovanni Lanzini, clarinetto; Michele Lanzini, violoncello)

Ingresso a pagamento

Mercoledì 15 luglio

Chiostro biblioteca Chelliana

Laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio in “Infiniti universi fantastici” con Giacomo Moscato

Ingresso gratuito

Giovedì 16 luglio

Giardino dell’archeologia

Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli istanti in “Tre civette sul comò” con Simona Bucci (coreografa e danzatrice)

Ingresso 3 euro

Venerdì 17 luglio

Fortezza, Marina di Grosseto

“Vi conosco, mascherine!” con Federico Guerri e Lorenzo Scribani

Ingresso gratuito

Lunedì 20 luglio

Giardino dell’archeologia

Produzione Catalyst in “La Meacci racconta Meucci” di e con Anna Meacci

Ingresso 3 euro

Martedì 21 luglio

Chiostro biblioteca Chelliana

Associazione Amici del Quartetto – XXX Festival internazionale Music & Wine: “Di scena… e di danza” con Kaleidotrio (Yuri Ciccarese, flauto; Raffaele Bertolini, clarinetto, Gianni Fassetta; filarmonica)

Ingresso a pagamento

Mercoledì 22 luglio

Giardino dell’archeologia

Serena Rinaldi (chitarra classica) e Baronti Federica (flauto traverso)

Ingresso gratuito

Giovedì 23 luglio

Terme di Roselle Terme

I Teatranti di Fabio Cicaloni in “Medievalando” con Fabio Cicaloni, Claudio Buselli (chitarra), Carlo Recchia (violino)

Ingresso gratuito

Martedì 28 luglio

Chiostro biblioteca Chelliana

Amici del Quartetto – XXX Festival internazionale Music & Wine” in “Melodie celebri per flauto e chitarra” con Giovanna Savini (flauto) e Angelo Olivieri (chitarra)

Ingresso a pagamento

Mercoledì 29 luglio

Chiostro biblioteca Chelliana

Associazione Soul Diesis in “Canto vagabondo” con Carla Baldini (canto), Dino Simone (fisarmonica e canto)

Ingresso gratuito

Giovedì 30 luglio

Batignano

Associazione Agimus Grosseto con Lorenzo Simoni (sassofono)

Ingresso gratuito

Venerdì 31 luglio

Barbanella

“Storie impro-babili” con Federico Guerri e Margherita Guerri

Ingresso gratuito

Sabato primo agosto

Chiostro biblioteca Chelliana

Amici del Quartetto – XXX Festival internazionale Music & Wine: “La voce romantica” con Ilaria Iaquinta (soprano) e Giacomo Serra (pianoforte)

Ingresso a pagamento

Martedì 4 agosto

Chiostro biblioteca Chelliana

Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”: Stagione concertistica 2020

Ingresso a pagamento

Mercoledì 5 agosto

Rispescia

Laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio in “Re Artù e i cavalieri della Tavola rotonda” con Giacomo Moscato

Ingresso gratuito

Giovedì 8 agosto

Braccagni

Associazione Arts&Crafts in “Leggendaria” con Irene Paoletti e Emanuele Bocci (musicista)

Ingresso gratuito

Venerdì 7 agosto

Giardino dell’archeologia

Accademia Mutamenti in “I racconti di Edgar Allan Poe” con Sara Donzelli

Ingresso 3 euro

Mercoledì 19 agosto

Fortezza, Marina di Grosseto

Associazione Soul Diesis con Le Donne di Magliano in “Donne con le gonne”

Ingresso gratuito

Giovedì 20 agosto

Chiostro biblioteca Chelliana

Amici del Quartetto – XXX Festival internazionale Music & Wine: “Pas de deux” con Elisabetta Del Prato (violino) e Michele Lanzini (violoncello)

Ingresso a pagamento

Venerdì 21 agosto

Giardino dell’Archeologia

Produzione mo-wan teatro in “Modigliani” con Michele Crestacci

ingresso 3 euro

Sabato 22 agosto

Chiostro biblioteca Chelliana

Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”: Stagione concertistica 2020 ingresso a pagamento

Mercoledì 26 agosto

Giardino dell’Archeologia

Centro Danza di Angela Scrilli in collaborazione con Palestra Europa e con Viola Cecchini (danzatrice) in “White Clouds”

Ingresso gratuito

Giovedì 27 agosto

Chiostro biblioteca Chelliana

Associazione Agimus Grosseto con Matilde Michelozzi (violoncello)

Ingresso gratuito

Mercoledì 2 settembre

Chiostro biblioteca Chelliana

Teatro Studio in “Racconti… raccontati” con Enrica Pistolesi, Mirio Tozzini e

Luca Pierini (voce e chitarra)

Ingresso gratuito

Giovedì 3 settembre

Gorarella

Duo Jazz con Stefano Marini (chitarra) e Leonardo Pruneti (pianoforte)

Ingresso gratuito

Sabato 5 settembre

Chiostro biblioteca Chelliana

Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”: Stagione concertistica 2020

Ingresso a pagamento

In differita sul web e sulle reti televisive locali:

Lezione-concerto con Stefano “Cocco” Cantini

Un ensemble di 4 musicisti racconta attraverso musica e parole l’evoluzione del jazz, dal blues a John Coltrane. Stefano “Cocco” Cantini al sax, accompagnato da giovani talenti della città, ripercorre la storia di questa importante parte della musica moderna attraverso l’esecuzione dei brani più famosi

Monologhi teatrali con l’attrice Daniela Morozzi

Brani scelti da “Da consumarsi entro il 2020” e “Articolo femminile”

“Musica da Ripostiglio” in concerto

Uno spettacolo emozionante e originale, un atto unico in grado di coinvolgere un pubblico

di tutte le età

Laboratori didattici

Sono gratuiti e iniziano il 22 giugno. Si terranno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 fino alla fine di agosto.

Informazioni: tel. 347.8040831, e-mail escargotgr@gmail.com.