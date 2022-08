Torna la fiera di Ghirlanda: previste navette gratuite per raggiungere la manifestazione

Giovedì primo settembre, dalle 9 fino alle 20, torna la fiera agricola di Ghirlanda, che si svolge nell’area della vecchia stazione di Ghirlanda a due chilometri circa da Massa Marittima. Ingresso libero.

Questa piccola fiera agricola richiama ogni anno numerosi visitatori, residenti e turisti, mossi dal desiderio di vivere il clima di festa, tipico delle fiere contadine di una volta, con la mostra del bestiame, gli antichi mestieri, gli spettacoli equestri che si ripeteranno durante l’intera giornata e poi un’area espositiva dedicata agli attrezzi agricoli. In più ci sarà il mercato, con oltre cento banchi, tra i quali quelli dell’abbigliamento, compreso il vestiario da campagna, e del cibo. Alle 17 si terrà l’esibizione della Compagnia Sbandieratori della Società dei Terzieri massetani. Saranno allestite anche un’area dedicata al maneggio gratuito, per far salire a cavallo bambini e adulti ,e un’area Bike Friendly.

L’evento è organizzato dal Comune di Massa Marittima e dall’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, in collaborazione con la Società dei Terzieri di Massa Marittima e l’associazione Le brutte persone.

“La fiera di Ghirlanda trae origine nei primi anni del ‘900 dall’antica usanza del mercato degli animali in cui si incontravano allevatori e contadini – spiegano gli assessori comunali Ivan Terrosi e Grazia Gucci –. Si lasciava per un giorno il lavoro nei campi per fare festa, incontrarsi, ma soprattutto per acquistare animali, sementi e qualche attrezzo agricolo nuovo. Oggi la fiera non svolge più questa specifica funzione, ma rimane un momento fondamentale di valorizzazione della tradizione contadina, di incontro per la comunità locale e di richiamo per i visitatori, attratti dal desiderio di vivere una bella giornata con la propria famiglia in un contesto di campagna, visitando le aree espositive e portando i bambini a vedere da vicino gli animali.”

Bus navetta “Speciale fiera”

Per garantire una viabilità più scorrevole, anche quest’anno il Comune ha messo a disposizione un bus navetta gratuito “Speciale fiera” che collega dalla mattina (alle 10) alla sera Massa Marittima con Ghirlanda. L’ultima partenza da Ghirlanda per rientrare verso Massa Marittima è alle 19.30.

Le fermate da Massa Marittima a Ghirlanda sono: viale Risorgimento (ex piazza Mercato); via Corridoni, piazza XXIV Maggio, viale Nenni, ospedale, piazza Mazzini (Fonti dell’Abbondanza), Ghirlanda (via Massetana). Al ritorno: Ghirlanda (via Massetana), ospedale, viale Risorgimento, via Corridoni, piazza XXIV Maggio, viale Nenni.