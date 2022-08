Torna il Festival della viola da gamba: una settimana di concerti in location suggestive

Lunedì 22 agosto prende il via il XII Festival della viola da gamba di Gerfalco, la prima rassegna in Italia dedicata a questo strumento, con la direzione artistica di Alessandro Pierini.

Fino al 29 agosto sono in programma concerti di musica barocca e rinascimentale, corsi, video e masterclass distribuiti tra il borgo di Gerfalco, Montieri e la riserva naturale delle Cornate, con la sua vetta a 1066 metri, nel cuore delle Colline Metallifere.

In questi suggestivi scenari si potrà tornare ad ascoltare la struggente voce di questo antico strumento che ricorda il valore del passato, della natura e dei silenzi di antichi paesi.

“Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ripartiamo con tre ospiti di eccezione, Alberto Rasi e Roberto Bassotto, il 27 agosto, e Vittorio Ghielmi, il 28 agosto – spiega Alessandro Pierini –, e vogliamo rafforzare l’idea di portare i grandi eventi nei piccoli borghi. E’ questo il cuore della rassegna. In questi due anni poi non siamo mai stati fermi, ma abbiamo sperimentato un modo diverso di fare musica. Basti pensare alla bellissima esperienza dei video del progetto ‘I canti della terra’, in cui la musica è sempre stata protagonista, ma valorizzando con le nostre note il contesto storico e naturalistico delle Cornate, eseguendo brani in location davvero straordinarie”.

Oltre agli ospiti, protagonista della rassegna sarà l’ensemble residente, Ars Regia Ensemble Barocco del castello di Gerfalco, nella formazione ampliata, che vede Bianca Barsanti, soprano, Stefano Agostini, traversiere, Beatrice Bianchi, al violino barocco, Alessandro Pierini, alla viola da gamba, Fabrizio Petrucci, al contrabbasso barocco, Cristiano Cei, a tiorba, liuto e chitarra barocca, Dimitri Betti, al clavicembalo, Gabriele Micheli, al clavicembalo.

Il programma prevede lunedì 22 agosto, alle 19, il concerto della Ars Regia Ensemble Barocco nella chiesa di San Biagio a Gerfalco; venerdì 26 agosto, alle 19, sempre nella chiesa di San Biagio a Gerfalco, il concerto degli allievi accompagnati al cembalo dal maestro Dimitri Betti e la direzione del maestro Paolo Biordi.

Sabato 27 agosto, alle 19, nella Pieve dei Santi Paolo e Michele, a Montieri, si svolgerà lo spettacolo “Mois Marais”, racconto in parole e musica sul grande virtuoso di viola da gamba Martin Marais, il più grande violinista del Re Sole. Interpreti: Lorenzo Bassotto (attore) e Alberto Rasi (viola da gamba).

Infine, domenica 28 agosto il concerto di chiusura, sempre alle 19, nella chiesa di San Biagio di Gerfalco, dal titolo “Voix Umaines”, l’arte di parlare con la viola con Vittorio Ghielmi (viola da gamba). Il Festival delle viole di Gerfalco è organizzato dal Comune di Montieri con il sostegno del Parco nazionale delle Colline Metallifere e della Regione Toscana e il supporto tecnico di Music Pool.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero, programma e prenotazioni online tramite il sito www.eventimusicpool.it.

Informazioni: ufficio turistico comune di Montieri, telefono 0566.997024, e-mail ufficioturistico1@gmail.com.