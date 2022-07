Torna il Grey Cat Festival: 25 giorni di grande musica negli angoli più suggestivi della Maremma

Saranno Lakecia Benjamin, Gogo Penguin e John Patitucci le star internazionali di questa quarantaduesima edizione di Grey Cat festival, mentre Tullio de Piscopo, Karima, Rita Marcotulli, Dario Cecchini, Stefano Cantini, Francesco Bearzatti sono solo alcuni dei protagonisti italiani. In cartellone anche un progetto originale dedicato a New York a cura di Michelangelo Scandroglio.

Follonica, Scarlino, Suvereto, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Scansano le città coinvolte, e con esse il Parco delle Colline Metallifere, in 25 giorni di grande musica jazz e popolare dal 24 luglio al 20 agosto. Come di consueto il coordinamento e la gestione saranno curati dall’associazione Music Pool, con la direzione artistica di Stefano Cocco Cantini.

Sarà la voce di Karima con il suo progetto “No Filter”, insieme a Francesco Ponticelli, Bernardo Guerra e Piero Frassi ad aprire il programma del festival, domenica 24 luglio alle 21.00, nella suggestiva barricaia della Rocca di Frassinello.

Mercoledì 27 luglio torna a Follonica Grey Cat Street Club. Nel giardino dell’ex Casello idraulico, in via Roma e nelle vie adiacenti vedremo il duo musicale Batistini – Golini; Giulio Mendoza; il duo “Nati stanchi”, formato da Beatrice Cappelloni e Gianni Mazzocco; il coro gospel guidato dal maestro Rossano Gasperini; il quartetto guidato da Andrea Gozzi.

Mercoledì 29 luglio, alle 19, nella Sala Leopoldina di Follonica, sarà sul palco la Fonterossa Open Orchestra, il grande ensemble guidato da Silvia Bolognesi che, con il progetto “Minugus, Mingus, Mingus!” dedicherà la serata alla musica di Charles Mingus in occasione del centenario dalla sua nascita.

Sabato 30 luglio, dalle 18.30, in programma l’incontro spettacolo “I vestiti della musica”, un viaggio multimediale attraverso le copertine dei Long-Playing con Paolo Mazzucchelli. A seguire, alle 21.30, nel presso chiostro della Fonderia Leopolda, la produzione originale realizzata dal giovane contrabbassista Michelangelo Scandroglio e Fuse the Fusion in collaborazione con Street Levels Gallery, dove l’improvvisazione jazzistica dialogherà con l’arte urbana di Paolo Zero e la musica riprodotta di Tomo dj in una sorprendente serata fortemente multimediale indirizzata ad esplorare i linguaggi espressivi della cultura più giovane.

Gli appuntamenti al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica continuano con due grandi nomi della scena jazz internazionale: domenica 31 luglio tornano finalmente in Italia i GoGo Penguin, il trio di Manchester ormai acclamato a livello internazionale che miscela nei suoi concerti musica elettronica, influenze jazz e rock; lunedì primo agosto, in concerto una delle nuove star internazionali del funk/r&b/Jazz: la sassofonista Lakecia Benjamin presenta il suo ultimo album “Pursuance: The Coltranes” dedicato a due delle più influenti figure del jazz del ventesimo e ventunesimo secolo, Alice e John Coltrane.

Martedì 2 agosto Grey Cat Festival torna alla Villa Ginori Conti di Castelnuovo Val di Cecina, questa volta con Sergio Cammariere, pianista, compositore e raffinato interprete che porta nell’anima l’eco dei grandi maestri del jazz, i ritmi latini e sudamericani, la musica classica e lo stile della grande scuola cantautoriale italiana.

Mercoledì 3 agosto il festival torna a dare spazio, come in ogni sua edizione, ai progetti originali e ai giovani talenti del jazz italiano e internazionale. Dopo i giorni di residenza artistica creativa, progetto che torna nel programma del Grey Cat dopo il successo di Barencia del 2021, sarà in concerto al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica Michelangelo Scandroglio con la seconda produzione originale di questa edizione:” Cross Identity” insieme a Chris Fishman, Nicola Caminiti e Miguel Russell. Il progetto, dopo il debutto di Follonica, sarà replicato alla The Jazz Gallery di New York, in linea con quanto già sperimentato con Barcellona lo scorso anno.

Giovedì 4 agosto, il Teatro Fonderia Leopolda ospita invece Lilac for People, la band non convenzionale guidata dalla cantante e compositrice Francesca Gaza, che unisce il jazz, l’art pop, il folk, e la classica per formare un suono sofisticato e giocoso. Presenterà a Follonica il nuovo album “Sfiorire”.

