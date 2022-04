Da Tommaso Paradiso a Ghali passando per Elisa: torna il Follonica Summer Nights

Torna il Follonica Summer Nights, che da giovedì 28 luglio proporrà ancora una volta un ricco calendario di appuntamenti con alcuni tra i più amati artisti italiani.

Il Follonica Summer Nights si conferma anche in questa edizione come un punto di riferimento nazionale per la musica dal vivo e momento culturale innovativo, prestigioso e divertente per l’estate follonichese.

I nomi già annunciati, a cui si aggiungeranno sorprese nei prossimi giorni, confermano la direzione del festival verso contenuti trasversali e attuali. Punta di diamante della scelta artistica, il concerto evento di Elisa: il suo “Back to the future live Tour” è non solo un messaggio per l’ambiente, ma soprattutto un importante riconoscimento per il territorio in cui avrà luogo. Tutte le location scelte sono di particolare valore naturale e paesaggistico e pensate sulla base di un protocollo per un basso impatto ambientale.

L’appuntamento del Follonica Summer Nights si conferma al Parco centrale a partire da giovedì 28 luglio con il concerto di Tommaso Paradiso per il suo “Tommy Summer Tour”, seguirà il “Back to the future live Tour” di Elisa il 29 luglio, giovedì 4 agosto toccherà a Sangiovanni con il suo “Cadere Volare Live”, Il 9 agosto tappa del tour di Ghali “Estate Tour”, mercoledì 17 agosto Rkomi con il suo “Insuperabile Summer Tour”, il 18 agosto l’amatissimo “Grease”, il musical” e sabato 19 agosto Jonathan Canini con “Cappuccetto Rozzo”.

A realizzare il festival è l’agenzia Leg – Live Emotion Group, diretta da Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca.

Il sindaco Andrea Benini dichiara: «Follonica si prepara ad ospitare una nuova edizione del Follonica Summer Nights e finalmente, da quest’anno, è possibile organizzare una rassegna ancora più ampia rispetto alle edizioni precedenti, con grandi nomi della scena musicale e artistica. L’assegnazione del bando che si è concluso poche settimane fa ha infatti la durata di tre anni: in questo modo la rassegna potrà crescere, con eventi che potranno essere organizzati anche in periodi diversi rispetto ai mesi di luglio o agosto. Questa manifestazione si è ormai consolidata come una delle principali rassegne artistiche dell’estate toscana, grazie ad un programma di altissima qualità, fatto di concerti e spettacoli. Insomma, abbiamo voluto alzare ancora di più l’asticella».

«Con grande entusiasmo abbiamo rinnovato la collaborazione con il Comune di Follonica per l’organizzazione del Follonica Summer Nights, affezionati al festival e alla cornice che lo ospita – raccontano Giacomelli , Ferri e De Luca –. Ringraziamo il Comune per questa opportunità e sottolineiamo la grande capacità delle istituzioni nella selezione dei contenuti artistici proposti che anno dopo anno rendono sempre più importante la manifestazione. Una collaborazione, quella con il Comune di Follonica, senza la quale non sarebbe possibile offrire al pubblico un evento estivo di grande richiamo nazionale».

Circuito prevendite: Ticketone – Tutte le informazioni su: www.legsrl.net. Infoline: tel. 392.4308616.