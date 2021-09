Laboratori, trekking e concerto: aperte le iscrizioni per la Giornata degli Etruschi

Sabato 18 settembre, a Pitigliano, il Comune celebra la VI edizione della Giornata degli Etruschi con iniziative gratuite per adulti e bambini, laboratori, trekking e concerto di musica.

“Pitigliano è ormai protagonista edizione dopo edizione della Giornata degli Etruschi, promossa dal Consiglio regionale della Toscana – spiega Irene Lauretti, assessore comunale alla cultura –. Ogni anno approfondiamo, in questa giornata speciale, un diverso aspetto della cultura e della storia etrusca del territorio, per aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle nostre radici e per promuovere il patrimonio archeologico dell’area del Tufo con l’obiettivo di sviluppare il turismo culturale“.

In questa edizione della Giornata degli Etruschi i Musei civici archeologici di Pitigliano propongono “Archeo, Music and Trekking sui sentieri degli Etruschi“, ispirandosi al tema dell’inclusività e della diversità nell’esperienza del patrimonio culturale (Heritage All-Inclusive!), scelto quest’anno per le celebrazioni delle Giornate europee del Patrimonio 2021 (European Heritage Days).

La prima iniziativa è in programma la mattina, dalle 10 alle 12, ed è rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni e ai loro genitori “Come scrivevano gli Etruschi. Alla ricerca delle iscrizioni lungo le vie cave e non solo…”. Nell’area accoglienza del Museo civico archeologico all’aperto “A Manzi”, in strada del Pantano 125, si terrà un laboratorio didattico alla scoperta della lingua etrusca, partendo dall’analisi delle iscrizioni. Il laboratorio sarà a cura di Fabio Rossi della cooperativa sociale Zoe (evento con prenotazione obbligatoria: massimo 20 partecipanti).

Il pomeriggio le iniziative proseguono con un percorso di trekking di 5 chilometri, da museo a museo, di media difficoltà, che si articola lungo gli antichi sentieri etruschi, toccando in parte alcune tagliate viarie presenti e in parte le vie del centro storico di Pitigliano. Il percorso scelto unisce le due realtà civiche archeologiche museali pitiglianesi nell’ottica del “Museo diffuso” e offre l’occasione di riscoprire ed ammirare i resti etruschi.

Il ritrovo è alle 15.30, al Museo civico archeologico della civiltà etrusca “E. Pellegrini”, in piazza Fortezza Orsini 59/c, con la visita guidata della mostra evento “Leoni, Sirene e Sfingi. Animali fantastici etruschi e dove trovarli” al museo archeologico “Enrico Pellegrini” (dal 18 luglio al 30 settembre). Alle 16.30 prende il via il trekking guidato fino all’area archeologica di San Giovanni Nepomuceno, all’interno del Museo all’aperto “A. Manzi”. Evento a cura di Debora Rossi (direttore scientifico dei Musei civici archeologici di Pitigliano) e Fabio Rossi (archeologo dell cooperativa sociale Zoe). (prenotazione obbligatoria per un massimo di 25 partecipanti).

Alla fine del trekking, nell’area archeologica all’aperto “Alberto Manzi”, si terrà il concerto all’aperto “Jazz in freedom” con il sassofonista Stefano Cocco Cantini. E l’aperitivo etrusco.

Il percorso di visita impegna complessivamente tre ore. Tutte le attività sono gratuite e si svolgono nel rispetto delle misure previste dal piano pandemico.

Sarà attivo anche un servizio di bus-navetta del Comune per il rientro a Pitigliano, a disposizione di tutti i partecipanti al trekking.

Le iniziative sono ad ingresso gratuito nel rispetto delle norme anti-Covid 19.

Informazioni e prenotazioni: cell. 388.5724861; tel. 0564.614067; e-mail museo@comune.pitigliano.gr.it.