Quella di venerdì 5 agosto sarà invece una serata dedicata al progetto nato la scorsa edizione, “Follonica suona il jazz”, nel chiostro della Fonderia Leopolda: spazio all’inedito trio di Gabriele Milani, Luca Pinelli, Stefano Marini e al duo della cantante Valentina Toni e della pianista Ilaria Guarnaccia. Seguirà il quartetto guidato da Geoff Warren, con Raffaele Pallozzi, Marco di Marzio e Bruno Marcozzi.

Il programma di Follonica sarà dunque molto articolato con diversi appuntamenti, tra i quali “Meet Music”, un nuovo contest che valorizza l’incontro tra la musica elettronica ed il live. I vincitori di quest’anno, Veive dj e Riccardo Plan, si esibiranno in due aftershow nel festival. Torna nel 2022 anche il rinnovato punto di ristoro del Teatro Fonderia Leopolda con Arcobaleno Food & Drink.

Domenica 7 agosto Grey Cat si sposta in piazza Vatluna a Vetulonia, con il trio della pianista, compositrice e cantante tedesca Olivia Trummer insieme a Rosario Bonaccorso e Nicola Andreucci, che presenterà “For You”, un progetto nel quale l’essenza del jazz si unisce con l’immediatezza del pop, del gospel e dell’Rnb.

Martedì 9 agosto, in programma il primo dei due concerti che si svolgeranno in piazza D’Annunzio a Suvereto con l’inedito quartetto guidato da Stefano Cocco Cantini e Francesco Maccianti, che presenterà il loro nuovo lavoro discografico “Falling Up” con Bernardo Guerra e Gabriele Evangelista.

Mercoledì 10 agosto tre star della musica d’oltreoceano saranno insieme al castello di Scarlino per un grande concerto: il bassista John Patitucci, il chitarrista Yotam Silberstein e il batterista Rogério Boccato uniti insieme in un unico trio jazz.

La tradizione del jazz, i suoni acustici, elettronici, la musica classica del ‘900, funk e world music si uniscono con il Diego Borotti Jazz Quintet che, per il concerto di giovedì 11 agosto in piazza Solti a Castiglione della Pescaia, ospita la vocalist Monica Fabbrini.

Venerdì 12 agosto, in programma un nuovo concerto anche alla Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano: la sassofonista Carla Marciano presenta il suo quartetto composto dal pianista Alessandro La Corte, dal contrabbassista Aldo Vigorito e dal batterista Gaetano Fasano. In programma anche una visita guidata alla Contrada del Dentro e del Museo della vite e del vino a cura di Fai – Delegazione di Grosseto e un aperitivo all’interno della cantina.

Sabato 13 agosto, nella Rocca degli Alberti di Monterotondo Marittimo, il sassofonista Max Ionata sarà in concerto con il suo trio con un progetto dedicato all’organo hammond, strumento ricorrente nei suoi progetti, con composizioni originali e brani celebri del repertorio jazzistico con nuovi arrangiamenti.

Domenica 14 agosto, un nuovo appuntamento che unisce la bellezza della Maremma e dei suoi paesaggi con la musica di grandi nomi del jazz italiano. A partire dalle 16.30 inizierà un percorso di trekking guidato nella riserva del Belagaio, seguirà una degustazione a cura di “Le strade del vino e dei sapori” e alle 18.30 il concerto del duo formato dal sassofonista Francesco Bearzatti e dal fisarmonicista Carmine Ioanna in un progetto che contamina le sonorità popolari con il jazz, la musica contemporanea e la world music. La giornata si concluderà alle 21 con una cena a base di prodotti tipici del territorio all’agriturismo Casa del Chiodo a Piloni.

Il secondo concerto in programma a Suvereto si svolgerà in piazza D’Annunzio martedì 16 agosto con Jazzasonic, il quartetto di fuoriclasse guidato dal sassofonista Dario Cecchini e formato da Gabriele Evangelista, Stefano Tamborrino e Claudio Filippini.

In programma martedì 17 agosto la seconda serata al Castello di Scarlino: un appuntamento da non perdere con il trio di Tullio De Piscopo, Dado Moroni e Aldo Zunino. Un omaggio a Pino Daniele e alle storie dei tre musicisti che confluiscono nel jazz, la musica che fin dalle origini è capace di accogliere e fondere le esperienze più diverse.

