Torna la “Fiera del 29”: domenica aperto tutto il giorno il mercato

Domenica 29 settembre appuntamento a Pitigliano, per tutto il giorno, con la tradizionale “Fiera del 29“, che l’anno scorso ha festeggiato un anniversario importante: i suoi 500 anni di vita.

I banchi, allestiti nella zona del mercato e nelle vie limitrofe, rimarranno aperti dalla mattina fino al tardo pomeriggio.

La “Fiera del 29” ha radici molto antiche: fu istituita dal conte Ludovico Orsini nel 1518 e per questo si qualifica tra le fiere tradizionali più antiche in Toscana e come la più antica in Maremma.

“Agli inizi la fiera di Pitigliano, che era di merci e bestiame, si teneva intorno alla ricorrenza dell’Assunta (15 agosto) – spiega lo storico Angelo Biondi –, ma verso la fine del ‘600 si fissò al 29 settembre grazie alla Confraternita dei Faccendieri, piccoli imprenditori di campagna. Essi restaurarono la chiesetta abbandonata di San Rocco fuori dell’abitato e la intitolarono al loro protettore San Michele Arcangelo, la cui festa era il 29 settembre, data di inizio della vendemmia. Così vennero a coincidere la fiera e la festa di San Michele con indubbio beneficio per entrambe. I Faccendieri organizzavano varie manifestazioni con divertimenti tipici dell’epoca e dopo una santa Messa solenne, effettuavano una processione con la bella statua dell’Arcangelo fino alla Chiesa Collegiata di San Pietro“.