Tutto pronto per il Follonica Summer Festival: la grande musica sbarca al Parco centrale

Si alza il sipario sulla terza edizione del Follonica Summer Festival.

Dopo lo straordinario successo dei primi due appuntamenti, che hanno fatto registrare un totale di oltre 53mila presenze, questa manifestazione si è ormai consolidata come una delle principali rassegne artistiche dell’estate toscana grazie ad un programma di altissima qualità fatto di concerti, spettacoli teatrali, comicità e intrattenimento trasversale.

Nella stagione 2019 il Follonica Summer Festival accenderà le notti d’estate dal 3 al 13 agosto: una no-stop di musica e spettacoli con dieci eventi tutti da vivere all’insegna dell’hashtag #Sempremeglio, che faranno ballare e divertire le migliaia di ospiti attesi nella splendida location del Parco centrale – Arena spettacoli di Follonica.

L’obiettivo dell’agenzia Non c’è Problema e del Comune di Follonica è superare i risultati dello scorso anno, quando le presenze complessive furono oltre 33mila, offrendo una programmazione di altissimo livello e creare un’occasione che sia al contempo arte e socialità sotto la direzione artistica di Paolo Ruffini.

Il programma

Il cartellone, anche in questa edizione 2019, ha quella trasversalità che ha caratterizzato il successo dell’esordio: un calendario di eventi dalla grande varietà artistica in grado di soddisfare i gusti di tutto il pubblico.

Il sipario si aprirà sabato 3 agosto con lo spettacolo “UP&Down“, che vedrà protagonisti Paolo Ruffini e gli attori con Sindrome di Down della compagnia Mayor Von Frinzius; a seguire, il 4 agosto, l’appuntamento con il galà del Premio Persefone e ancora il 5 agosto una serata dedicata al repertorio deandreiano riarrangiato in chiave rock da Cristiano De André.

Martedì 6 agosto si proseguirà con il concerto di Fiorella Mannoia, che porterà sul palco tutta la sua energia e la sua voglia di raccontare il mondo delle donne e non solo, mentre l’8 agosto toccherà a Myss Keta & Ivreatronic.

E ancora venerdì 9 agosto sarà la volta di Antonello Venditti e dei suoi successi senza tempo, mentre sabato 10 agosto il concerto gratuito de Le Vibrazioni con opening di Tricarico, anticipato dall’evento FollSonica dedicato alle sonorità rock di alcuni gruppi provenienti dalla provincia di Grosseto. Per arrivare a domenica 11 agosto con il fenomeno musicale italiano dell’anno, Carl Brave, introdotto da La Municipal, seguito il 12 agosto da un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere hip hop, con l’inedita lineup composta dai rapper Tedua, Rkomi e Ernia che si esibirà eccezionalmente sullo stesso palco.

Infine, martedì 13 agosto chiuderà l’edizione 2019 del Follonica Summer Festival il trio Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, con un three man show che ha raccolto un sold out dopo l’altro in tutta Italia e che non ha bisogno di presentazioni.

La location

La location è l’arena del Parco Centrale di Follonica, che nelle prime due edizioni ha ospitato complessivamente oltre 53mila spettatori: un’area verde di oltre 10 ettari situata nel centro della città, facilmente raggiungibile e vicina al mare, in grado di offrire un’ampia area attrezzata con area food&beverage, zona relax, biglietteria, area stampa, servizi, accessi per disabili.

La capienza è di 4mila posti a sedere e 5mila posti in piedi e la novità di questa terza edizione è l’installazione di un palco più grande abbinata ad altre migliorie a livello strutturale, che renderanno l’area ancora più accogliente