Cinema e spettacolo teatrale: i prossimi appuntamenti del festival FolloWme

Proseguono gli appuntamenti con il FolloWme, il festival di arte ai margini, quest’anno dedicato al tema del ricordo.

Domani, venerdì 8 ottobre, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, alle 21.15, si terrà lo spettacolo “Rigenerazioni di atomi d’istanti”, messo in scena dalla compagnia dei Gattopicchi. La direzione artistica è di Laura Scudella, il progetto è coordinato dalla cooperativa Arcobaleno, con Valentina Del Dottore e l’associazione Gattopicchio. La serata è a ingresso libero, ma è necessaria la prenotazione.

Il giorno seguente invece, sabato 9 ottobre, alla pinacoteca civica, alle 18, si terrà la proiezione film “N-Capace” di Eleonora Danco, in collaborazione con l’associazione Kansassiti. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione. Il film porta una riflessione a più voci su Dio, il sesso, la morte e la famiglia. “N-Capace” ha vinto due menzioni speciali in concorso al 32° Film Festival di Torino, è stato designato miglior film dal sindacato Critici cinematografici italiani 2015 ed è stato candidato al David di Donatello, ai Nastri D’argento, ha vinto il Ciak d’Oro 2015, oltre a essere stato vincitore del Festival di Bruxelles Intalia-Doc 2015 con la giuria presieduta da Jean Gili. Il film è stato inoltre vincitore del premio speciale della giuria Film Fest di Bobbio, diretto da Marco Bellocchio, e del Festival delle Cerase nel 2015.

Per le prenotazioni inviare una mail a frontoffice@magmafollonica.it o chiamare i numeri 0566.59027 o 335.8330978

Nella foto: un frame del film “N-Capace” di Eleonora Danco