Giovedì 18 agosto, alle 21.30, al Forte San Rocco di Marina di Grosseto, il concerto di tre grandi artisti: la pianista Rita Marcotulli, il batterista Alfredo Golino e il contrabbassista Ares Tavolazzi diventano insieme il Tri(o)Kala. Un progetto nel quale la musica si unisce all’amicizia e dove il pop incontra il jazz con grandi brani rivisitati in chiave unica, con le sonorità nuove che solo tre artisti di questo calibro riescono a dare.

Sabato 20 agosto, a conclusione del festival, in programma una serata di musica per le strade del centro storico di Scarlino con numerosi artisti. Tra questi: la chitarrista e cantante Giuditta Scorcelletti, il chitarrista Paolo Battistini, la cantante Valentina Toni, i pianisti Ilaria Guarnaccia e Andrea Vanni, il trombettista Andrea Lagi. Alle 19.45, uno speciale e suggestivo concerto in solo di Stefano Cocco Cantini all’interno della chiesa di San Donato.

“Star internazionali e musicisti italiani, attenzione all’arte, alla cultura, al territorio e ai suoi prodotti. È con grande emozione che saluto questa quarantaduesima edizione del Grey Cat Festival – dichiara Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana –, un appuntamento ormai storico con il grande jazz che, anche quest’anno, trasformerà la Maremma toscana in un grande stage a cielo aperto. Saranno 15 i luoghi coinvolti grazie all’impegno di otto amministrazioni comunali, che hanno lavorato a fianco degli organizzatori e del Parco delle Colline Metallifere e con le Strade del vino e dei sapori per offrire al pubblico un’estate all’insegna della musica, ma anche un percorso emozionante attraverso le testimonianze archeologiche, storiche, enogastrononiche di questo pezzo di Toscana. Facendo gli auguri di buon lavoro a tutti coloro che hanno contribuito alla creazione di questo evento, voglio ricordare che la Regione ha dato con convinzione il suo sostegno a questa formula, che sposa in pieno l’esigenza di una promozione diffusa degli eventi culturali a tutto vantaggio del turismo e di una fruizione intelligente e sostenibile del territorio e delle sue tipicità”.

“Sono 42 estati che nella nostra città si respira il sound del Jazz grazie al Grey Cat Festival. È ormai un pezzo di storia cittadina che della musica si è sempre nutrita con grande attenzione. – afferma Barbara Catalani, assessore alla cultura del Comune di Follonica – Questo festival ha sempre di più saputo confrontarsi con il cambiamento, con le realtà locali e con i grandi artisti internazionali, producendo un fermento e una crescita davvero tangibile. Potremmo dire che ormai di dipana tra le strade, negli stabilimenti balneari e tra la gente come pochi festival hanno saputo fare. Ogni anno con novità e prospettive che attirano un pubblico sempre diverso e molto attento…e allora buona musica a tutti”.

“Torna anche quest’anno, con il Grey Cat Festival, l’evento estivo dedicato alla musica ed al divertimento. – commentano Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Luca Agresti, assessore alla cultura del Comune di Grosseto –. Tantissimi appuntamenti da non perdere dislocati per tutta la provincia di Grosseto, che farà da palcoscenico per dj set, concerti e spettacoli. Ringraziamo gli organizzatori, i musicisti e tutti coloro che hanno contribuito ancora una volta a rendere possibile il festival, divenuto ormai una imperdibile consuetudine”.

“Anche questa stagione si conferma il binomio Scarlino-Grey Cat – dichiara Silvia Travison, assessore alla cultura del Comune di Scarlino -. Appuntamenti di altissima qualità che per questa estate vedranno come palcoscenico la Rocca pisana, ma anche il borgo intero, ed è anche per questo nuova idea che ringrazio tutta l’organizzazione che ogni stagione ci propone artisti di livello e progetti sempre sfidanti”.

“Il jazz e la musica di qualità a Castelnuovo Val di Cecina: si rinnova il sodalizio con uno dei più importanti festival italiani per arricchire la programmazione estiva, coinvolgere i cittadini ed accogliere gli ospiti e gli appassionati di musica – dichiara Alberto Ferrini, sindaco di Castelnuovo val di Cecina. – La Villa Ginori Conti si rivela ancora una volta un luogo importante e sta acquistando una sua identità per l’offerta di spettacolo di qualità“.

“Monterotondo Marittimo collabora, anche per questo 2022, con il Festival Grey Cat, al centro di una programmazione che presenta tanti importanti episodi e con la speranza di una pienza ripartenza – afferma Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo -. Il concerto di musica jazz si ambienta anche per questo 2022 presso la Rocca degli Alberti, diventata da diversi anni la sede del concerto targato Grey Cat“.

“Ancora due importanti appuntamenti di jazz confermando la collaborazione tra Suvereto e Grey Cat festival iniziata con una data nel 2019 – dichiara Jessica Pasquini, Sindaco di Suvereto -. I risultati acquisiti ed il gradimento del pubblico rafforzano la nostra convinzione che le caratteristiche di questo importante jazz festival si sposino alla perfezione con l’ambientazione del centro storico del nostro borgo, guardando con ottimismo alle possibilità di proseguire l’attività durante l’anno”.

“Con grande soddisfazione come sindaco che segue in prima persona le politiche culturali del paese, continuiamo a regalare appuntamenti importanti con la musica di alto livello nei luoghi più suggestivi del territorio comunale, raddoppiando la presenza del Grey Cat nel cartellone estivo degli eventi di Castiglione della Pescaia – afferma Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia -. Questo festival jazz è uno dei più importanti del panorama musicale italiano e siamo onorati di portare due appuntamenti da non perdere, per gli appassionati e non, di questo genere nel nostro comune. Il 7 agosto a Vetulonia e l’11 agosto a Castiglione della Pescaia avremo la possibilità di assistere a due spettacoli emozionanti e coinvolgenti eseguitgi da artisti di fama internazionale che si esibiranno sui nostri palcoscenici migliori”.

“Si riparte a tutta ‘randa’, il vento è quello giusto per navigare sereni in mezzo ad un mare di concerti, che anche questo anno il Grey Cat festival propone. Si parte il 24 luglio e si finisce il primo settembre. Buon concerto a tutti“, dichiara Stefano Cantini, direttore artistico Grey Cat Festival.

La vocazione multidisciplinare di Grey Cat sarà testimoniata dall’attenzione all’arte contemporanea, con il grande evento del 30 luglio in collaborazione con Street Level e l’artista Paolo Zero, mentre una mostra dedicata alle copertine d’autore degli LP arricchirà il Teatro Fonderia di Follonica; uno spazio, nella Sala Leopoldina, sarà dedicato a presentazioni e talk di carattere musicale e jazzistico, curati da Alessandra Cafiero di Music Pool. Oltre alla tradizionale collaborazione con PMB2, dopo sei anni di mostre tematiche ed eventi nasce “Covergreen, musica da guardare”, la prima mostra di copertine e di vinili originali che si terrà nella sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda dal 26 luglio al 5 agosto.

ll festival conferma il suo impegno nel territorio con le visite guidate ai luoghi degli spettacoli e la presenza dei prodotti tipici, anche quest’anno evidenziati dalla collaborazione con Strade del vino e dei sapori e la presenza in importanti aziende vitivinicole, come Rocca di Frassinello in apertura del festival e Cantina i Vignaioli del Morellino. La collaborazione con il Parco dele Colline Metallifere produrrà anche per questo 2022 un evento straordinario con il trekking guidato presso il Belagaio ed il Parco del Farma, che si chiuderà con il concerto di Francesco Bearzatti.

Grey Cat Festival conferma la collaborazione con Travel Today – Tour Operator ufficiale del Parco delle Colline Metallifere, che propone un’offerta che coniuga musica e turismo con una scelta tra diverse proposte che comprendono spettacoli, pernottamento, degustazioni, visite guidate. La formula più estensiva propone anche trekking e visite ai siti archeologici. Informazioni: www.visitmaremma.net – info@visitmaremma.net – 333.8121542

Grey Cat Festival è promossa dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Roccastrada, Castelnuovo Val di Cecina, Castiglione della Pescaia, Monterotondo Marittimo, Montieri, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali) e dal Parco delle Colline Metallifere. L’organizzazione e la gestione del festival è curata dall’associazione Music Pool, la direzione artistica da Stefano “Cocco” Cantini e vanta una ricchissima serie di collaborazioni, tra cui il Fai – Delegazione di Grosseto.

Il festival è sostenuto dalla Regione Toscana e, nell’ambito dei progetti di Music Pool, dal Ministero della cultura e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con il contributo di Banca Intesa Sanpaolo e con la sponsorizzazione di Asa Azienda Ambiente Livorno.

Inizio concerti: ore 21.30, salvo diversamente indicato

Informazioni e prevendite: tel. 055.240397 – www.eventimusicpool.it – tel. 0566.52012. Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, oooh.events